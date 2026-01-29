Dávno před Kryštofem Kolumbem: objevení Ameriky bylo vedlejším produktem osídlení Grónska Islanďany

„Eirík Zrzavý z Breidafjordu doplul do Grónska z Islandu a zabral si území v místě, kterému se od té doby říká Eiríksfjord,“ pokračuje svým stručným stylem Ari. Jméno tohoto fjordu je – podobně jako mnoho dalších místních názvů z této doby – v dánštině dosud používáno a o samotném záborci vypráví i po něm nazvaná sága.
Z ní se dozvídáme, že Eirík vyplul od Snaefellského ledovce (kam Jules Verne o pár set let později umístí střed Země) a „Grónska dosáhl u ledovce zvaného Bláserk, Modrá kápě“. Podle Knihy o záboru země přeplulo s Eiríkem oněch 300 kilometrů do Grónska čtrnáct lodí.
Eirík Zrzavý pojmenoval zemi jako Graenland, Zelená zem, „protože bude přitahovat lidi, pokud bude mít dobré jméno“ – tedy v protikladu k Islandu, Zemi ledu.
Eirík nejel naslepo, o existenci tohoto ostrova se vědělo již dříve. Podle výše zmíněné ságy „řekl svým přátelům, že by rád vyhledal zemi, kterou viděl Gunnbjörn, syn Úlfa Vrány, když byl zahnán na západ přes moře a objevil ostrovy, které byly po něm nazvány Gunnbjörnovy ostrovy“.
Motivy, které Eiríka k přesídlení do Grónska vedly, nebyly nikterak vznešené: za zabití mužů byl nejprve vykázán z Norska na Island a za další zabití byl Eirík i tam odsouzen k tříletému vyhnanství, takže v situaci, kdy ho mohl v obou zemích kdokoli beztrestně zabít, se cesta dál západním směrem jevila jako logické řešení.