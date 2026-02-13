Komáří gulag, strach z medvědů a žádný signál. Poznali jsme drsné krásy Grónska na vlastní kůži

Odměna na konci treku. Těžko představitelné nekonečné prostory Grónska, jehož rozloha je přibližně stejná jako Francie, Německo, Polsko, Španělsko, Velká Británie a Itálie dohromady. | foto: Karel Černý

Karel Černý
Grónsko je země, o které se v poslední době mluvilo opravdu hodně. A nejen kvůli americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, ale i českému premiérovi a jeho komickým výstupům s glóbem. Jaký ale je tenhle na první pohled studený a nehostinný největší ostrov světa na vlastní kůži? A potkáte tam i ledního medvěda?

Žádný signál mobilních operátorů. Žádný internet. Žádná hospoda. Skoro žádní lidé. Nic. Jen sobi, bílé polární lišky, sem tam v dálce pižmoň a podprahový strach ze setkání s ledním medvědem. Spousta potoků, říček a řek s ledovou vodou, jako stvořených k adrenalinovému brodění. Hejna komárů a sem tam nezbytná pomocná ruka kamarádům.

A za odměnu portské víno k večeři, vytažené v půlce treku jedním z nás nečekaně z krosny, neskutečné výhledy do nepředstavitelně rozlehlé krajiny, plné strmých úbočí fjordů, vrcholků hor pokrytých sněhem a jezer zahalených mlhou. Sto šedesát kilometrů dlouhý trek grónskou divočinou, který vede za severním polárním kruhem, patří k tomu nejtěžšímu, ale zároveň nejkrásnějšímu, co jsem v životě zažil.

V Grónsku vůbec patří lovecké zbraně k místní kultuře, před vstupem do restaurací nebo veřejných budov proto bývají umisťovány bezpečnostní pokyny, aby návštěvník vstupoval pouze s kulovnicí s vyjmutým závěrem.

Skalpel, prosím. Šetřeme i ve Sněmovně. Jaký smysl dnes mají poslanecké kanceláře v regionech?

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Matěj Gregor (Motoristé sobě)....

