Já jsem přece tvůj manžel! Izraelská spisovatelka se vrací do časů holokaustu a vášnivých lásek

Jeden z příběhů, který člověk už nikdy nevypudí z paměti, pokud si přečte válečné dokumentární pásmo Kaput (1944) Curzia Malaparta, přináší kapitola Dívky ze Sorok. V ní se dozvídáme o v polích se marně ukrývajících židovských dívkách v Besarábii, na něž muži v německých uniformách pravidelně pořádají hony, načež je odvážejí do vojenského nevěstince.
Přičemž vždy po dvaceti dnech této nedobrovolné služby mladé ženy mění, ty použité odvážejí k řece: „Schenk mi potom řekl, že jich není třeba tolik litovat. Nebyly již k ničemu, byly to už jen pouhé cáry. A pak, byly to Židovky.“
Právě to se čtenáři vybaví, když se před ním odkrývá ústřední příběh románu Ajelet Gundar-Gošenové Jednu noc, Markoviči. Jde o záchranný výsadek: „Věc se má tak: Evropa uzavřela brány, to víš, a ani tady u nás nejsou dveře tak úplně otevřené. Ale našli jsme skulinku: svatby. Židovka z Polska nebo Německa vdaná za mladého Palestince, který se s nevěstou vrací z Evropy, může bez průtahů vstoupit do země. V posledních měsících jsme naverbovali mladíky, kteří pojedou do Evropy a ožení se tam. Po návratu do Izraele se rozvedou a Pánbůh s námi a zlý pryč – ve Svaté zemi bude o jednu přistěhovalkyni víc, a kluci ještě dostanou pusu na rozloučenou.“ Dotyčné mladé dámy tak měly štěstí, že unikly děsivému osudu.
Titíž mužové se na konci války vydávají do Evropy znovu, tentokrát jakožto lovci nacistů. Zeev Feinberg ale nakonec na Blízký východ opět přiveze dívku, tentokrát ještě nedospělého árijského sirotka, blonďatého andílka, kterého se rozhodne vydávat za svou dceru: „Padělatel se na něj dlouze zadíval přes brýle. Během celé války za ním chodili Židé s dětmi v náručí a s prosebným pohledem žádali, aby udělal nějaké kouzlo, dal jim nějaké razítko, aby se z jejich dětí stali gójové. A teď za ním přijde Žid s gójskou holčičkou v náručí a chce po něm, aby udělal nějaké kouzlo, dal mu nějaké razítko, aby se z holčičky stala Židovka?“
Lvi jsou na číhané
Izraelská autorka Ajelet Gundar-Gošenová (1982) si evidentně již i v českém prostoru svými romány vydobyla silnou pozici, když nyní v překladu Alžběty Glancové publikuje nakladatelství Garamond rovněž prvotinu Jednu noc, Markoviči (2012). Z jejího dosavadního díla tak zbývá přeložit už jen Lhářku (2017).
KNIHA TÝDNE
Nejprve česky vyšel román Probudit lvy (2014), jehož hlavním hrdinou je izraelský doktor, jenž se v důsledku únavy z práce v nemocnici dopustí fatální nepozornosti a autem zabije muže, jednoho z nelegálních afrických uprchlíků. Jeho žena lékaře následně vydírá, respektive využije situace k tomu, aby ho přiměla k poskytování zdravotní péče dalším lidem na útěku.
Taky Kde číhá vlk (2022) se odehrává v současnosti, ovšem tentokrát v Americe. Vystudovaná psycholožka a scenáristka totiž zakotvila jakožto hostující profesorka a umělkyně nejprve na univerzitě v San Francisku, následně v Los Angeles. Zápletkou tu je pod usměvavým a korektním povrchem doutnající antisemitismus, respektive rasismus obecně.
Každopádně jsme v dosud přeložených románech poznali izraelskou prozaičku jako tvůrkyni, která se zajímá o okolní svět a která rozhodně nemá za to, že snaha o vytvoření zajímavé zápletky je trapná. Naopak, Ajelet Gundar-Gošenová je v tomto směru značně ambiciózní – a správně, neboť oba příběhy vyznívají velmi věrohodně. Hlavně díky tomu, že postavy nejsou duté figurky, vždycky jsme důkladně seznámeni s jejich smýšlením a celkově s jejich psychologií a dosavadními životy.
To v Jednu noc, Markoviči poznáváme výrazně jinou Ajelet Gundar-Gošenovou. A i když máme nevýhodu, že její díla nečteme v přirozeném, chronologickém sledu, je nasnadě říct, že se izraelská literátka k vlastnímu způsobu teprve propsala v pozdějších románech. V debutu nicméně jasně naznačila, jak je schopná. Abychom to zasadili do zdejšího kontextu: těžko si bohužel vybavit nějakou českou třicetiletou spisovatelku, která by napsala tak propracovaný a vyrovnaný rozsáhlý román.
Není to dobrý vzor
Mohli bychom též podotknout, že Jednu noc, Markoviči vybočuje tím, že se vrhá do historie, navíc v Evropě. Což může být dvojsečné. Na jednu stranu může jít o pomyslné zábradlí, jehož se začínající romanopiskyně mohla přidržet, a o konzervativní vyznění: za což patrně sklidila chválu staršího publika.
Na druhou stranu ale Ajelet Gundar-Gošenová píše o něčem, co nezažila a co leckteří čtenáři – přeživší a další pamětníci – znají nepoměrně lépe. Notabene když pojednává o místech, která nemá prochozená: „Jednoho jasného večera ve Vídni, když kráčela do kavárny na náměstí, viděla Rachel Kanzelfoldová tři mladé chlapce strkat do starého Žida. Přihrávali si ho mezi sebou jako míč a Rachel v jejich tvářích ke svému úžasu poznala nevinnost a potěšení, tak typické pro hrající si děti. Najednou jeden strčil do starce příliš, ten se zapotácel a spadl na chodník. Rozbil si hlavu o obrubník. Už to nebyl Žid na hraní, ale porouchaná hračka, vyfouknutý míč. Chlapci se na něj zděšeně dívali. Za chvíli jeden z nich polkl a řekl: ,Pojďte. Najdeme si jiného.’“
Rachel se po šťastném doplutí do Palestiny provdá za řezníka a žije s dalšími lidmi v mošavě na venkově. Zařekne se, že už nikdy nebude mluvit německy. Jenže v některých věcech si člověk prostě neporučí. Třeba v tom, že bude šťastný a že se nebude cítit provinile v důsledku toho, že on přežil, zatímco jiní ne.
Nebo ještě v něčem dalším: „Dokud se bojovalo, doufala, že jestliže Židé vyhrají, odezní odporný zvuk tříštící se lebky a ona znovu uslyší jiné zvuky – dětský smích, šelest pšenice ve větru, bučení krávy. Když však bylo vyhlášeno vítězství, neslyšela nic než známý hlas a dobře věděla, že ji bude provázet navždy. Od chvíle, kdy zjistila, že ji válka může klidně pronásledovat až z Evropy, pochopila taky, že nikdy nebude mít jistotu, že boje skutečně skončily. Že je opravdu v bezpečí.“
Přítelkyně Bela pak zachrání z ohně Racheliny básně – pochopitelně psané německy. Při tom si popálí ruku, neboť tak to v románu Ajelet Gundar-Gošenové chodí: nic není jen tak, vše se na člověku nějak podepíše. Básně do ohně vhodil smutkem otupělý řezník, když se zbavoval Racheliny pozůstalosti poté, co se oběsila.
Bela následně verše přeloží do hebrejštiny a snaží se je publikovat, ale všude je odmítnou, přestože jim přiznávají vysokou kvalitu. Vadí básnířčin „kádrový profil“: „Řekli, že žena, která si sáhne na život zrovna v den, kdy židovský národ získal svou domovinu, která píše v jazyce gójů, která po sobě ze sobectví a slabosti zanechá malého sirotka, není dobrý vzor.“
Naštěstí Markovič zrovna získal od jistého muže obálku naditou penězi – tak to prostě v románu Ajelet Gundar-Gošenové chodí –, takže může Bele navrhnout, že knihu vydají vlastním nákladem. Ještě jsme zapomněli zmínit, že Bela je jeho manželkou: „,Jaakov Markovič, to jméno je mi povědomé.’ ,Jistěže je ti povědomé, má drahá, vždyť je to tvůj manžel.’“ Respektive ona by dávno ráda jeho manželkou nebyla, avšak po připlutí do Palestiny je Markovič z evropského výsadku jediným mužem, jenž se odmítne dát rozvést, a to zrovna na něj vyšla nevšedně krásná Bela.
Přitom tím tento muž, jenž musel předtím, když potřeboval ulevit své touze, jezdit do nevěstince ve městě, vůbec nic nezískal. Pokud nepočítáme to, že dostal několikrát pěkně namláceno, ale tato výhrůžka taky nijak nepomohla. A tak vznikla tichá domácnost s nikdy nezahřátou manželskou postelí.
Tragický omyl
Markoviče s Belou spojila právě až příprava knihy veršů Rachel Mandelbaumové. Načež přijde ten slavný den, kdy novotou vonící výtisky Bela rozveze do knihkupectví: „Za dva měsíce, když už byla veškerá naděje ztracená, jí zavolali, aby si je přišla vyzvednout, jinak je vyhodí. Sedm set kopií v měkké vazbě, kterou nikdy nikdo neotevřel. Nikdo si sbírku básní Rachel Mandelbaumové nekoupil.“
Bela si pro ně dojede a vlastnoručně je spálí. Protože tak to v románu Ajelet Gundar-Gošenové prostě chodí: co má zmizet v plamenech, zmizí v plamenech. Ale zároveň to mezitím čímsi pohne, v tomto případě vztahem mezi Markovičem a jeho manželkou.
Do románové prvotiny ovšem izraelská prozaička vsadila řadu dalších motivů a poznatků. Například o tom, co to znamená, být Židem – což možná dnes spoustu pražských kavárenských hostů, kteří nosí jako trendy módní doplněk palestinskou vlajku a dál už mají jen své vlastní starosti, rozčílí: „Kavárenští hosté si prohlíželi onoho cizince, který měl své vlastní starosti, své vlastní vzpomínky a jen své vlastní obavy, a říkali si, jak musí být příjemné být jen a pouze člověk. Potom se pokradmu podívali na ostatní hosty u okolních stolků, kteří – ač seděli třeba sami – měli vždy po boku zavražděné oběti pogromu, inkvizice, vyhnance režimu, povstalce proti římské nadvládě i šestatřicet spravedlivých, coby ne. Celý židovský národ se tísní u kavárenských stolků, a to i v době, kdy tam bylo prázdno.“
Vedle toho zde nechybí ani tragická mýlka, jíž se Zeev Feinberg, povolaný opět do zbraně, dopustí jednou v noci na hlídce: „Bylo jí šestnáct. Možná míň. To kvůli ploché hrudi a chlapecké postavě ji měl za muže. Na zádech nesla v šátku dítě, které omylem považoval za výbušninu.“ Izraelská prozaička zkrátka nechce nic zkreslovat a nachází situace, jež se stávají symbolem.
Vlhnou oči i vagína
A ještě jednu výraznou rovinu této prvotiny je nutno zmínit. Jedná se o tělesnost či smyslnost. Často se tu mluví o plných ňadrech, tmavých klínech a tak dál: „V takových chvílích vlhnou Rachel Mandelbaumové oči i vagína.“ Ostatně v tomto příběhu čteme o řadě prudkých erotických poryvů, které vedou k záletům – a taky k nemanželským dětem, jež následně muži přijímají za své.
Debutující Ajelet Gundar-Gošenová přichází s čímsi na způsob magického realismu: někde na půl cesty mezi Sto roky samoty (1967) Gabriela Garcíi Márqueze s jejich neměnnou cykličností a schopností o všem košatě povyprávět Dětí půlnoci (1981) Salmana Rushdieho. Na jednu stranu je obdivuhodné, jak si tento způsob mladá romanopiskyně dokázala osvojit, na druhou stranu to je příčina pocitu, že tady něco tak docela nesedí. Jako by se někdo snažil do dětské pusinky zasunout stařeckou zubní protézu.
Ale proč to tak je? Nehodí se sem hrůzy druhé světové války, neb je větvící se, mytizující vyprávění zplošťuje, polehčuje? Ale takový Plechový bubínek (1959) Güntera Grasse kombinaci novodobého mýtu a druhé světové války zvládl bravurně.
Jenže nesmíme zapomínat, že ve středu tohoto románu vřeští Oskar Matzerath, který se rozhodl přestat růst, odmítl dospět. Tedy skřet jakožto personifikace doby. Zatímco o „hlavním hrdinovi“ Ajelet Gundar-Gošenové se hned v prvních větách dozvídáme, že jeho nejvýraznějším rysem je nevýraznost: „Jaakov Markovič nebyl ošklivý. Což ale neznamená, že byl hezký. Malé holčičky se při pohledu na něj nerozplakaly, ale ani se neusmály, když se s ním setkaly tváří v tvář. Dalo by se říct, že byl kromobyčejně průměrný.“ I navzdory tomu je však debut izraelské autorky daleko spíš kromobyčejný než průměrný.