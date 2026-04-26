Rotný Bolek prošel Tobrukem, Dunkerkem i zajetím. Nakonec získal Bronzovou hvězdu

Narodil se 24. února 1918 v Dolním Těrlicku v pozdějším okrese Český Těšín. Vyrůstal v sousedním Horním Těrlicku, kde v domě č.p. 189 bydlela jeho rodina. Po vychození obecné školy a tří tříd měšťanky se v roce 1937 vyučil automechanikem. O rok později se jeho rodná obec ocitla v polském záboru a Gustav Bolek se stal občanem Polska. Jako uvědomělý Čech se však hned po vypuknutí války přihlásil do čs. vojenské jednotky, která se na polském území formovala již od jara roku 1939.
Do České a slovenské legie vstoupil v obci Leśna (dnes v Bělorusku) dne 9. září 1939. O devět dní později, po napadení Polska Sovětským svazem, se spolu s ostatními čs. vojáky pod velením pplk. Ludvíka Svobody dostal do sovětského zajetí. V zajateckých táborech NKVD na Ukrajině a v Rusku strávil téměř rok a půl. Teprve počátkem března 1941 odjel v jednom z transportů čs. vojáků na Střední východ. K tamní čs. jednotce dorazil 21. března 1941.
Následně se jako příslušník roty doprovodných zbraní 11. čs. pěšího praporu – Východního zúčastnil spojeneckého obsazení Libanonu a Sýrie, kde pak čs. vojáci několik měsíců vykonávali okupační správu. Od konce října do 10. prosince 1941 se pak podílel na obraně severolybijského přístavu Tobruk.
Tam čs. prapor zůstal až do počátku dubna 1942, kdy byl stažen do Palestiny, kde byl reorganizován na 200. čs. lehký protiletadlový pluk – Východní. Bolek sloužil u jeho dílenské čety. Na podzim 1942 se přihlásil k letectvu. Byl vybrán a následně ve skupině více než 170 čs. vojáků odjel do Velké Británie. Počátkem ledna 1943 byl přijat do RAF, kde obdržel vojenské číslo 788 422. Po několika měsících výcviku, 27. června 1943, byl však zřejmě ze zdravotních důvodů přemístěn zpátky k pěchotě.
Po několika týdnech u Náhradního tělesa byl zařazen k těžkým dílnám, z nichž se k 1. září 1943, kdy byla dosud formálně pěší čs. brigáda na Britských ostrovech reorganizována na obrněnou, staly brigádní tankové dílny. S nimi odjel na přelomu srpna a září 1944 do Normandie a v jejich řadách se pak účastnil sedmiměsíčních bojů, během nichž čs. vojáci obléhali silnou německou posádku v severofrancouzském přístavu Dunkerk.
Dne 23. dubna 1945 se stal jedním ze 139 příslušníků tzv. Kombinovaného oddílu, jednotky, která byla od Dunkerku vyslána k americké 3. armádě, aby se alespoň symbolicky podílela na osvobozování západních Čech. Československé hranice oddíl překročil 1. května 1945 u tehdejšího Mühlbachu (dnes Pomezí nad Ohří) a pak se jeho vojáci týden podíleli na obnově čs. administrativy v Chebu. Následně odjeli do Plzně a konec války je zastihl na demarkační čáře v nedalekých Kyšicích, kde až do poslední chvíle marně čekali na povolení k odjezdu na pomoc bojující Praze.
Československá samostatná obrněná brigáda, resp. I. čs. tankový sbor, na nějž byla brigáda reorganizována počátkem června, zůstal až do konce srpna 1945 ve svazku spojeneckých expedičních sil a podílel se na střežení demarkační linie v jihozápadních Čechách.
Do kompetence československé vlády byl symbolicky předán teprve 27. září 1945, kdy jednotky americké armády a čs. jednotky ze západní fronty defilovaly společně Prahou. Během slavnostní ceremonie na Staroměstském náměstí byla rotnému Gustavu Bolkovu udělena americká Bronzová hvězda (The Bronze Star Medal), vysoce ceněné vyznamenání, které během války nebo po ní obdržely pouze dvě desítky čs. vojáků.
Do civilu odešel na konci ledna 1946. Podle demobilizačního protokolu se vrátil do svého rodného kraje. Zemřel 3. srpna 1980.