Sex ani humor do strašidelné povídky nepatří. Jak přežít ve světě čirého zla?

Alespoň takto to stojí v bájné knize Necronomicon: „Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn.“ V překladu to znamená „Ve svém domě v R’lyehu mrtvý Cthulhu vyčkává v snách“. Čeká tam spolu s ním i Howard Philips Lovecraft?

Některé atributy Lovecraftova literárního universa, které nikdy universem být nemělo, samozřejmě budí v lepším případě už jen shovívavý úsměv. To platí o celé řadě věcí, kterým věnujeme pečeť s nápisem „classic“, o tom, co dnes vnímáme jen jako starosvětské a pro pamětníky. Už jenom ta úvodní věta v tajemném jazyce: bezpochyby to tak Lovecraft nemyslel, ale může dnes znít jinak než legračně, když je zřejmé, že to hlavní, oč mu šlo, bylo dát dohromady množství nesouvisejících hlásek a vytvořit dojem nepochopitelné řeči?