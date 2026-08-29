Bitva u Moháče nebyla katastrofou, ale naopak cenným obratem od Polska směrem na Západ

Na rok 1526 se někdy díváme, jako by v něm začínala dlouhá kapitola české poroby. Jako kdyby volbou Ferdinanda I. Habsburského české země ztratily svobodu a otevřely dveře staletím národního útlaku.
Ferdinandovi vyslanci projevili velkou energii, větší než Bavoři, a také operovali vyššími částkami v podobě tučných úplatků,jimiž se jim podařilo naklonit si potřebnou českou šlechtu.
Takový pohled je lákavý svou jednoduchostí, jenže dějiny málokdy bývají jednoduché. Rok 1526 nebyl počátkem poroby českého národa, ale velkým geopolitickým obratem – a možná jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí českých dějin.