Bitva u Moháče nebyla katastrofou, ale naopak cenným obratem od Polska směrem na Západ

David Lancz
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Po katastrofě v bitvě u Moháče se definitivně ustavila orientace českého státu jako západní. | foto: Kresba Lela Geislerová

Přesně před 500 lety se přepisovaly dějiny. Bitva u Moháče 29. srpna 1526 neznamenala jen vítězství Turků nad českým a uherským králem. Znamenala také nástup Habsburků na český trůn, s nímž máme spojenou celou řadu mýtů. Včetně toho nejslavnějšího o Bílé hoře.

Na rok 1526 se někdy díváme, jako by v něm začínala dlouhá kapitola české poroby. Jako kdyby volbou Ferdinanda I. Habsburského české země ztratily svobodu a otevřely dveře staletím národního útlaku.

Ferdinandovi vyslanci projevili velkou energii, větší než Bavoři, a také operovali vyššími částkami v podobě tučných úplatků,jimiž se jim podařilo naklonit si potřebnou českou šlechtu.

Takový pohled je lákavý svou jednoduchostí, jenže dějiny málokdy bývají jednoduché. Rok 1526 nebyl počátkem poroby českého národa, ale velkým geopolitickým obratem – a možná jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí českých dějin.

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