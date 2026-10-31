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Dnes je čas se bát. Nejlépe s Fantomem opery, který právě přichází do kin

David Lancz
  10:30
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Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery

Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery | foto: Emmanuel Guimier

Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
10 fotografií
Právě dnes je Halloween, svátek, kdy se rádi bojíme. A vždy platilo, že strach má delší dozvuk, když si ho musíme sami představovat, než když působí z televizní obrazovky anebo plátna kin. Proto je nejlepší horory číst, ne se na ně dívat. A jedním z nejvděčnějších je Fantom Opery Gastona Lerouxe. Zvlášť letos, kdy se jeho příběh vrací v nové filmové verzi.

Lerouxův román, vydaný roku 1910, není pouhou historkou o muži s deformovanou tváří, jenž straší v pařížské opeře. Do této podoby ho zdeformoval právě film. Je to detektivka, gotická romance i studie posedlosti, v níž se pod pozlacenými lóžemi, vykládanými sametem, skrývá labyrint chodeb, tajných dveří – a také potlačených tužeb. Fantom chce být milován, ale svou touhu proměňuje v nárok; jeho tragédie je o to znepokojivější, že v ní je cosi lidského.

Leroux navíc vypráví s novinářskou chutí pro dokument, svědectví a záhadu. Čtenář nikdy neví, zda právě dostal důkaz, pověst, nebo další past. Ve vizuální podobě se Fantom stal nesmrtelným už díky němému filmu z roku 1925. V hlavní roli se v něm představil „muž tisíce tváří“ Lon Chaney, který si svou masku vytvořil sám.

Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
Záběr z nového filmového zpracování klasiky Fantom opery
10 fotografií

Jeho Fantom je bytostí, jejíž bolest tryská z každého pohybu. Když se odhalí jeho tvář, film s diváky nemanipuluje laciným šokem, ale ukazuje, jak rychle se soucit může změnit v hrůzu a jak krutě se krása stává společenským rozsudkem. I po století má tato verze sílu, kterou mnohé novější produkce vyměnily za lesk. Její stíny, masky a expresivní gesta dokazují, že němý film nutí obraz mluvit.

Fantom opery

Romantický horor. Francie, 2026. 134 minut.

Letošní film přenáší starou legendu do současné Paříže a dokazuje, že každá doba si ve Fantomovi hledá vlastní úzkost: strach z odlišnosti, z umělecké posedlosti, z lásky, která se vydává za právo vlastnit druhého. Film může příběh znovu rozsvítit. Ale kniha nám ponechá to nejdůležitější: tmu, kterou si dotváříme sami.

Na Halloween tedy nemusíme čekat, až něco vybafne zpoza rohu. Stačí otevřít Lerouxe. V opeře se ozve hudba, někde cvakne tajný mechanismus a my zjistíme, že nejděsivější přízraky mají lidský hlas, lidskou touhu a klíč od dveří, o nichž jsme si mysleli, že neexistují.

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