Do nevěstince se pro nevěstu nechodí. A víte, jak je to s hampejzem?

Je to nesmírně pěkné odlehlé místo, kam se jede do strmého kopce uzounkou klikatící se silničkou. Moderátor podcastu se narodil v Jablonci nad Nisou jako já (proč my už si dávno netykáme, ty stará vojno?), tak nějak automaticky jsem tedy počítala s tím, že myslí tenhle Hampejz.
Už jednou jsme spolu našli shodu ve slově „saporka“, což je taková specifická čepice, kterou nosil můj děda. Ale když si ji vyhledáte na internetu, najdete pouze obyčejnou čepičku pro novorozence. Jenže Petr Honzejk myslel zkrátka jen hampejz.
Ten druhý a pro zbytek světa obvyklejší význam znám také: nevěstinec, vykřičený dům nebo taky bordel. A všechna tahle slova mají zajímavý původ. Hampejz se dlouho vykládal jako zkomolenina z německého han(en)biss, tedy kohoutí kousnutí. Znakem toho, čemu moje babička říká také hanbinec, byl totiž kohout na slepici.
To „kousnutí“ se ale ukazuje spíš jako výsledek lidové etymologie – zkrátka když si to lid nějak vysvětlí bez ohledu na skutečný původ. Mnohem pravděpodobnější totiž je, že druhá část slova je zkomoleninou slova bajis, což v jidiš znamená obyčejné „dům“. Důkazem budiž, že z bajis vznikl i široce rozšířený pajzl – a to k tomu pejz už má dost blízko.
Do nevěstince se pro nevěstu nechodí.
Když tu tak sedím s Rejzkovým Etymologickým slovníkem (mimochodem Jiří Rejzek mě kdysi dávno učil a dodnes na něj ráda vzpomínám, i když mi pravidelně vracel testy se slovy: „Dominiko, vy jste zase nečetla zadání, že?“) – takže když tu se spoustou úsměvných vzpomínek listuji knihou, kterou jsem zakoupila jako milou památku na člověka, který si stovky studentů pamatoval jménem, studuji i jiné výrazy pro dům, kde se děly necudnosti.
Hanbinec tu není, ale je tu hanba – kde se od ganiti, tedy tupit, dostáváme až ke slovu pohan a ruskému pogányj, tedy nečistý. Tak možná že ani ta první část hampejzu není od kohouta. Pak by hampejz znamenal vlastně totéž co vykřičený dům – dům špatné pověsti (mimochodem, vykřičený prý proto, že se o něm hodně mluvilo).
Vouk téma není od časopisu Vogue a lůzr se nepíše tak, jak si myslíte. Rozumíme, i když nerozumíme
A teď nevěstinec – jako malá jsem si to vykládala jako příběh Pretty Woman. Bohatý muž si přijde do nevěstince pro nevěstu. To je velmi naivní etymologie, v reálu slovo nevěsta souvisí se slovy nový a vést a byla to žena, kterou si muž přivedl a ostatní ji neznali. Nevěstka se nám významově lehce posunula, tu obvykle nezná ani samotný prostopášník. Jiří Rejzek tu upozorňuje, že je to podobný posun jako u dívka – děvka. Nedobře tahle dvě slova zaměniti.
A proč máme tam u nás Hampejz? Je to jednoduché, kdysi tam jeden stál. Hlava mi pořád nebere, kdo se na tu paseku na kopci tenkrát škrábal, ale zjevně nejsem ten správný hampejzník. A hampejznice tedy taky ne. Moc pěkná slova. Zařadíte je do své mluvy?