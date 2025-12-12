Takzvaná Harappská kultura se svého času mohla měřit se starověkým Egyptem. V době svého největšího rozkvětu se rozkládala v náplavové rovině zasahující na území dnešního Pakistánu, Indie a Afghánistánu. Kromě řeky Indu využívala i její četné přítoky. Systém živily pravidelné monsuny. Umožnilo to stavbu precizně plánovaných měst a promyšlených systémů zavlažování. Kultura je známá vysokou úrovní řemesel a rozvinutou technikou zpracování kovů.
Každé z jejích dvou největších center, Harappa a Mohendžodaro, mohlo mít podle dnešních odhadů mezi třiceti a šedesáti tisíci obyvateli. Dalších měst bylo okolo dvacítky. Vrchol rozvoje přišel v období zhruba 4500 až 3900 let před dneškem. Po něm následoval poměrně rychlý pokles.
Jako nejpravděpodobnější příčinu vidí vědci změnu klimatu. Jak přesně ale proběhla, zůstávalo dlouho zahaleno tajemstvím. Jeho závoj se teď pokusil nadzvednout tým Vimala Mishry z Indického technologického institutu.
Badatelé použili data o kolísání hladin pěti jezer v severozápadní Indii a složení stalagmitů a stalaktitů ve dvou jeskyních. Nakrmili jimi počítačový model. Simuloval klimatické podmínky v údolí Indu.
Vyšlo z něj, že v kritickém období stoupla průměrná teplota o půl stupně Celsia. Způsobilo to pokles srážek o deset až dvacet procent. Projevil se sérií čtyř mimořádně suchých období. Každé z nich trvalo přes 85 let. Nejdelší udeřilo mezi roky 3531 a 3418 před dneškem.
Harappská civilizace se změnám snažila přizpůsobit. Obyvatelstvo se koncentrovalo v oblastech, které nedostatek vody zasáhl méně. Z dlouhodobého hlediska to však nestačilo. V údolí Indu na dlouho převládl jednodušší styl života.