Je to krásná ukázka, že i malé užitné stavby je možné udělat poctivě. Ostatně, jedna z nich byla kvůli tomu oceněna ministerstvem pro místní rozvoj na České ceně za architekturu. Pojďme se na pět takových hasičáren podívat.
Hasiči ve věži
Začneme v Praze. Stav hasičské stanice v pražských Holešovicích byl ještě před pár lety tristní. Tvořily ji dřevěné montované jednopodlažní stavby, postavené v roce 1942, tedy ještě za protektorátu. Už tehdy byly jenom provizorní. Bylo tedy jasné, že pokud je potřeba do hasičských základen investovat, u té holešovické to hoří nejvíc. S novým sídlem se toho hodně změnilo. Ze zchátralé stanice se stala moderní stavba, kterou využívají nejen místní hasiči, ale celý záchranný sbor hlavního města Prahy.
Za návrhem komplexu stojí architekt David Kraus a Miroslav Styk. Vznikl ve dvou etapách. Tou první byla výstavba budovy, která slouží výjezdovým hasičům.
Jde o nízkou stavbu s prostornými garážemi, kde je zázemí až pro tři hasičské směny. Právě tady se od roku 2022 organizují také mezinárodní záchranné operace, sídlí zde ale také hasičští potápěči. Druhá etapa byla dokončena před několika měsíci, kromě administrativního zázemí přinesla do Holešovic také novou dominantu.
Kraus a Styk navrhli druhou budovu jako věž, kterou umístili na roh ulice Argentinská. Plní tu tedy funkci nárožní budovy, která tvoří v území přirozený záchytný bod. Budova je podle architektů solidní, strohá a také introvertní, má též představovat nadčasovou architekturu. „Je to občanská infrastruktura s výraznou urbanistickou přítomností na velmi exponované křižovatce,“ líčí architekti.
Nová holešovická věž je devítipodlažní a také červená. Autoři návrhu jí vetkli industriální charakter, tvoří ji tak fasáda z červených panelů z betonu, který je vyztužený skelnými vlákny. Věž dokresluje ocelový anténní stožár, jenž budovu přesahuje o 18,2 metru. Zároveň má budova částečně obyvatelnou střechu, je tvořena zelení a přístupnými terasami, které mohou hasiči obývat, druhá část je čistě provozní. Fasádu doplňuje také vertikální nápis, který odhaluje jeho identitu a rovněž číslo 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání.
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Podobná je věž také uvnitř. Kraus a Styk zvolili pohledový železobeton, neomítané zdivo i přiznané rozvody. I tady je možné zahlédnout barvu, která je pro hasiče symbolem. Nachází se v různých detailech: v červené jsou rámy oken, recepce, dveře i zábradlí schodiště, červený je také informační systém celé budovy, doplněný o žlutá čísla ukazující jednotlivá podlaží. To vše je pojaté jako součást architektonické kompozice.
Dohromady tvoří sídlo hasičského záchranného sboru tři propojené části – administrativní věž, navazující technicko-provozní blok a třípodlažní průjezdné stavby. „Prostorové uspořádání odděluje administrativní části od technických a podpůrných funkcí, takže každá z nich může reagovat na své specifické požadavky z hlediska denního osvětlení, akustiky a provozu,“ vysvětlují architekti a dodávají: „Výsledkem je architektura pohybující se na pomezí infrastruktury a občanské reprezentace.“ Podle nich odráží roli hasičského záchranného sboru jako stabilní a nezbytné součásti městského systému nouzové pomoci a bezpečnosti.
Hasiči v dřevěné vestavbě
Stejně jako v prvním případě, i tady bylo na začátku zcela nevyhovující prostředí. Hasiči v Dolních Jirčanech neměli ani vnitřní toaletu. „Jednotka dobrovolných hasičů projevuje mimořádné nasazení, například i při nehodách na Pražském okruhu. I vzhledem k tomu to byly velmi nedůstojné podmínky,“ říká architekt Ondřej Píchrt z ateliéru SOA.
Ten už v obci navrhoval také základní školu. Pozemek pro novou hasičárnu se shodou okolností a k radosti architektů objevil přímo naproti ní, plocha tu zbyla po přestavbě silnice. Vznikl kruhový objezd, nová komunikace a zbytkový pozemek trojúhelníkového tvaru, který byl v územním plánu veden jako nezastavitelný. Zbrojnici se sem architektům podařilo umístit jako technické zázemí, resp. příslušenství dálničního okruhu.
„Poloha mezi novou školou a zástavbou rodinných domů s kostelní věží za zády byla výzvou, ale zároveň příležitostí. Stavbu jsme navrhli v prostorovém dialogu s budovou školy. Použitím podobných výrazových prostředků jsme škole postavili urbanistickou protiváhu na druhé straně komunikace. Vznikl tak důstojný vstup do obce,“ říká architekt.
Hasičská zbrojnice má tak stejný objem a také měřítko jako škola, obě budovy mají například také sedlovou střechu. Hasičárna má nicméně transparentní fasádu, a k dobrovolným hasičům je tak vidět. Podle architekta jim to nevadí, jsou duší komunity celé obce a jsou hrdí na svoji práci i techniku. Otevřenost tak byla od začátku nedílnou součástí konceptu.
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Průhledná fasáda má několik důvodů i významů. Průsvitná fasáda z polykarbonátu pohledově odlehčuje poměrně velkou hmotu domu, je navíc krásná a za šera působí podle architekta její interiér až étericky. Vychází též ze samotného konceptu domu, kdy spolu pod společnou střechou fungují lidé a technika, je to tedy v podstatě velká garáž, kde je vedle aut zaparkované zázemí pro lidi.
Platí to doslova. Fasáda překrývá velkou ocelovou halu, do které je vestavěno zázemí pro hasiče. Architekti jej navrhli ze dřeva, respektive z CLT panelů. „Hasiči byli z konceptu nadšení a do dřevěného domečku v garáži se zamilovali okamžitě,“ dodává Píchrt.
Konstrukce má podle něj velmi blízko ke skládacím papírovým domečkům, jednotlivé panely byly uvnitř konstrukce poskládané vcukuletu. Hned vedle jsou pod střechou zaparkovaná auta.
Uvnitř se kromě zázemí hasičů nachází také malý sál s plátnem, který ve zbrojnici funguje jako klubovna i jako školicí sál, do kterého jezdí i jednotky z okolí. V Dolních Jirčanech byla navíc hasičárna podle architekta vždy přirozeným místem setkávání. Teď je k tomu i vhodný prostor.
Budovu doplňují dvě schodiště. To venkovní je z pozinkovaného plechu, zatímco to vnitřní je tvořené slzičkovým plechem. Používá se v průmyslových provozech na schodiště, rampy a podobně, protože je robustní a prakticky nezničitelný. Kromě ochranného nátěru tudíž nevyžaduje žádné další vrstvy. „To velmi dobře zapadá do celkového pojetí interiéru, kde základní konstrukční prvky a materiály rovnou tvoří interiér stavby.“
Hasičárna jako dvůr
Je to krásná ukázka toho, že když obec chce, může mít krásné i provozní stavby. Hasičárnu v Líbeznicích připravovala obec dlouho, dokonce na její podobu uspořádala architektonickou soutěž.
Obec v okrese Praha-východ nedostala jen hezkou stavbu, vylepšila i kus samotné obce. Pro novou hasičskou zbrojnici totiž vybrala zanedbané místo, na kterém stály plechové boudy. „Hasiči potřebovali větší zázemí, obec navíc chtěla kultivovat skládku, která se na pozemku nacházela,“ líčí architektonické studio Ehl & Koumar, které stojí za návrhem líbeznické hasičárny.
Ateliér se inspiroval hospodářskými domy, jaké architekti viděli v centru obce. Pracovali tak s pomyslným dvorem, kolem něhož vznikl areál hned několika staveb. Na nároží jsou bílé budovy obecního úřadu a také bílý dům služeb. Za něj architekti umístili podlouhlou novostavbu a vytvořili tak paralelu dvora. Hasičárnu se díky tomu navíc podařilo odstínit od hlučné ulice.
„Vytvořili jsme uzavřený společně sdílený prostor, ve kterém jsou budovy přirozeně začleněny,“ popisuje Lukáš Ehl s tím, že v urbanismu Líbeznic jsou hospodářské dvory významnou historickou vrstvou.
Hasičárna a také zázemí technických služeb má jednotný vzhled a jejich tvarování odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Střecha je z velkoformátového plechu, konstrukce je dřevěná, doplňují ji obezděné pilíře, jež vymezují užitný prostor. Ty vyplňuje dřevěný rastr, jehož úkolem je zajistit dostatečné provětrání i prosvětlení objektu. Zároveň slouží také jako slunolamy.
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Hasičárnu tvoří v zásadě dřevo a cihly, které byly určující svou barevností. Stavba je tedy červená, architekti ale vybírali takové odstíny, aby se spolu navzájem doplňovaly a zároveň objekt sjednotily. Cihly doplňuje červená střešní krytina, část vnitřních výmaleb je v odstínu antuky, červeně jsou ale také natřená okna, žaluzie, v interiéru jsou červené radiátory, dlažba, kuchyňská linka nebo skříňky. Dočervena je zbarvená i místní klubovna. V kontrastu s tím je předprostor objektu, který je oživen dvěma řadami stromů. „Areál je všemi uživateli používaný, je tam uklizeno, stromy se rozkošatěly a hasiči jsou spokojení,“ uvádí Ehl.
Projekt hasičárny v Líbeznicích nakonec získal také ocenění v rámci České ceny za architekturu. Udělilo ji ministerstvo pro místní rozvoj s tím, že u účelových staveb je pořádání architektonických soutěží výjimečné, tím spíš u malé obce. To už se podle architektů změnilo. „I v malých obcích architektonických soutěží s obdobným zadáním přibývá. To je skvělá zpráva,“ dodává Ehl.
Hasiči v transparentních štítech
Je to vesnice, ale také součást krajského města. Krásná Studánka se nachází v Liberci a jedinou veřejnou budovou v této městské části je dnes právě hasičská zbrojnice. Slouží tu jednotka dobrovolných hasičů.
Ještě před pár lety tu na jejím místě stála sedmdesát let stará a nevyhovující budova. S nápadem na vznik novostavby přišel člen jednotky Vojtěch Šrut, který je zároveň architekt. Podle Šruta byl tento fakt výhodou.
„Díky tomu máme přesně to, co jsme potřebovali. I když v některých bodech to není zcela v souladu s příslušnou normou pro hasičské zbrojnice,“ líčí architekt.
Na místo původní zbrojnice z roku 1946, která byla v průběhu času několikrát přestavována, navrhl Šrut dřevěnou oblou halu tvořenou lepenými trámy s ocelovými parkami a rámovými rohy. Konstrukce je pokrytá pozinkovaným plechem. Podélné stěny domu jsou plné, zatímco štíty maximálně prosklené. Lidé tak mohou při cestě kolem obdivovat hasičskou techniku.
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Ze dřeva přitom byla už původní hasičárna, o jeho použití tak nebylo třeba nikoho přesvědčovat. „Žádnou jinou stavbu jako předlohu jsem neměl, ale samozřejmě účelná vznešenost ikonických hal současné i historické architektury nebo i jen čistě funkčních halových staveb mi poskytovala inspiraci. Oblý rámový roh jsem však vyvíjel sám a k jeho provedení v oceli jsem dospěl postupně zkoumáním variant v rámci statického řešení a technologických možností oceli i dřeva,“ vysvětluje architekt.
Limitem byl také pozemek, který nebyl tak velký a zároveň se nachází v částečném ohrožení přívalovými povodněmi. Obojí se podařilo vyřešit.
Uvnitř je budova rozdělena na dvě části. První je garáž, druhá je částečně dvoupodlažní se společenskou místností, šatnou a hygienickým zázemím, je tu také klubovna mládeže a velitelna. Zatímco garáž je otevřena směrem do ulice, společenská část je otočená do zahrady. Obě lze nicméně propojit a využít je jako společenský sál. Jsou tu roletou uzavíratelné prostory, které umožňují schovat veškeré vybavení a vytvořit tu krásný čistý prostor. Prostor se dá navíc otevřít směrem do zahrady.
Pro architekta to ale nebyla poslední hasičárna, kterou postavil. Poté, co skončil domovský projekt Krásné Studánky, jich navrhl hned několik, do stadia realizace se ale dostala až ta ve Vejprnicích v Plzeňském kraji. Dokončila se letos a té v Krásné Studánce se velmi podobá. Podle architekta je to vlastně dokonalejší verze té jejich.
„V technických detailech a materiálech slouží budova v Krásné Studánce bez vad a výhrad. S prací na dalších projektech hasičských zbrojnic se snažím zdokonalit provozní řešení šaten a očisty. Kromě toho je hasičárna ve Vejprnicích například připravena na instalaci fotovoltaických panelů na rovné části střechy,“ říká architekt a dobrovolný hasič.