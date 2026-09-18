Znáte Hilara Pacanovského? Jeho funkcionalistické domy míjíme denně, na autora se zapomnělo

Praha patřila v meziválečném období k nejvýznamnějším centrům evropské avantgardní architektury. Jména mnohých projektantů ale dnes bohužel zůstávají ve stínu, což se týká zejména těch s židovským původem a jimž teprve po dekádách splácíme dluh. Platí to o dvojici Ernst Mühlstein a Victor Fürth, o Erwinu Katonovi, Martinu Reinerovi, Eugenu Rosenbergovi, bratřích Otto a Karlu Kohnových, Rudolfu Welsovi, Egonu Votickém či Otto Zuckerovi, do jisté míry i Františku Zelenkovi, jehož skvělé architektonické dílo zůstává ve stínu jeho scénografické tvorby.
Další osobností, která byla – vedle zmíněného Františka Zelenky – v kontaktu s českou avantgardou a pracovala převážně pro českou klientelu, byl Hilar Pacanovský (1896–1967), rodák z polské Lodže.
O jeho životě toho naneštěstí víme zatím málo. Studoval pravděpodobně na pražské technice a v naší metropoli pak Pacanovský v letech 1934 až 1947 navrhl řadu špičkových nájemných domů s řadou působivých detailů.
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Mnohé jsou na první pohled nenápadné, fasádu tvoří bílé vápenné omítky s pravidelným rastrem oken, velkorysé vestibuly s řadou prvků z chromované oceli a mramorovými nebo keramickými obklady stěn. Nevyhýbal se ani tzv. pásovým oknům, jak je známe z prací Le Corbusiera či architektů avantgardní školy Bauhaus, a byl-li investor movitý, nechybí ani fasády obložené keramikou nezvyklých barevných kombinací. Typické jsou i z líce průčelí uskočená horní patra s bytem majitele, telefonní kabiny v přízemí a technické finesy jako shozy na odpadky v bytech, automatické rozsvěcování světel na schodištích, kuchyně s elektrickými sporáky či ústřední vytápění.
Průčelí s keramikou
Takové Pacanovského stavby najdeme v několika pražských čtvrtích: na Starém Městě (Bartolomějská ulice), Novém Městě (Na Zbořenci, Pod Slovany a Salmovská), Královských Vinonohradech (Jana Masaryka, Londýnská, Záhřebská), Strašnicích (V Olšinách a Vykáňská), Holešovicích-Bubnech (Schnirchova a Veletržní), na Hradčanech, na Malé Straně (Šeříková), v Dejvicích (Na Dionýzce) a zejména v Karlíně, kde spolupracoval se stavitelem Rudolfem Hrabětem. Ty se nacházejí v Sokolovské, Thámově nebo Vítkově ulici.
Posledně jmenovaný jsem nedávno navštívil. Barevné ladění průčelí z keramiky je do zelené a béžové a unikátní je i abstraktní ornament na schodišti, složený z keramické mozaiky. Díky majitelům bytových jednotek je dům po rekonstrukci v dokonalém stavu, chybí ještě vyčistit fasádu.
K mistrovským dílům patří i činžák v bloku mezi ulicemi Badeniho a K Brusce poblíž stanice Hradčanská. Kromě průčelí s bílým keramickým obkladem a s pásovými okny arkýře vyniká nádherný vstup s chromovanými detaily vstupních dveří a velkoryse řešeným vestibulem s bílým mramorovým obkladem. I v tomto případě se řada originálních prvků zachovala, jen by vyžadovala restaurátorský zásah. Kromě návrhu nájemných domů projektoval i vilku v krčské ulici Pod Rovinou a odbavovací budovu nádraží ve Valašském Meziříčí, o jejíž zachování nyní bojují architekti. Některé stavby publikoval Pacanovský v českých architektonických a stavitelských revuích, jako byly Stavba nebo Stavitelské listy.
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Pacanovský byl též respektovaným malířem. Za války pracoval v Pinkasově synagoze spolu se spisovatelem Jiřím Weilem, poté byl pravděpodobně internován v koncentračním táboře. Po válce ještě projektoval zajímavý činžovní dům ve vršovické ulici 28. října pro zaměstnance továrny Koh-i-Noor a vydal odborné publikace na téma montovaných staveb. Když ředitelka Židovského muzea v Praze Hana Volavková přišla s nápadem vytvořit v Pinkasově synagoze památník holocaustu, obrátila se nejprve na Pacanovského, ke spolupráci ale nedošlo a úkolu se ujal profesor Jan Sokol s výtvarníky Jiřím Johnem a Václavem Boštíkem. Hilar Pacanovský odešel do Izraele, kde přijal jméno Hilary Jerchiel Pacanovsky, a později působil ve Vídni, kde zemřel.