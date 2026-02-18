Nejtěžší kniha letošního roku? Pět kilo české stranické politiky!

K čemu je nám přehled politických stran, k čemu jsou nám encyklopedie, vždyť všechno je na internetu, řekne si nejeden „pokrokový“ člověk. Tohle je žel častý omyl, na internetu toho je dost, zejména ze současnosti, ale zdaleka tam nejsou všechny údaje z minulosti, navíc shrnuty ve srozumitelných a na základě bezpečně ověřených fakt vytvořených medailonech. V dnešní době mají podobné příručky cenu zlata, získáváme důvěryhodný zdroj informací, který netrpí internetovými vadami.
Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv: Politické strany a stranické systémy
Encyklopedický přehled jejich historie v českých zemích a Československu 1848–2024.
Vydalo Kauli Publishing, Praha 2025. 2016 stran.
Tvůrci knihy navázali na své vlastní publikační počiny z let 2000 (zabývali se obdobím 1861–1998) a 2005 (období let 1861–2024). Nejnovější verze tohoto kolektivního díla je nejrozsáhlejší co do časové periody (1848–2024) i co do rozsahu. Při manipulaci s objemnými svazky člověka napadne jediná připomínka – pokud budou autoři jednou chystat další verzi, neškodilo by rozdělit materiál alespoň do tří svazků. Mějme na paměti, že s knihou budou její čtenáři pracovat. Ale to je tak asi jediná výtka, kterou lze k dílu zformulovat.
Autory téhle nebojme se říci monumentální encyklopedie jsou desítky našich předních historiků, politologů i sociologů několika generací (na konci druhého svazku najdou čtenáři jejich velmi stručné medailony). Kromě již zesnulých historiků jako Josef Harna, Jiří Kořalka či Jiří Pernes se na vzniku publikace podíleli například i politologové věnující se politice aktivně – Petr Fiala či Stanislav Balík. Samozřejmostí je autorství historiků či politologů zabývajících se politikou na odborných ústavech, většinu z nich každý zájemce zná z médií.
Zavřel by Šlachta Masaryka?
Kapitoly jsou jednotně strukturovány, seznamují s dějinami daného politického subjektu, jeho vůdčími osobnostmi a programem či volebními výsledky, ale i přidruženými organizacemi či stranickým tiskem. Samozřejmý je odkaz na literaturu a prameny.
Že čtení o relativně vzdálené minulosti nemůže zajímavě osvětlovat naše současné politické debaty? Kdeže. Citujme třeba z kapitoly Realisté Martina Kučery: „Za slib poslaneckého mandátu všem třem hlavním představitelům politického realismu a členství ve výkonném výboru pro T. G. Masaryka se v prosinci 1890 realistická skupina sloučila s Národní stranou svobodomyslnou.“
Dnešního čtenáře napadne, že měl profesor Masaryk štěstí, když se v čase minul s plukovníkem Šlachtou. Dalším příkladem zajímavého a aktuálního čtení je kapitola o ČSSD, kde se hovoří v souvislosti s druhou vládou téhle strany s hnutím ANO o „patrně protiústavním nakládání prezidenta M. Zemana s některými ministerskými nominacemi ČSSD“.
Popis politického vývoje je doveden prakticky do současnosti a přes účast politicky angažovaných autorů je korektní, a to ke všem a bez výjimky. Je to dáno patrně letorou jednotlivých autorů, zda si troufnou anticipovat výhledy jednotlivých subjektů do budoucna. Citujme například z kapitoly věnované občanským demokratům: „Postavení ODS coby nejvýznamnější strany české pravice v krátkodobém výhledu v ohrožení prozatím není, nicméně v delším časovém horizontu ho nelze automaticky považovat za garantované.“
Zájemci o politické dějiny, studenti a další, kdo chtějí mít přehled, by si měli pospíšit, vydání z roku 2005 bylo beznadějně rozebrané docela brzy.