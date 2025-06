Historik čs. odboje. Josef Kudela spolupracoval s Obranou národa, zemřel v Osvětimi

Narodil se 27. května v Horní Lhotě ve Slezsku. Po vychození čtyřtřídní obecné školy ve Svinově, následně mezi lety 1897–1905 vystudoval české státní gymnázium v Opavě. Protože se po maturitě rozhodl pro dráhu středoškolského profesora, odebral se do Prahy, kde v letech 1905–1909 studoval na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity. Zde se z něj stal celoživotní následovník T. G. Masaryka a člen jeho realistické strany.

V prosinci 1910 zde dosáhl aprobace pro vyučování latiny a řečtiny na vyšších a češtiny na nižších středních školách. Učit začal nejprve ve svém rodném kraji, kde působil jako suplující profesor na gymnáziu v Moravské Ostravě. Později ještě vyučoval na gymnáziích v Přerově, Orlové a na reálném gymnáziu v Kyjově. Zároveň byl činný v sokolském hnutí. V roce 1913 byl promován na doktora filozofie.

Již po vypuknutí první světové války byl 1. září 1914 přeložen na gymnázium ve Strážnici. Zde byl – ač u odvodu v roce 1909 byl uznán služby neschopným – odveden do rakousko-uherské armády, kde byl zařazen do c. a k. pěšího pluku č. 3. Poté byl ještě coby jednoroční dobrovolník přeložen do c. a k. pěšího pluku č. 14 a na jaře 1915 se již ocitl na východní frontě. Zde jeho služba v rakousko-uherské uniformě skončila již 23. září 1915, kdy u vesnice Krupy nedaleko Lucku přešel do ruského zajetí.

Zde zpočátku pomáhal v ruské vojenské nemocnici, odkud byl přesunut do zajateckého tábora v Dárnici, kde se poprvé doslechl o čs. odboji v Rusku. Později byl transportován na Sibiř do zajateckého tábora v Kurgánu, kde se začal angažovat ve prospěch české samostatnosti a stal se předsedou české zajatecké organizace, jež podporovala čs. odboj. V červnu 1916 si podal přihlášku do čs. vojska, v září téhož roku se však stal spolupracovníkem Správy Svazu čs. spolků na Rusi a z vojska byl uvolněn.

Zde rozvíjel náborovou a propagační práci, vydával pro zajatce české knihy a pracoval jako novinář v denících Čechoslovan a Čechoslovák. V březnu 1917 se stal členem Odbočky Čs. národní rady v Rusku a vedl její propagační činnost a na jaře 1918 převzal vedení Čs. deníku. Po zrušení Odbočky se stal v prosinci 1918 náčelníkem Informačně osvětového odboru Ministerstva vojenství. V této funkci setrval až do evakuace čs. vojska z Vladivostoku do vlasti, kam dorazil v září 1920 v hodnosti majora.

V Československu se rozhodl vrátit se ke svému původnímu povolání a jeho další působení bylo spjato s Brnem, kde vyučoval nejprve na reálném gymnáziu, později od září 1922 na gymnáziu v Legionářské. Zde zůstal učit i nadále a v roce 1937 se stal jeho ředitele. Zároveň s učitelským povoláním za první republiky rozvíjel velmi rozsáhlou literární činnost, v níž se angažoval především v historii ruských legií a čs. odboje, přičemž byl jedním z jejích nejplodnějších autorů. Angažoval se též v Československé obci legionářské a v Brně založil a vedl nakladatelské družstvo Moravský legionář.

Po nacistické okupaci se v rámci Obrany národa zapojil do odboje, kde byl činný v politickém oddělení a spolupracoval též mj. na ukrývání zbraní z brněnské Zbrojovky. Již 30. září 1941 byl však zatčen a po věznění ve vězeňském táboře v Brně „Pod kaštany“. V březnu 1942 byl vysílen převezen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde na následky útrap zemřel 23. března 1942.