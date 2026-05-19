Hlavně musí být bugr. Filologický výklad bojiště na pražské Slavii

Spolehlivě vysvětluje původ dění a dějů, nad nimiž leckdo kroutí hlavou. Není to ovšem ze mě, říkal to jeden profesor sociologie v době, kdy ještě nebyl profesorem a z níž mi figuruje v paměti spíš jako Hanzi, milovník rumu a humorný společník.
Jde jen o jedno české, byť nečesky znějící slovo. Ostatně už není proč tu rozebírat překládání, když přestalo existovat. To slovo bylo asi dříve frekventovanější než dnes a spojoval jsem si je s mluvou ostravského regionu, ale to byla jen domněnka daná Hanziho původem. Zajímavé je, že jeho etymologie zůstává nevysvětlena i ve slovnících. Operují s teoriemi různými, ale jistý je jen původ v prostředí argotu. Ta pregnantně zobecňující, výstižná pravda, onen závěr korunující mnohou debatu o věcech veřejných zní takto: Hlavně musí být bugr.
A bugr je to kouzelné slovo. Možná obecně přijatelnější než bordel, byť významově podobné. Ale přece se mi jeví, že dělat bugr a dělat bordel není totéž. Řekl bych, že bordel je spontánní a neplnohodnotný bugr, kdežto bugr je záměrný a důsledný bordel.
Hlavně musí být bugr. Takže kolikrát ještě uslyšíme, jak nepochopitelné je, že přes stadion běží jedni diváci vstříc druhým a házejí na ně hořící světlice?
Hlavně musí být bugr. Axiom i konstanta. Odmaskovaná podstata za vzýváním národů a božstev, přisuzováním ideálů, zástupných pohnutek a ospravedlňujících zdůvodnění lidskému konání, zejména když někdo někoho bije, něco ničí, popisuje sprejem nebo rovnou vyhazuje do povětří. Nejsem cynik, když řeknu, že je zbytečné hledat racionální motivy, proč mladý muž napálí s letadlem do mrakodrapu. Hlavně musí být bugr, jak okamžitě doložily záběry křepčících primitivů, kteří z toho měli radost.
Že se občas lidi kopou do hlavy, zapalují auta v Paříži, mávají fanglemi na Prvního máje, vraždí v Srebrenici, šikanují kdekoli, vyřvávají na počest Palestinců, v jejichž prostředí by sami zdechli, má za sebou namnoze potřebu dělat bugr. Ukamenovat nevěrnou holku není tolik úlitba Mohamedovi jako vzrušení, dopamin a serotonin, jen to nemůžeme přiznávat.
Vybíjet se musíme od přírody. Proto jsou půtky a války, že nabušení samci potřebují dělat ramena a randál, aby se zalíbili samicím – a těm imponují víc raubíři než hodní kluci. Nicméně na bugr dnešní doby působí dvě protichůdné tendence: většina mužů se dožívá věku, kdy už není hlavní, neboť hormon je zklidněn. Dříve bylo takových málo, říkalo se jim mudrci, odtud moudrost jako stav, kdy puzení k bugru přestává být silnější než myšlení.
A zároveň tu je trend opačný: na světě je díky vynálezům, které fungují za nás, čím dál větší nuda, takže stoupá potřeba její kompenzace. Kolikrát ještě uslyšíme, jak nepochopitelné je, že přes stadion běží jedni diváci vstříc druhým s hořícími světlicemi a házejí je na ně, kdežto druzí demolují pisoáry v majetku prvních, jako se to dělo o minulém víkendu za velkého zájmu médií? Hlavně musí být bugr.
Autor je překladatel