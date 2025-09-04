Nové hodiny dokážou tikat bez chyby čtyřicet miliard let. Má to ale háček

Radek John
  14:00

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Fyzikové už delší dobu experimentují s novým druhem přesných časoměrů. Chtěli by jejich pomocí změnit definici základní jednotky času, sekundy. Naráží však na praktické problémy.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Spolek Epigram

Narodit se do famílie, která provozuje zavedený byznys, je skvělá věc. Nemusíte se rozhodovat, co chcete v životě dělat, ale jednoduše nastoupíte do rodinného podniku. Tohle štěstí měla i jistá Ruth Belvillová z Londýna. V roce 1892 převzala obživu, již o padesát šest let dříve založil její otec John.

Prodával čas. Ano: každé ráno zašel do proslulé hvězdárny v Greenwichi, seřídil si podle jejích hodin svůj kapesní chronometr, pak nasedl do bryčky a vydal se za zákazníky. Postupně jim své cibule ukázal.

Problém je ovlivnitelnost hodin gravitací. Ta totiž zpomaluje čas: hodinky pozorovatele blíž k hmotnému objektu běží pomaleji než hodinky, které jsou od něj dál.

Předplatitelé služby si podle nich mohli seřídit svoje vlastní časoměry. Po smrti Johna Belvilla převzala hodinky jeho vdova Marie, a když se rozhodla práce nechat, nahradila ji její dcera Ruth. Vykonávala ji až do věku 86 let. Získala přezdívku Časová dáma z Greenwiche.

Do důchodu odešla v roce 1940; v té době byla její živnost beznadějně zastaralá. Časové údaje se ostatně z hvězdárny šířily od roku 1852 prostřednictvím telegrafu. O služby Časové dámy však byl stále zájem. Dnes žijeme doslova obklopeni volně dostupným přesným časem.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.