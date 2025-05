Američanka pátrá po osudu židovské babičky z Prahy. Stopy vedou i do Švédska

5:00

Čtrnáctiletá Hana Dubová odjela na podzim roku 1939 do Dánska, kde se jí ujali cizí lidé. Po čtyřech letech musela uprchnout do Švédska. Po stopách své babičky se vydala vnučka Rachael Cerrotti, aby zdokumentovala všechna místa v Evropě i v Americe spojená s Haniným příběhem. Vytvořila projekt We Share The Same Sky, kde se věnuje nejen své babičce, ale také lidem, kteří jí na cestě pomáhali. Nyní příběh představuje na školách po celém světě.