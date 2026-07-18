Každá doba má svého Homéra. Kulturní válka dorazila i k nejslavnějšímu eposu

Jan Adamec
Doporučujeme   18:00
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Černá Helena a Homérovy ženy. Kulturní válka dorazila i do nejslavnějšího eposu všech dob. | foto: Lela Geislerová

Peklo začalo už se zveřejněním prvních trailerů. Nejprve to vypadalo, že hrdinu Achillea bude ve filmu Christophera Nolana hrát Elliot Page (dříve Ellen Pageová). To se nakonec nepotvrdilo. A pak se ukázalo, že Helenou Trójskou má být černoška Lupita Nyong’o. A nastal poprask.

Hercům a herečkám by se mělo v první řadě zakázat zpívat a pak také v rámci propagace filmů, v nichž účinkují, o nich hovořit. V lepším případě dávají k dobru historky z natáčení, v horším suplují autora námětu, scenáristu či režiséra a opakují naučené PR fráze o psychologii postav či historickém pozadí filmu.

Lupita Nyong’o, představitelka Heleny Trojské ve filmu Odyssea, který právě vstupuje i do českých kin, údajně o Homérově eposu před natáčením nic nevěděla a dovzdělala se až v rámci přípravy na roli. To by ještě bylo v pořádku. Ptát se jí ale v tomto kontextu na to, co by řekla Homérovi o nedostatečném prostoru, jenž údajně věnoval svým ženským postavám, jak to udělali zahraniční novináři, však jen zbytečně degraduje jinak zajímavé a důležité téma.

Vědkyně nedokáže přijmout premisu, že čest je důležitější než život. V okamžicích, kdy hrdinové čelí katastrofě, se jí jeví pouze jako egoisté v zajetí posedlosti svým vlastním obrazem.

Lupita Nyong’o je v tom navíc nevinně, protože se z pochopitelných marketingových důvodů ocitla v roli, která jí nepřísluší. Na jejím místě by totiž měla sedět jiná žena.

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