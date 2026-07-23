Pohřbívali jen ženy, muži nejsou k nalezení. Záhada Homo naledi se dál zamotává

Jaroslav Petr
Doporučujeme   16:30
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Replika lebky Homo naledi | foto: Profimedia.cz

Kontroverzní příběh záhadného pravěkého „hvězdného“ člověka se dál zamotává. Jeho objevitelé ještě neobhájili teorie o tom, že pohřbíval své mrtvé, a už přicházejí s výsledky analýz dokazujících, že v hrobech končily výhradně ženy.

Jsou s ním potíže od samého počátku, tedy od roku 2015, kdy tým vedený paleoantropologem Lee Bergerem oznámil jeho existenci a přiřkl mu vědecké jméno Homo naledi. Pozoruhodný příběh pravěkého člověka, s nímž si věda neví rady, začali psát už v září 2013 jihoafričtí jeskyňáři Rick Hunter a Steve Tucker vstupem do podzemních prostor Hvězdné komory v jeskynním systému Vycházející hvězdy, do té doby zevrubněji neprozkoumaných.

Hledá se vědec. Zn. drobný a štíhlý

Jejich předchůdci nevěnovali kostem vyčnívajícím tu a tam z jílu větší pozornost. Hunter a Tucker ale spolupracovali s Lee Bergerem a byli s ním domluveni, že mu v případě slibného nálezu dají vědět. Berger podstoupil svízelnou cestu do komory. Jen s námahou se protáhl úzkou chodbičkou a na závěr se spustil úzkou strmou šachtou do Hvězdné komory.

Bylo mu jasné, že ho čeká spousta práce, na kterou potřebuje speciální tým. Kromě špičkové kvalifikace se ukázala jako nezbytná i malá, štíhlá postava. V mladém, třicetičlenném týmu z 15 zemí pěti kontinentů tak logicky dominovaly ženy.

Datace kostí ukázala Homo naledi a Homo sapiens coby současníky. Vědci nevědí, jak mohly žít vedle sebe dva druhy lidí oddělené tak hlubokou evoluční propastí.

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