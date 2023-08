Autor traktátu Pojednání o všeobecné sociologii stavěl do popředí lidskost, roli citů a instinktů

Doporučujeme

Zastánce hospodářské svobody dal do popředí to, co mnoho jeho předchůdců podceňovalo: lidskost, roli citů a instinktů. Zamyšlení o obecné sociologii italského myslitele Pareta zachycuje společnost v její komplexitě především tím, že bere v potaz starou pravdu: lidé jsou iracionální tvorové.