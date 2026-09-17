Když neprší, ani čert satana nesebere. Vzpomínáte, kdy naposledy opravdu rostly houby?

Nicméně plodnice hub obsahují přibližně 90 % vody, a tak mycelium může začít plodit teprve v okamžiku, kdy má této stavební suroviny dostatek. Když neprší, ani čert satana nesebere.
I přes sucho lze jedlé houby najít ve vyšších polohách: na severních svazích, ve vlhkých údolích, v okolí rašelinišť, pramenišť a na březích potoků či rybníků.
Odhadnout, jestli houby porostou, které to budou a kdy to nastane, je obtížné. Stává se totiž, že houby nerostou ani v případě, kdy pro to mají – alespoň zdánlivě – všechny předpoklady. Novinářům proto nerad poskytuji předpovědi růstu. Nicméně letos v srpnu jsem při rozhovoru s domácí zpravodajskou agenturou nebyl dostatečně ostražitý a hned se to vymstilo. Podle ČTK jsem uvedl, že „houby už do konce roku neporostou“, což vyvolalo zděšení v řadách laické i odborné veřejnosti. Zatímco houbaři si zoufali, že nebude co sbírat, kolegové si klepali na čelo, jak mohu takovou troufalost vypustit z úst.
Naštěstí se toto malé nedorozumění, ovšem hraničící s poplašnou zprávou, brzy podařilo opravit a já zde jako reparaci poskytnu malý návod, jak na houby, když je sucho. Přestože do médií občas tvrdíme, že houby nerostou, obvykle to neplatí docela. Taková slizečka ocasatá nebo kotrč kadeřavý čerpají živiny z odumřelých či živých kořenů stromů, které jsou hluboko v půdě. Díky tomu mají lepší přístup k vodě a právě slizečka v létě často bývá jedinou lupenatou houbou v celém lese.
I přes letošní dlouho panující sucho jsme nebyli bez šance alespoň nějaké jedlé druhy najít. Ve srážkově nepříznivém období máme největší pravděpodobnost ve vyšších polohách: na severních svazích, v zaříznutých vlhkých údolích, v okolí rašelinišť, lesních pramenišť a na březích potoků či rybníků. Vyplatí se pozorně sledovat průběh srážek, protože i jedna vydatná letní bouřka může způsobit, že se na některých místech houby objeví, navzdory tomu, že jinak široko daleko zuří suchopár.
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Deště pomalu probouzejí houby. Rostou, ale zatím ne hřiby, říká mykolog
Roky, jako je tento, jsou mrzuté zejména pro mykology – zatímco houbaři nějaké běžné houby najdou, ty vzácnější nevyrostou. Vím o několika dosud nepopsaných druzích hub, které by si zasloužily „objevit“, ale k tomu bych je potřeboval ještě jednou podrobně prostudovat. Marně po nich už roky pátrám a celou tu dobu hrozí, že je zatím pojmenuje někdo jiný…
Nevyzpytatelnost růstu hub v posledních letech možná povede k tomu, že pro movitější nadšence budou časem k dispozici houbařské zájezdy do severských zemí, podobně jako se jezdí do Norska na ryby. I když v první polovině září u nás houby konečně povzbudily deště z konce prázdnin, jak to poroste v říjnu, si netroufám hádat. Určitě ale netvrdím, že houby už do konce roku neporostou. To by bylo politováníhodné nedopatření, ke kterému dochází jen jednou za deset let.
Autor je mykolog