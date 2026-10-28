U hřibovitých hub je typické více či méně silné modrání dužniny. Mezi houbaři to dodnes budí nedůvěru – snad proto, že takzvané pravé a bezpečně jedlé hřiby mají dužninu bílou a neměnnou. Princip této modrající reakce je však znám již desítky let. Její příčinou je oxidace fenolických látek působením vzdušného kyslíku.
V nepoškozené tkáni jsou tyto látky (deriváty kyseliny pulvinové) v buňkách uloženy odděleně od enzymů ze skupiny polyfenoloxidáz nebo peroxidáz, které jejich oxidaci katalyzují. Při poškození plodnice z nich působením uvolněných enzymů vznikají modrá barviva.
Znalcům teď možná vrtá hlavou, proč je modrání typické i pro některé lysohlávky, u kterých tato reakce značí přítomnost psychotropních látek psilocybinu a psilocinu. U těch se rovněž jedná o oxidaci, ale s jinými výchozími látkami i mechanismem, a tak ne všechny modrající houby jsou nutně psychotropní, stejně jako ne všechny psychotropní houby modrají.
Při nevhodné manipulaci s činidlem vyvinutým mykologem Henrym vás tato látka dokáže nejen zabít, ale ještě udělat škodu v kanceláři.
Barevné reakce dužniny však můžeme vyvolat i působením rozličných chemických činidel. Francouzský mykolog Frédéric Bataille jich ve své práci z roku 1948 uvádí 27, a navíc i jejich účinek na stovky druhů hub. Praktický význam to má zejména pro některé skupiny pavučinců, kde je červenání, růžovění nebo zelenání s 30% roztokem hydroxidu draselného klíčovou součástí určovacího postupu. S velkou paletou činidel se lze vyřádit u holubinek: tam se kromě hydroxidu draselného uplatní také zelená skalice (růžovění, oranžovění, zelenání), guajaková tinktura (modrání), fenol (fialovění) nebo amoniak (červenání).
Zatímco práce se zelenou skalicí je bezpečná, činidlo známé jako TL4, vyvinuté francouzským mykologem Robertem Henrym, se připravuje ze dvou extrémně žíravých kyselin (dusičné a chlorovodíkové) a vysoce toxického thalia. Při nevhodné manipulaci vás tato látka dokáže nejen zabít, ale ještě udělat škodu v kanceláři.
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Když neprší, ani čert satana nesebere. Vzpomínáte, kdy naposledy opravdu rostly houby?
Opatrně je třeba provádět i tzv. křížovou reakci, vynalezenou německým mykologem Juliem Schäfferem. Na pokožku klobouku se nanese nejprve proužek jedovatého anilinu, přes něj pak koncentrovaná kyselina dusičná. Na styku obou sloučenin se může projevit jasně oranžovočervené zbarvení, které způsobuje přítomnost specifických látek obsažených v některých žampionech…
V případě zájmu o určování hub s pomocí sady lahviček `a la mladý chemik naleznou čtenáři návod a bližší podrobnosti v odborné literatuře. Každou houbu pak mohou hned v lese vyzvat, aby přiznala barvu.
Autor je mykolog.