Každý asi ví, že mnoho rostlin úzce spolupracuje s houbami. Této spolupráci se říká cizím slovem mykorhiza. Houby při ní poskytují živiny a vodu. Rostliny jim na oplátku dodávají uhlík, který získávají ze vzduchu prostřednictvím fotosyntézy. Už méně lidí si je ovšem vědomo, že mykorhiz existuje víc typů. Patrně nejrozšířenějšímu z nich se říká arbuskulární. Týká se asi sedmdesáti procent druhů rostlin.
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Angažují se v něm houby ze skupiny Glomeromycota. Vytváří speciální orgány zvané arbuskuly. Jde o větevnatá vlákna pronikající do buněk kořenů. Skupina výzkumníků vedená Justinem D. Stewartem z Amsterodamské univerzity se teď pokusila odhadnout jejich celosvětovou hustotu, hmotnost a délku.
Opřeli se přitom jak o data nasbíraná jinými vědeckými týmy, tak o vlastní měření. Konkrétně vytěžili údaje o zhruba šestnácti tisících vzorků z různých míst souše publikovaných v celkem 322 vědeckých pracích. Zároveň nasnímali a změřili houbová vlákna vypěstovaná ve vlastní specializované laboratoři.
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Výsledek předčil nejdivočejší očekávání. Svrchní vrstva půdy obsahuje podle Stewartova týmu okolo 300 milionů tun hub angažujících se v arbuskulární mykorhize. Je to přibližně šedesát procent hmotnosti všech žijících lidí. Celková délka vláken pak vychází okolo 110 biliard (1,1 × 1017) kilometrů.
Jedná se o vpravdě astronomické číslo. Odpovídá asi 11 600 světelným letům, tedy zhruba 45 procentům vzdálenosti Slunce od středu naší Galaxie. Na každý metr čtvereční zemského povrchu tak vychází asi 220 kilometrů vláken. Výzkumníci pověsili na web i mapu, v níž si můžete jejich rozmístění a hustotu prohlédnout.