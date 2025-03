Nehrajte skladby, jež vás neoslovují! Světoznámá houslistka Batiašviliová se chystá na Pražské jaro

Lidovky.cz: Jednou jste prohlásila, že kdybyste nebyla houslistkou, byla byste klidně spokojenou ženou v domácnosti v Toskánsku.

Řekla jsem to patrně proto, že jsem hledala místo, kde by bylo teplo a krásně jako v Gruzii. V té době vládla v Gruzii velká politická nestabilita a pro mne bylo hodně těžké představovat si každodenní život v Tbilisi.

V Evropě vždycky vyhledávám místa, která mi Gruzii připomínají krásou, podnebím i vřelostí lidí. Proto bych mohla žít v Toskánsku nebo v Itálii obecně. Jsou místa, kde bych si dokázala představit život bez obrovských úkolů a životních výzev, protože život v takových místech vás uspokojuje jen tím, že žijete.

V Německu cítíte, že musíte pracovat, musíte se rozvíjet, protože jedině splněný úkol vás znovu nabíjí. V některých lokalitách nemusíte pracovat, nabíjí vás samo prostředí, dodává vám „přírodní vitaminy“.

Lidovky.cz: Umíte si tedy představit, že byste byla ženou v domácnosti v Tbilisi?

Představa života ženy v domácnosti je dána mou láskou k rodinnému životu. Měla jsem děti docela mladá, do třiceti obě. Rodinný život byl vždycky důležitou částí mého života a vždy to byl úkol, protože cestující koncertní umělec je vším možným, jen ne někým, kdo může pečovat o rodinu.

Musíte stále nacházet rovnováhu, od prvního dne, a vždycky jsem cítila, že kdybych si musela vybrat, pravděpodobně bych zůstala doma a starala se o domácnost. Naštěstí jsem si vybírat nemusela, zvládla jsem to. Otázka rodiny a domácího života byla vždy na žebříčku mých priorit velmi vysoko.

Lidovky.cz: Jak je těžké sladit rodinný a pracovní život?

Hrozně těžké a myslím, že to platí bez ohledu na to, zda jste umělec, chodíte do kanceláře, anebo pracujete kdekoli jinde. Pro všechny je to složité, i pro muže, ale pro ženy jeto zvlášť napjaté. Při mé profesi extrémně.

Stále cestujete, a přitom hudbě nemůžete dát 99 procent, musíte jí dát 100. Stejných 100 procent ale musíte věnovat rodině a dětem, protože hlavně v mladším věku je vůbec nezajímají vaše výkony na pódiu. Tohle je pro mě psychicky nejtěžší. Samozřejmě též fyzicky, nicméně psychicky je to nemírně obtížné. Jste-li schopni změnit přístup k téhle životní situaci z pozice „mám obtížný úkol“ na pozici „tohle mne naplňuje umělecky i lidsky“, je to ta nejkrásnější konstelace, jakou můžete z obou světů získat.

Lidovky.cz: Co vás na téhle profesi nejvíc baví a co vás naopak štve?

Na začátku kariéry se mi nelíbilo být sama. Neměla jsem ráda hotely, nedělalo mi dobře, když jsem vykročila z komfortní zóny. Také jsem nenáviděla to každodenní obstarávání praktických věcí, které člověk na turné řeší sám.

Nevím, zda každý chápe, jak těžký je začátek kariéry mladého umělce a s čím vším se musí vypořádat. Nyní, po všech těch letech, si projekty vybírám, sama si volím, s kým budu hrát. V současnosti vystupuji většinou s lidmi, které znám a s nimiž hraji ráda. Je to jako vracet se k přátelům a společně si zahrát, takže na každý projekt se moc těším. Změnilo se to v posledních pěti až deseti letech. Už to není jako na začátku, kdy jsem odcházela z domova a plakala jsem já i děti. Ve svých dvaceti letech jsem nečekala, že za nějakých 25 let si budu muzikantský život užívat.

Lidovky.cz: V čem vás profese houslistky omezuje? Nesmíte hrát tenis nebo krájet zeleninu?

Musím být velmi opatrná, protože ruce jsou pro houslistu všechno. Stále víc sportuji, ale nemůžu hrát tenis, golf či volejbal, protože ruce jsou na to velmi citlivé. U houslí platí více než u jiných nástrojů, že si má být člověk vědom svého těla, jeho stavu, protože jak stárnete, stárne i vaše tělo.

Je to jako u sportovců, prioritou je dobrá kondice, teprve pak přichází to ostatní. Pokud o kondici nepečujete, může vás potkat spousta fyzických traumat způsobených například cestováním, nošením nástroje, přílišným hraním… A to je zlé, jakmile se dostaví nějaký fyzický problém, může to být docela boj s hráčským výkonem. Když cestuji, dávám si pozor na své bolístky, ale jakmile jsem doma, snažím se vést normální život.

Lidovky.cz: Když už se vám nějaká nehoda přihodí, čím se napravujete?

Plaváním, masážemi, fyzioterapií, klidem a teplem. Také si ordinuji den odpočinku. Často si uvědomuji, že se bolest projevuje, ocitnete-li se ve stresu, třeba když si říkáte, že jste dostatečně necvičili, necítíte se připraveni. Bolest může být způsobena i úzkostí.

Lidovky.cz: Na Pražském jaru 2011 jste hrála s Newyorskou filharmonií. Máte nějakou vzpomínku na tento koncert?

Je to legrační, protože jak jsem starší, zapomínám na některé koncerty. Ale tenhle si pamatuji velice dobře, protože to byl závěr turné a Alanem Gilbertem a Newyorskou filharmonií, navíc druhý Bartókův koncert je hodně náročný kus. Pamatuji si, že byl v sále nějaký problém s akustikou, ozvěna nebo tak něco.

LISA BATIAŠVILIOVÁ Narodila se v gruzínském Tbilisi v hudební rodině. V roce 1991, když jí bylo jedenáct, rodina emigrovala do Německa. Zde studovala Hochschule für Musik und Theater v Hamburku u Marka Lubotského, žáka Davida Oistracha. Spolupracuje se špičkovými orchestry a dirigenty. Jako rezidenční sólistka spolupracovala s Newyorskou filharmonií, Accademia Nazionale di Santa Cecilia či Berlínskou filharmonií. Hraje na nástroj Guarneri del Gesu z roku 1739.

Vzpomínám si, že to byl poslední koncert, tak jsme do toho dali všechno, mám pocit, že poslední koncert je vždycky nějak nejlepší. Na celé turné mám skvělé vzpomínky, zvlášť na Prahu. Je tu východoevropský duch, který nás, Gruzínce a Čechy, spojuje. Funguje tu samozřejmě krása města, ale také vědomí podobné politické historie. Jsou mi mnohem bližší země, které si uvědomují svou historii, než země, jež žily osmdesát let v bublině a nejsou si vědomy toho, co se děje okolo. Také proto jezdím ráda do České republiky.

Lidovky.cz Jak dlouho dopředu plánujete koncerty?

Obvykle dva nebo tři roky dopředu, často jsou to velké projekty, k nimž se připojují nějaké menší. Za posledních řekněme 15 let to byly především rezidence s velkými orchestry. Takže téměř každý rok jeden orchestr a nyní, když mám nadaci pro mladé hudebníky, chci tomu také věnovat čas.

Také jsem byla v uplynulých čtyřech letech uměleckou ředitelkou jednoho festivalu v Německu, zabíralo to ale dost času, a už jsem post opustila. Nyní mi spíš záleží na tom, co chci dělat, než abych jen zaplnila diář termíny. Program mi musí sedět, musím se cítit dobře, snažím se vytvořit prostředí, ve kterém bych se cítila pohodlně.

Lidovky.cz: Pojďme k houslovému koncertu Karola Szymanowského. Jaké pocity ve vás vyvolává?

Neuvěřitelné, je to jedno z nejpřekvapivějších děl 20. století, alespoň pro mne, což jsem zjistila okamžitě, jakmile jsem koncert objevila a začala se jej učit. Zjistila jsem, že i pro posluchače je velice překvapivý svou romantičností a svůdností, jsou tam taneční či koketní části, tenhle jednovětý koncert má spoustu úžasných partů.

Ale myslím, že převažující je pocit, který je za slovy, nelze jej slovy popsat. Koncert je oslavou lásky, i když je místy smutný, ale je to oslava vztahu a zároveň je jasné, že se vztah vyvíjí nahoru a dolů a že o něm nelze mluvit ve společnosti, lze jej vyjádřit jen hudbou.

Lidovky.cz: Mluvíte o společensky zapovězeném tématu, ale my přece nevíme, zda měl skladatel vztah s houslistou Pawlem Kochańským…

Určitě ano, rozhodně měl, vždyť mu bylo dílo věnováno a napsal v koncertu kadenci. Byly to těžké časy pro muže, kterého přitahovali muži, takže se musel skladatel vyjádřit hudbou. Pro mě je úplně jasné, že pokud koncert má tuto podobu, musí to souviset s osobou, pro kterou byl zkomponován.

Lidovky.cz: Bylo podle vás dílo ovlivněno tím, že Szymanowski trpěl, když musel svou homosexualitu skrývat?

Rozhodně, stejně jako například Čajkovskij. Chci říct, že v minulosti bylo mnoho skvělých skladatelů, kteří nemohli být tím, kým chtěli, a museli vyjadřovat své pocity prostřednictvím hudby. Někdy zoufalství a frustrace, kterými žijeme, protože nedokážeme či nesmíme něco vyjádřit, mají zásluhu na největších uměleckých dílech.

Když je vše možné, dovolené a otevřené, může to působit proti kreativitě. Extrémní tvůrčí schopností žijeme jen v okamžiku, kdy nemáme svobodu, možnost, ale vlastně víme, že za svůj záměr musíme bojovat.

Je to podobné jako ve společnostech a zemích, které neberou svobodu jako samozřejmost. Jsou společnosti, které rozumějí tomu, co znamená bojovat za svobodu, a pak jsou společnosti, které měly svobodu předlouhé roky, a ty takříkajíc degradovaly. Nebojím se říct, že západní společnost jde dolů, nejen politicky, celé společnosti ztratily ostražitost.

Lidovky.cz: Nemáte chuť si zahrát Szymanowského druhý houslový koncert?

Přemýšlím o tom, ale myslím, že první koncert je mi daleko bližší. Myslím, že to řekl výstižně Arthur Rubinstein: nehrajte skladbu, která vás neoslovuje. Není to tak, že by mě druhý koncert vůbec neoslovil, ale třeba první koncert, stejně jako Bartókův první koncert či Prokofjevův první koncert mě oslovují daleko víc, cítím u nich spříznění duší.

Hudba je něco podvědomého, často v člověku vyvolává emoce, o kterých dotyčný neví, že je jich schopen, a skladby jako Szymanowského první koncert mohou takové emoce vyvolat. Není příliš rezervovaný, příliš klasický ani příliš intelektuální.

Lidovky.cz Hodně se věnujete současné hudbě. Kterého ze skladatelů máte nejraději?

Nemohu nikoho jmenovat, to není dobrá otázka. Chci, aby se mi hudba, kterou hraji, líbila, a když se mi nelíbí, tak ji nehraji. Je mnoho skvělých skladatelů, zvlášť mladých. Dva z nich jsou například v mé nadaci a oba jsou fantastičtí, jednomu z nich je 15, jmenuje se Tsotne Zedginidze a premiéra jeho první symfonie na lednovém Salcburském festivalu byla obrovskou senzací.

Současná hudba prochází velkou transformací. V průběhu minulých desetiletí bývala nesmírně intelektuální, roztříštěná a abstraktní, ale teď se vracíme ke skutečné hudbě a myslím, že máme šanci vytvořit něco, co by se lidem také mohlo opravdu líbit. A to je velmi důležité, protože hudba nemá být jen pro vysoce intelektuální posluchače, kteří vyslechli miliony současných děl a pak teprve mohou pochopit dílo nejnovější. Hudba musí mluvit k normálnímu publiku. Myslím, že právě teď máme novou šanci, novou příležitost změnit přístup.