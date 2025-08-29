Když „vážná“ hudba rozchechtá. Do Prahy míří duo hudebních klaunů

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha připravil pro letošní ročník novou programovou řadu a nazval ji Bez kravaty. Má přilákat ty, kteří se nemohou odhodlat k návštěvě koncertu. Z pěti koncertů bude ten v podání dua Igudesman & Joo asi nejrozesmátější.
Pro Dvořákovu Prahu si připravili speciální program nazvaný Sound New World, v něm budou hudebníci kombinovat Novosvětskou symfonii Antonína Dvořáka se skladbami Hanse Zimmera či Josefa Haydna a Ludwiga van Beethovena. V programu také zazní skladby Rossiniho, Ravela či Johanna Strausse.
Z nepřeberného množství skečů, které můžete najít na YouTube, lze kromě úprav známých hitů doporučit třeba zábavnou scénku Rachmaninov měl velké ruce.
Jako hudební dvojice se umělci dali dohromady v roce 2004, ale znali se mnohem déle z britské školy Jehudy Menuhina, kam nastoupili ve dvanácti letech. Rusko-německý houslista Aleksey Igudesman pokračoval ve studiu ve Vídni a věnoval se kromě koncertování či komponování hudby též filmu. O tom, že jeho hudební kariéra je veskrze seriózní, svědčí například skutečnost, že hraje na housle Santo Seraphin z roku 1717. Korejsko-britský klavírista Hyung-ki Joo je též mužem mnoha talentů, též komponuje, například s Billy Joelem spolupracoval na úpravě jeho skladeb pro klavír.
Světovou slávu tomuto duu přinesl program A Little Nightmare Music, kterým prorazili, a díky YouTube můžete vidět spoustu nejrůznějších záznamů představení či variant úprav skladeb klasických i populárních. Zakázky dostávají od Chicago Symphony Orchestra i LA Philharmonic, v Evropě spolupracují hlavně s orchestry v Německu, Rakousku i Švýcarsku.
Igudesman & Joo: Sound New World
Rudolfinum 11. září 2025; Dvořákova Praha
O nápaditosti a kvalitě se můžete sami přesvědčit třeba tím, když se podíváte, jací muzikanti s nimi spolupracují: Joshua Bell, Ray Chen, Janine Jansen, Gidon Kremer, Viktoria Mullova, Vasilij Petrenko, Julian Rachlin nebo Yuja Wang. Dlouhodobou spolupráci navázali s herci Johnem Malkovichem či představitelem Jamese Bonda Rogerem Moorem, který představuje zlého hudebního kritika v jednom z jejich projektů.
Před dvěma lety toto duo účinkovalo v Praze, též v rámci festivalu Dvořákova Praha a spolu s Českou filharmonií prezentovali program RachmaninOFF Rhapsody.
I klasická hudba je radost a humor k ní patří. Nechcete to s ní zkusit?