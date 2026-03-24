Na smůlu je spoleh, ta vás neopustí. Hrdina humoristického románu se zaplétá do životní beznaděje

Kardinální otázka Kolapsu v Goobersvillu zní: „Je Kolaps v Goobersvillu o kolapsu Goobersvillu, nebo o blížícím se kolapsu mé osoby?“ Hlavní hrdina Nudelman vám jistě bude vyhovovat.
Je na tom už tak špatně, že v dopise předestře soudruhu Maovi „nabídku“, že by se mohl se svou rodinou přestěhovat do Číny: „Na závěr mi dovolte ještě dodat, že moje rodina i já bychom se bez obtíží přizpůsobili životnímu stylu Vaší země. Moje žena i já milujeme čínskou kuchyni, a kdykoli navštívíme New York, neopomeneme zajít na večeři do Chinatownu – a nejen proto, že tam mají nejlevnější jídlo ve městě.“
Žádný strach, když se náš hrdina posléze snaží získat invalidní důchod, má už zase tradiční smůlu. Možná je chyba v tom, že se Nudelman pořád snaží a užírá.
Bývalý profesor klesl tak nízko, že je nucen přijmout melouch s vsazováním okna, přičemž se pochopitelně ukáže, že se jedná o dům jeho bývalého univerzitního kolegy. A nepřekvapivě se rovněž ukáže, že když dělá něco, co neumí, skončí to katastrofou.
U dalších bývalých kolegů je zas nucen sledovat dojemné problémy: „Mandelovi, stejně chudí jako vždycky, připravují pečlivě do nejmenších detailů program své cesty, kombinaci letu a okružní plavby, plánované na tohle jaro ve Středozemním moři – báječná příležitost pro doktora M., čerstvě jmenovaného předsedu Univerzitního evaluačního výboru, být ,s rodinou’ a trochu si odpočinout po hektickém rozvrhu, který mu sotva dovoloval, aby se stačil vyčůrat.“
Kde jsi byl, Nudelmane?
Ale tady Nudelmanovo ponížení nekončí. Když putuje do New Yorku, musí stopem. Narazí na bývalou studentku, kterou navíc vyhodil. Ta se na něj ale vůbec nezlobí, jelikož studia byla omyl. V autě má spoustu nedojedeného jídla, o něž se zbědovaný stopař okamžitě postará v úloze živého vysavače. Přitom se dozvídá, že má Stephie před sebou zářnou kariéru herečky, čerstvě je vegetariánkou a též zjistila, že je bisexuální.
Neil Nudelman je pochopitelně přející a tolerantní: „Jestli jí to dělá dobře, ať si má za ušima pugéty brokolice, když vylizuje pekáč svojí přítelkyni.“ Což ostatně jen potvrzuje to, co se mu přihodilo o stop dřív, když byl nemilosrdně vyhozen řidičem, jehož ruka se z řadicí páky nenápadně sunula na Nudelmanovo koleno: „Takže jsem udělal, co by na mém místě udělal každý normální chlap – řekl jsem mu pravdu: že to s ním opravdu chci dělat, tady a teď, právě v tomhle autě, v tuhle chvíli, až na to, že si myslím, že jsem možná pořád ještě nakažlivý.“
Neil Nudelman se zkrátka zaplétá do životní beznaděje a čtenář se vlastně ani nestačí rozhodnout, jestli to je jeho přirozenost a Robert H. Lieberman to jen taktak stačí sledovat a zaznamenávat, či zda americký spisovatel svého hrdinu neustále hází do obřího mandlu potíží, což má za následek komické situace i nepříjemně přesné postřehy o našich životech.
Robert H. Lieberman (1941) se narodil židovským rodičům, kterým se podařilo včas utéct z Vídně před Hitlerem. Budoucí profesor matematiky a fyziky na Cornellově univerzitě v Ithace vyrůstal v newyorských Kew Gardens a chodil do školy s budoucími hudebními hvězdami: Paulem Simonem a Artem Garfunkelem. Zabývá se rovněž tvorbou filmových dokumentů, například o současném životě v Asii, z roku 2007 potom pochází snímek Last Stop Kew Gardens, kde Robert H. Lieberman vzpomíná na své dětství v poklidném koutě New Yorku.
Kolaps v Goobersvillu (1979) nebyl první román amerického prozaika, jeho prvotinou bylo Paradise Rezoned (1976) o snaze uchránit přírodu před dravým developerem. Kolaps v Goobersvillu je však první román, s nímž se může český čtenář díky překladu Jana Zelenky a nakladatelství Prostor setkat. A jedná se o nenápadně velký objev, jakým byl před dvanácti lety překlad Nájemníků pana Moonblooma (1963) dalšího amerického židovského spisovatele Edwarda Lewise Wallanta (1926–1962). U něj jsme si mohli pomyslet, že měl prostě smůlu kvůli tomu, že předčasně zemřel – že to byl důvod, proč na dlouhou dobu zapadl. Ovšem u Roberta H. Liebermana už toto vysvětlení nesedí.
Kouř ze sousedova komína
Musíme asi vzít v potaz dva podstatné aspekty. Zaprvé tehdy byla americká literatura – a klidně řekněme jen americká židovská literatura – velmi silná. Lze jmenovat Saula Bellowa, Josepha Hellera, Bernarda Malamuda či Philipa Rotha. V takové konkurenci si asi dokážeme představit, že Robert H. Lieberman byl pouhým druhosledovým tvůrcem. Navíc když Kolaps v Goobersvillu je humoristický román a s ním si zkrátka uznání a ocenění nevydobudete. Z opačné strany, nutno připomenout, na dílo Roberta H. Liebermana tlačily třeba filmy a povídky Woodyho Allena.
Druhým aspektem potom je současný důraz na to, aby vycházely pouze novinky od právě módních autorů nebo naprosté klasiky, což knižní nabídku děsivě zplošťuje. Zároveň pokud se někdo pohrabe v minulosti a vytáhne i kdysi druhosledový román, jeví se to v současném kontextu nikoli jako mrtvolná vykopávka, nýbrž jako svěží literární objev. Humoristická poleva je v případě Kolapsu v Goobersvillu natolik hustá a děj natolik potrhlý, že si čtenář skutečně ani nemá čas uvědomit, jak nevšedně zručný a lehkoperý tenhle profesor matematiky a fyziky je.
Nekrade, s uloupeným jen kšeftuje. Sto let staré romány jsou mimořádně aktuální i dnes
Dělá si totiž ve svém románu, co chce, co si zamane. Vše komentuje, převrací, vyjadřuje nejistotu. Ničeho se nebojí a cokoli vezme do hry. Včetně podivování se tomu, proč se tu mluví o Goobersvillu, když to město má ve skutečnosti tak pěkné jméno, rozuměj Ithaca. A stejně tak je zde komise – jakýsi nedůtklivý morální rámec –, která Nudelmanovo počínání analyzuje a hodnotí. Je to odvážné a bravurní. Zároveň se však nejedná o žádnou exhibici. Robertu H. Liebermanovi jde o celek románu – a taky o osud Neila Nudelmana, věrného manžela a otce dvou synů.
Robert H. Lieberman nenadělil Nudelmanovi pouze veškeré ty problémy s penězi, nýbrž dále rodinu Szorských, jakési prvobytně pospolné sousedy s polskými kořeny (jistě i narážka na holocaust a antisemitismus), kteří se chovají hlučně, agresivně, jsou to zkrátka kazisvěti: „Lincolnův otec měl pravdu. Když od vás vidíte kouř ze sousedova komína, je nejvyšší čas se odstěhovat.“
Prostě když se to sype, tak se to sype. A tak když už jede Nudelman stopem do New Yorku, potřeboval by někde též zadarmo přespat. Jeho maminečka tam má byt, takže… takže bude muset přespat v Ymce, jelikož paní Nudelmanová, která zrovinka vegetuje u jistého pracháče, je zkrátka akurátní: „,Jenom navoskovat podlahy mi trvalo hodiny a –’ ,Co myslíš, že tam provedu? Že počůrám nábytek?’ ,Jestli nadrobíš, budu mít všude šváby, až se vrátím…’“
Ke všemu se ještě Nudelman během následné návštěvy newyorského příbytku svého rozložitého a poživačného přítele Lea dozvídá šokující zprávu: ten tlusťoch právě dostal zálohu sedm tisíc dolarů za rukopis knihy Tukové faldy: „Něco mezi Malamudem a Dostojevským. MacIntyre, můj redaktor – vedoucí redaktor! –, mi volá denně a ptá se na moje zdraví.“
Práce na dalších románech
Ovšem nesmíme zapomínat, že se rozhodně nejedná o román existencialistický, nýbrž humoristický, jehož tvůrce má přitom ambici, aby zůstal alespoň v obrysech realistický. Taky tu cítíme přítomnost spodního proudu věčného entuziasmu.
Proto se Nudelmanovi poté, co je dále neprávem obviněn z krádeže v metru a uvězněn, přihodí i něco, kdy není otloukánkem. Jeho zubař, k němuž musí zamířit, přestože je to pro nepracujícího luxus, je natolik vášnivý karbaník, že nutí hrát pacienty. A Nudelmanovi padá najednou karta tak, že zákrok je nakonec zadarmo, a ještě mu musí zubař na dlaň vyplatit příjemnou sumičku. Ale žádný strach, když se náš hrdina posléze snaží získat invalidní důchod, má už zase tradiční smůlu. Možná je chyba v tom, že se Nudelman pořád snaží a užírá. Co čeká? Že to zas bude, jak to bývalo?
Kolaps v Goobersvillu obsahuje též motiv, jenž z tohoto románu činí aktuální dílo. Neil Nudelman vezme další melouch. Má upravit román, který napsal Bernard Kaufman: „Ačkoli může být jednička na burze, vládnout trhu s bůčkem nebo jarními kuřaty, umí vydělat miliony z ničeho, nedosáhl dosud svého konečného cíle – být uznávaným autorem. Možná maličkost, ale spisovatelem být musí. Třebaže Bernie Kaufman ovládl svět obchodu a financí, zatím nezískal rozhodující podíl v umění.“
Nekupujte si ženy, ale knihy. Jak feministické psaní naznačuje slepé literární uličky
Neil Nudelman to musí po Berniem přepsat, protože tenhle díky haldám dolarů sebevědomím přetékající nedouk neumí psát. Bernie se na to ale dívá jinak a na Neilovu poťouchlou otázku, zda neuvažoval, že by na rukopisu zapracoval sám, bez mrknutí oka odpoví: „Uvažoval, až na to, že pracuju na dvou dalších románech a radši bych postupoval dopředu, než se zastavoval a vracel zpátky.“
Tady se ocitáme nepříjemně blízko současnému stavu, přestože to, že by se někdo skrze svůj majetek snažil dobýt i titul umělce, už je asi nějakou dobu minulost. Nicméně faktem zůstává, že některé romány vycházejí v takovém stavu, až se zdá jediným možným vysvětlením, že jejich tvůrci namísto propracovávání textu dali přednost výrobě dalšího nepodarku bez chuti a zápachu.
Je třeba vydávat, dokud se to prodává… A každý musí mít dnes rovněž knížku: nakladatelství, jimž mizí půda pod nohama, se snaží každé trochu slavné jméno vytěžit. Avšak moderátoři, zpěváci či sportovci většinou neumí psát, a tak za ně musí otročit jiní, kteří už léty v kultuře zchudli natolik, že vnímají almužnu jako skvělý kšeft – dokud jim spásně nedojde, že než takovou „literaturu“, to je lepší změnit obor.
Co ladí s dneškem
S Berniem souvisí taky sebevražednost druhé Nudelmanovy newyorské mise. Má strach, že mu boháč dá padáka, neboť z románu plného sexuálních eskapád si při přepisování udělal – aby ho to bavilo – legraci a autorské chvástání povýšil na komickou hyperbolu: porno s humorem.
Kupříkladu ve scéně z hotelového pokoje se náš literární nádeník nespokojí s pouhou dvojicí dívek: „Když sedmá kapitola končí, Bernie Kaufman alias Pete Miller se nachází v propletenci údů a koziček, na obličeji připlácnutého něčího bobra jako plynovou masku, a ozve se další zaťukání na dveře. Jak jsem řekl, UMĚNÍ, ryzí UMĚNÍ.“ Jakožto neústupný kamikadze pak Nudelman z posledních peněz zaplatí oběd i za Bernieho. Chce si tímto činem uchovat vlastní čest, nebo odstup od toho nechutně bohatého dobrodince?
O trápení méně: literatura končí. Alespoň se to tak může zdát z nového románu Eliho Beneše
A ještě jeden moment z Kolapsu v Goobersvillu skvěle ladí s dneškem. K Nudelmanovu slzavému údolí přispívá to, že musí přihlížet, jak se daří Berniemu a taktéž Leovi. Jenže v závěru románu se ukáže, že realita byla diametrálně odlišná. A jaká je tu souvislost se současností? Nikdy nevěřte tomu, jak sami sebe prezentují lidé, kteří nedělají nic jiného, než že mluví o sobě.
Nejlépe si to, že se takovým řečem nemá – nemůže – věřit, člověk ale uvědomí, když se týkají přímo jeho: „,Hele, `a propos finance, koluje o tobě po městě fáma.’ ,O mně? Další?’ ,Myslel jsem, že by tě to mohlo pobavit.’ ,Sem s tím.’ ,Spellman z lingvistiky za mnou dneska přišel a povídá: Víš, že Nudelman pochází z velice, velice bohaté rodiny?’ Mandel se rozesměje. Já se rozesměju. ,To není pravda, že ne?’ potvrzuje si pro jistotu.“