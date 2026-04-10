Webbův teleskop našel hvězdy z doby jen 400 milionů let po velkém třesku

Nejčastější prvek v dnešním vesmíru je vodík. Například u nás doma v Mléčné dráze by ho mělo být zhruba 74 procent. Po vodíku následuje helium s 24 procenty. Těžší prvky jsou daleko vzácnější. Třetího nejzastoupenějšího, kyslíku, je jen něco okolo jednoho procenta. Další prvky mají už jen zlomky procent. Souvisí to s principy zrodu, života a zániku hvězd.
Vzdálená světla na obloze jsou žhavé koule ionizovaného plynu. Tento plyn je převážně nejlehčí prvek vůbec, vodík. V jádrech hvězd se jeho atomy slučují na druhý nejčastější a zároveň i druhý nejlehčí prvek, helium.
Mléčná dráha je součástí větší struktury o objemu 244 000 000 000 000 000 000 000 000 krychlových světelných let
Občas při tom vzniká i malé množství těžších prvků. Do okolního vesmíru se dostávají až při zániku hvězd, například při výbuších supernov. První stálice proto vznikaly jen z vodíku a helia. Obsah těžkých prvků tak souvisí se stářím hvězd. Astronomové je podle něj dělí do dvou hlavních skupin.
Pohled do minulosti
Nejvíc jich obsahují mladé hvězdy z populace I. Často se vyskytují v ramenech galaxií. Patří k nim i Slunce. Hvězdy z populace II obsahují těžších prvků méně. Bývají starší. Jsou k vidění spíš blíž středům galaxií. Kromě nich by měla teoreticky existovat ještě populace III. Hvězdy z ní měly být jen z čistého vodíku a helia.
Vznikaly v počátcích vesmíru. Výzkumníci předpokládají, že byly proti dnešním hvězdám velmi hmotné. Žily proto krátce. Svoje palivo rychle vypotřebovaly. Do dnešních časů proto nepřežily.
Webbův teleskop se však může dívat hluboko do minulosti. Jeden z jeho úkolů byl právě najít hvězdy populace III. V posledních letech se už jednou či dvakrát objevily zprávy, že se mu to povedlo. Část astronomů o nich však pochybovala.
Nedávno se však vynořily dva články, které existenci hvězd populace III nejspíš konečně potvrzují. Pod prvním je podepsaný tým Elky Rustaové z Florentské univerzity, pod druhým skupina Roberta Maiolina z Cambridge. Dlouho hledaných hvězd by podle nich měla být plná galaxie označovaná jako GN-z11.
Nejpravděpodobnější vysvětlení
Na obloze leží v souhvězdí Velké medvědice. Její světlo k nám doléhá z doby pouhých 400 milionů let po Velkém třesku. Hvězdy v ní jsou podle svých spektrálních čar opravdu jen z vodíku a helia. Zdá se, že těžší prvky v nich zcela chybí. Navíc to vypadá, že jsou velmi horké. Většina z nich by měla být zhruba desetkrát až stokrát hmotnější než naše Slunce.
Světlo záhadné galaxie pochází z doby jen 280 milionů let po Velkém třesku
Všechno uvedené sedí na hvězdy populace III. Problém je jen s jejich hromadným výskytem. Matematické modely raného vesmíru předpokládají, že první hvězdy vznikaly spíš v izolovaných shlucích. Galaxie napěchovaná těmito objekty z nich nevychází. Badatelé si přesto myslí, že se tentokrát strefili.
„Zdá se, že hvězdy populace III jsou, pokud můžeme soudit, nejpravděpodobnějším vysvětlením,“ řekl Maiolino New Scientistu. „Všechna ostatní vysvětlení jsou velmi neuspokojivá.“
Samotnou galaxii GN-z11 objevili astronomové teprve v roce 2015. Tehdy šlo o nejvzdálenější a nejstarší objekt na obloze. Dnes už patří k řadě podobně vzdálených objektů. Kdyby se dalo zastavit rozpínání vesmíru a změřit její vzdálenost od Mléčné dráhy obřím pravítkem, odečetli bychom z jeho stupnice nepředstavitelných 32 miliard světelných let.