I obézní lidé se mohou těšit dobrému zdraví. A nemusí to trvat krátkou dobu

Jako spasitelský hlas zaznělo sdělení, že obézní lidé jsou zdravější. Vesměs chybí pokračování – zdravější než kdo? Než zbytek populace? Ta je, doufejme, vesměs zdravá, i když je to téma do debaty. Jeden z příspěvků je od americké odbornice dr. Tigress Osbornové: „V jakém bodě mohu být vůbec označena jako zdravý člověk?“ Dodává, že reakce vědeckého světa bývá: „Nikdy.“

To je nadsázka, nicméně před lety se američtí vědci přesvědčili, že na tom něco je, když pracovali na projektu „Adam a Eva“. Hledali těla dokonale zdravých jedinců, která by v posledku převedli do počítačového obrazu pro výuku anatomie. Pátrání, velmi dlouhé, bylo nakonec úspěšné, ale vypadá to tak, že dokonale zdravý člověk je bytost spíš pohádková. Ostatně, zajděte ke svému lékaři na preventivní prohlídku.

Co však s obezitou? Dlouho se těšilo pozornosti kritérium BMI, které se dnes už přijímá jenom s rezervou. Nicméně opravdu se ukazuje, že některé (zdůrazňujeme, že některé) osoby s vyšším BMI jsou metabolicky zdravé; píše se o MHO (metabolically healthy obesity). Jedna ze studií hodnotila 12 000 osob s touto klasifikací, přičemž musely splňovat tři podmínky: normální krevní tlak bez medikace, poměr obvodu pasu k bokům u žen 0,95, u mužů méně než 1,03 a samozřejmě nesměly mít cukrovku. Ukázalo se, že až 40 procent obézních podmínky splňuje.

Australská studie 4000 osob zase zjistila, že zhruba dvanáct procent z nich splňovalo podmínku MHO, ale v následujících pěti až deseti letech jich byla již třetina metabolicky nemocná. Podobný obraz poskytly britské výzkumy. Nelze však popřít, že významné procento obézních s MHO pokračuje ve zdraví další léta.

Další americký odborník, dr. Samuel Klein, upozorňuje, že ve vědecké literatuře je asi třicet definic MHO. Podle jeho názoru, a není sám, je při obezitě podstatné, kde se tuk ukládá. S MHO převažují ženy, které mají tukovou tkáň především v oblasti hýždí a beder, ale jsou štíhlé v pase. Tento vědec se věnuje také otázce efektu snižování váhy a přiznává: „Nechápeme, proč je hubnutí tak prospěšné.“ Uvádí přitom, že obézní s metabolickými problémy vykazují často pronikavé zlepšení stavu při snížení váhy o pět procent a největší efekt je při poklesu o 15 až 25 procent z původní hodnoty.

A tak asi dáme za pravdu dr. JoAnn E. Masonové z americké Harvard University: „Pokud lidé dodržují zdravý životní styl a méně se zabývají údajem na váze, je také méně pravděpodobné, že budou pociťovat stres a úzkost ze své váhy.“

No a už jen snížení stresu přece přispívá k lepšímu zdraví...