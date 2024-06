Míří Írán v prezidentských volbách do slepé uličky? A co mají společného teokratický stát a komunistické Československo?

Tak jako ve všech volbách, i tentokrát posuzovala a schvalovala kandidaturu jednotlivých zájemců Rada dohlížitelů, vlivný orgán, který je svými funkcemi jakousi kombinací ústavního soudu (mj. automaticky posuzuje soulad zákonů přijatých parlamentem s ústavou islámské republiky) a dozoru nad dodržováním ideologických a bezpečnostních zájmů režimu.

Zjevně ale také tato rada zohledňuje momentální politické tendence. Proto zamítla kandidaturu výřečnému populistovi Mahmúdu Ahmadínežádovi, který již po dvě funkční období prezidentský úřad zastával, logicky už tak byl Radou dohlížitelů nejméně jednou prověřen i schválen. Diskvalifikován byl i bývalý viceprezident Eshák Džahángírí nebo expředseda parlamentu Alí Lárídžání; celkem bylo vyřazeno 74 zájemců o kandidaturu.

K volbám vypsaným na 28. červen bylo připuštěno jen šest lidí. Nejnadějnějšími kandidáty jsou současný předseda parlamentu a bývalý generál revolučních gard i policie Mohammad Báker Kálíbáf, řazený mezi pragmatické konzervativce, a podobně orientovaný Saíd Džalílí, který v minulosti vyjednával se světem o íránském jaderním programu.

O prezidentské křeslo mohou usilovat ještě další konzervativci: starosta Teheránu Alí-Rezá Zákání, ředitel Nadace mučedníků a válečných veteránů Amír-Hosejn Gházízáde Hášemí a jediný klerik mezi kandidáty, bývalý ministr vnitra a spravedlnosti Mostafá Púrmohammadí. Jako jediný příslušník dnes opozičního reformátorského tábora je ve výběru poslanec Masúd Pezeškiján.

Půjde také o vůdce

Konzervativní klerik ajatolláh Ebráhím Raísí však nebyl jen prezidentem, ale také předpokládaným horkým kandidátem do křesla nejvyššího vůdce země. Ten nynější, ajatolláh Alí Chameneí, tuto nejvýznamnější funkci teokracie zastává už od června 1989, kdy zemřel strůjce íránské revoluce ajatolláh Rúholláh Chomejní.

Chameneímu je 85 let, a tak se dá čekat, že v nejbližších letech bude nutné hledat jeho nástupce. On sám byl přitom původně vybrán do čela země pouze provizorně na rok a jako nouzové řešení, protože ani on nesplňoval předepsané požadavky.

„Na základě ústavy nejsem pro tuto funkci kvalifikovaný z náboženského hlediska, mnoho z vás nebude mé postoje brát jako postoje vůdce,“ namítal zkraje června 1989 samotný Chameneí na uzavřeném jednání Shromáždění znalců, které ho nakonec stejně vybralo, nejspíš právě jako slabého a lépe ovladatelného klerika středního ranku.

Íránci přímo ohrožující stabilitu a zájmy režimu mohou velmi rychle narazit na represe i brutalitu, široké masy ale mohou bez omezení cestovat do zahraničí, lidé otevřeně i do médií „remcají“ nad poměry v zemi.

Videozáznam rozpačitého a zoufalého Chameneího, který se marně snažil vůdcovskou roli odmítnout, se objevil na veřejnosti až před šesti lety a pochopitelně se stal vodou na mlýn kritiků režimu i samotného Chameneího, jemuž se už řadu let na protivládních protestech spílá do diktátorů.

Chameneí svou orientací patří ke konzervativnímu křídlu kléru, je ale mylné vyvozovat z toho, že coby nejvyšší autorita v zemi vždy upřednostňuje podobně smýšlející duchovní a politiky. V západních médiích se často objevuje úvaha, že Rada dohlížitelů z voleb diskvalifikuje liberální kandidáty, že příští prezident opět bude protizápadní konzervativec, protože konzervativní je i vůdce, a podobně.

Chameneího primárním zájmem za 35 let v čele země však nebylo protežovat konzervativce, ale vyvažovat protichůdné tendence a udržovat stabilitu režimu. Za jeho vůdcovství byl ostatně prezidentem centristický pragmatik Hášemí Rafsandžání (1989–1997), po něm si Íránci v přímé volbě zvolili liberála (na Západě přezdívaného íránský Gorbačov) Mohammada Chátamího (1997–2005), posléze přišel opět na dvě období zmíněný konzervativní inženýr Ahmadínežád (2005–2013), kterého vystřídal liberální klerik Hasan Rouhání (2013–2021), a zatím posledním zvoleným prezidentem byl zesnulý konzervativec Raísí.

Církev a stát

Íránský establishment tedy není monolit, jsou v něm různá ideologická křídla a také několik mocenských center v rámci bezpečnostního aparátu, duchovenstva a ekonomické sféry. Jsou i ajatolláhové, kteří brojí proti systému vélájate fakíh, vlády duchovního, na jehož základě konstituce staví do čela země nejvyššího vůdce.

Tito duchovní, kteří volají po tradiční šíitské verzi „odluky církve a státu“, však jsou v porevolučních dekádách navzdory své erudici vytěsňováni z veřejného života, protože dnešní íránský systém je explicitně postaven právě na prolínání „církve a státu“.

K samotné demokracii dodnes platí přístup, který krátce po revoluci a po referendu schvalujícím vyhlášení islámské republiky zformuloval Chomejní: „To, že pro islámskou republiku hlasovalo 99,5 procenta lidí, znamená, že chceme islám. Jsou tu skupiny, které chtějí odsunout islám a prosazují pouhou republiku. Jenom republiku – protože se bojí islámu!

Zoufalí vlci v beránčím rouše volají po demokratické republice. Bojí se islámu, protože v něm vidí překážku k cestě za svými mocenskými cíli. Buďte bdělí. Pokud je nebezpečí odklonu od islámské republiky v jakékoli formě, je to odklon od vaší cesty, od islámu!“

Íránský establishment tyto pozice poměrně úspěšně hájí kombinací různých nástrojů už pátou dekádu. A odvíjí se od nich i mantinely pro interakce se Západem. Například americký historik Fakhreddin Azimi v knize Quest for Democracy in Iran napsal: „Nevyžaduje velkou představivost pochopit, že prohlášení USA na podporu demokracie v Íránu nepomáhají jejím zastáncům, ale oponentům. Takové deklarace umožňují íránskému režimu v kontextu jeho proklamací o hájení svrchovanosti využívat nacionalistickou kartu k mobilizaci podpory.

Využívaje situaci, režim bude upevňovat svou moc a bude odvádět pozornost od vlastních nedostatků a selhání k vyvolávání lidových obav z anarchie a z rozpadu státu. Režim tak bude mít lepší pozici k potlačování občanské společnosti a snáze bude své kritiky obviňovat z paktování se s nepřítelem.“

Azimi se takto vyjádřil už roce 2008 a následující roky mu daly za pravdu. Ať už šlo o tzv. Zelené hnutí proti Ahmadínežádovu znovuzvolení (2009), či o zatím poslední vzepětí části Íránců (2022), kdy se na protesty proti povinnému zahalování žen nabalily i palčivé sociálně-ekonomické požadavky a na pokojné demonstrace i násilná revolta a plenění. Obě protestní hnutí byla tvrdě potlačena a i dobře míněné projevy západních politiků se do určité míry staly pro íránské opoziční aktivisty medvědí službou.

Okouzlení i otrava Západem

Mezi dnešními Íránci jsou i obdivovatelé nejen západního životního stylu, ale i politických modelů. Typičtější ale je spíš vyzdvihování a využívání západních technologických vymožeností zkombinované s ostražitostí před západními zákulisními hrami (velmi rozšířené je například přesvědčení, že USA v uplynulých letech např. v Sýrii podporovaly sunnitské džihádisty k vyvolání rozkolu uvnitř muslimského světa).

Kupříkladu kanadský profesor íránského původu Mojtaba Mahdavi upozorňuje, že ani íránský revoluční „chomejnísmus“ není možné charakterizovat coby antimoderní „vzhledem k jeho hlubokému zapojení do moderního světa, jako je jeho schopnost vybavit se moderními technologiemi organizace, sledování, válčení, propagandy a politiky“.

Ostražitost až odpor k Západu může vypadat bizarně a v bývalém Československu může navozovat i konotace s komunismem. Zdaleka ne všechny paralely ale sedí. Íránci přímo ohrožující stabilitu a zájmy režimu mohou velmi rychle narazit na represe i brutalitu, široké masy ale mohou bez omezení cestovat do zahraničí, lidé otevřeně i do médií „remcají“ nad poměry v zemi. A aby byla situace ještě složitější, to, že někdo nadává na teokratický režim, vůbec neznamená, že automaticky přijímá západní kulturní a společenské hodnoty, natož představy o uspořádání Blízkého východu.

Zatímco se Západ a jeho spojenci na Blízkém východě vymezují vůči íránskému režimu coby teokracii a notoricky známým je novinářský obrat „režim ajatolláhů“, Íránu mezitím pomalu začíná dominovat spíše vojenský a bezpečnostní establishment.

Persie je historicky jedinou zemí Středního východu, která nikdy nebyla kolonizována. Přesto (nebo možná právě proto) byly kroky západních mocností vnímány negativně po celé 20. století, tedy i dávno před Chomejního revolucí.

Na počátku 60. let levicový intelektuál Džalál Ál-e Ahmad proslavil termín gharbzadegí, tedy okcidentóza neboli nákaza „východních společností“ západními myšlenkami, metodami a kulturou. „Považuji okcidentózu za tuberkulózu. Mnohem lépe ale připomíná invazi brouků nosatců. Viděli jste, jak napadají pšenici? Z nitra. Obal zrna zůstává netknutý, je to ale jen obal… Mluvím-li tedy o nemoci, přichází z nitra a šíří se v prostředí, které je k ní náchylné,“ napsal Ál-e Ahmad. Ajatolláh Chomejní po revoluci už jenom navazoval: „Nebojíme se vojenských útoků, ale koloniálních univerzit.“

Od duchovních ke generalitě?

Když před čtyřmi lety Američané raketovým útokem v iráckém Bagdádu zabili generála íránských revolučních gard Kásema Solejmáního, v Iráku a hlavně v Íránu se konala masová smuteční shromáždění. V samotném Teheránu na něj přišlo na milion lidí a bylo označováno za největší od smrti Chomejního v červnu 1989.

Pro Íránce byl Solejmání jedním z mála skutečně oblíbených představitelů režimu, s 80procentním ratingem dokonce vedl žebříčky popularity, což svědčilo o faktu, že svým charismatem a hojně vyzdvihovanou vojenskou kariérou obránce regionu před sunnitským islámským státem dokázal oslovit i sekulární část obyvatelstva. „Solejmání se stal národním hrdinou, protože bez lidí, jako byl on, by černé prapory islámského státu vlály nad celým Blízkým východem,“ shrnul profesor Teheránské univerzity Mohammad Marandí.

Popularita zabitého generála také možná zapadá do úvah, které v odborných kruzích kolují už několik let. Zatímco se Západ a jeho spojenci na Blízkém východě vymezují vůči íránskému režimu coby teokracii a notoricky známým je novinářský obrat „režim ajatolláhů“, Íránu mezitím pomalu začíná dominovat spíše vojenský a bezpečnostní establishment.

Analytik Farzand Širko ve Washingtonském institutu pro blízkovýchodní politiku už před šesti lety napsal, že nejvyšší vůdce Chameneí pořád drží otěže stále křehčího státu. „Vnější pozorovatelé mohou očekávat snahu o stabilizaci země, zároveň by ale měli věnovat velkou pozornost ozbrojeným silám a jejich roli v novém rozložení sil v Íránu.“

Titulek Širkova článku „Posun od velájate fakíh k vojenské kontrole“ je tak možná hodně důležitým vodítkem, jak vnímat nadcházející personální změny na íránské vnitropolitické šachovnici.

Autor vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, napsal mj. knihu Labyrintem Íránu.