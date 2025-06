Rusko, nespolehlivý spojenec. Proč se Moskvě nechce do pomoci Íránu a jak šmírují ruské tajné služby?

Jaké výhody může Rusko získat z konfliktu mezi Izraelem a Íránem, analyzuje politolog Kirill Rogov na serveru Re:Russia v článku „Trofeje nespolehlivého spojenectví“. Na první pohled podle Rogova Moskva získala nemalé výhody: ceny ropy poskočily vzhůru, některé druhy zbraní, které by mohly jít na Ukrajinu, byly přesunuty na Blízký východ a obrázky vybombardovaných ukrajinských domů byly vytlačeny podobnými záběry z Teheránu a Tel Avivu.

Neutralita Ruska v konfliktu Izraele a Íránu v mnohém vysvětluje neochotu amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačit na ruského lídra v ukrajinské otázce.

Hlavním aktivem Moskvy v konfliktu kolem Íránu je její pozice „nespolehlivého spojence“ Teheránu, který mu je připraven poskytnout jen morální, ale už ne politickou, technologickou a tím spíše ne vojenskou podporu. Zprostředkovatelská neutralita Ruska v mnohém vysvětluje neochotu amerického prezidenta Donalda Trumpa tlačit na ruského lídra v ukrajinské otázce a zavádět protiruské sankce.

Na rozdíl od minulé administrativy považují Trump a jeho lidé íránský problém za prioritní. A je pravda, že po prvních izraelských útocích Vladimir Putin volal jako prvnímu nikoli svému formálnímu spojenci, íránskému vůdci Alímu Chámeneímu, ale jeho protějšku, izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi. Sám Rogov tvrdí, že cena ropy může zase klesat, pokud Teherán projeví ochotu k dohodě.

Ano, ropa. To je, oč tu běží. Roli cen ropy, kterou konflikt kolem Íránu přirozeně ovlivňuje, analyzuje server Meduza. Rok 2025 se stal pro ruský rozpočet vážnou zkouškou: za prvních pět měsíců příjmy z ropy a plynu klesly o 14 procent, přičemž v květnu se kvůli Trumpovým celním válkám dokonce zhroutily o 35 procent. Přitom rozpočet na letošní rok počítal s cenou ropy Urals ve výši 70 dolarů za barel. Fakticky ale za poslední tři měsíce ruská ropa stála 59, 55 a 52 dolarů. Nyní ruské ministerstvo financí počítá s průměrnou roční cenou Urals ve výši 56 dolarů za barel, což by znamenalo, že příjmy z ropy a plynu klesnou o 24 procent.

Ovšem ani to nebude pro ruskou ekonomiku katastrofa: vláda může pokrýt deficit rozpočtu díky růstu příjmů nespojených s ropou a plynem a také díky tenčícím se zásobám ve stabilizačním fondu. Meduza také upozorňuje, že další vývoj situace je stále obtížně odhadnutelný, zejména kvůli tomu, že boje na Blízkém východě mohou eskalovat. A to zejména v případě, pokud by Izrael ještě více útočil na íránskou ropnou infrastrukturu nebo pokud by Teherán zablokoval Hormuzský průliv, kterým proplouvá skoro třetina světové produkce zkapalněného plynu.

Ovšem zdaleka nejdiskutovanější, přinejmenším na ruských sociálních sítích, byl materiál investigativních novinářů ze serveru The Insider. Těm se podařilo zjistit, že technickou infrastrukturu messengeru Telegram zajišťuje prakticky neznámá společnost Global Network Management, zaregistrovaná v Karibiku. Ta patří jistému Vladimiru Veděnějevovi, který s Telegramem spolupracuje již dlouhá léta. Ovšem jak se ukázalo, jiná Veděnějevova firma, Elektrontelekom, oficiálně spolupracuje s ruskou tajnou službou FSB a třeba jejímu petrohradskému oddělení poskytuje vybavení ke sledování ruských občanů.

To přirozeně vyvolává otázky ohledně tohoto messengeru, který má na celém světě stažený už miliarda lidí. Velmi populární je i v Rusku, kde jej používá i celá řada opozičních aktivistů nebo třeba nezávislých novinářů. Otazníky nad jeho bezpečností nejsou nijak nové, Telegram totiž nepoužívá šifrované připojení, to je možné zapnout jen pro soukromé zprávy. A tak za posledních několik let víme o několika událostech, kdy tajné služby získaly přístup ke komunikaci uživatelů Telegramu, aniž by musely mít přístup k telefonům či počítačům obviněných. Naposledy se to ukázalo u případu lidí, kteří se spojili s ukrajinskými telegramovými kanály pomáhajícími Kyjevu. Na soudu byly použity jejich rok staré zprávy, což vylučuje, že by byly vytaženy z telefonů.

Samotný Telegram popírá, že by předával ruským tajným službám informace o svých uživatelích. Jenže pokud jeho infrastrukturu ovládá firma napojená na FSB, minimálně metadata, tedy údaje o tom, kdo s kým hovořil, ruští vyšetřovatelé mohou zjistit velice snadno.