náhledy
Ve stínu geopolitiky, souboje o hegemonii nad Hormuzským průlivem a vleklou krizí týkající se íránského jaderného programu se pozapomíná na to, že v Íránu žijí mimořádně kultivovaní, hrdí a pohostinní lidé, kteří jsou nám v mnoha ohledech blízcí. Jak se v dnešním Íránu žije? Podívat se můžete ve fotoreportáži Karla Černého.
Autor: Karel Černý
Moderní Írán je průsečíkem staroperských vlivů, islámské renesance vyzdvihující šíitský politický islám a kulturního pozápadnění. Mnoho Íránců po revoluci z roku 1979 vyrůstalo na příbězích Pata a Mata, když islamisté zakázali hollywoodskou produkci.
Autor: Karel Černý
Íránci podobně adorují perský epos Šáhnáme (Kniha králů), odehrávající se před příchodem islámu, a na bazaru se lze setkat také s perskými překlady Milana Kundery nebo s knihkupci, kteří dokážou diskutovat o Václavu Havlovi.
Autor: Karel Černý
Írán byl donedávna sice páriem mezinárodních vztahů, ale zároveň pro cestovatele relativně bezpečnou a masovým turismem neponičenou zemí. Válečná eskalace s Izraelem a Spojenými státy vše změnila.
Autor: Karel Černý
Úchvatnou a udržovanou architekturu mešit, karavanserájí, lázní, mostů a tržnic však můžeme najít po celé zemi. Obrovský turistický potenciál však zůstává zčásti nevyužit kvůli sankcím a zhoršené bezpečnostní situaci.
Autor: Karel Černý
Západ by si však měl uvědomit, že důležitým segmentem íránského turismu je turismus náboženský. Miliony šíitských poutníků z Iráku, Libanonu, Pákistánu a dalších zemí proto proudí do Íránu a poutní města jako Mašhad nebo Qom praskají ve švech.
Autor: Karel Černý
Předpisově zahalené univerzitní studentky o polední pauze. Řekly mi, že milují proroka Mohameda, a také mi řekly, že se svědomitě učí angličtinu, aby si mohli číst Harryho Pottera v originále a nemuseli čekat na překlady do perštiny. Když se reformní íránský prezident Mohamed Chátámí v OSN zasazoval, aby byl rok 2001 vyhlášen jako rok dialogu civilizací, nebyl až tak mimo. K takovému prolínání kultur dochází v Íránu na každodenní bázi.
Autor: Karel Černý
Íránci mi často zdůrazňovali, že nejsou žádní teroristé, jak jsou prý líčeni na Západě. Jako daleko nebezpečnější se mi vždy jevila neuvěřitelně přetížená doprava ve městech, kde Íránci improvizují na sto různých způsobů: na jedné motorce často jede celá rodina a při přecházení silnice se chodci zdánlivě vrhají přímo pod kola automobilů. Nicméně i v tomto zdánlivém chaosu je prý jasný řád. Každopádně Teherán patří kvůli hustému provozu a zastaralému vozovému parku k nejznečištěnějším městům na světě.
Autor: Karel Černý
Země dětí a mladých lidí. Zatím. Od začátku 20. století se počet obyvatel Íránu zvětšil téměř devětkrát na současných 90 milionů. Vláda se ho pokusila brzdit jedním z nejúspěšnějších programů plánování rodiny na světě. Porodnost díky tomu spadla z průměrných 6,5 dítěte na ženu ještě v roce 1980 na současných 1,7 dítěte na ženu. Írán se tak vydal na cestu stárnutí populace, kterou známe z Evropy.
Autor: Karel Černý
Jednotlivé čtvrti íránských měst ovládala až do počátku 20. století znepřátelená súfijská bratrstva. Členové bratrstva sňatky uzavírali mezi sebou, nenakupovali u trhovců z jiných řádů a nechodili s nimi do lázně. Každé bratrstvo provozovalo svůj zirkaneh („dům síly“), kde trénovalo obávané zápasníky. Tito zápasníci dohlíželi na pořádek na trhu, sloužili jako noční hlídači a o svátcích útočili na náboženská procesí ve znepřátelených čtvrtích. Hlavní střety bratrstev se ale týkaly volby starosty a toho, jakou částkou bude kdo přispívat při výběru daní. Zde mladý cvičenec ve městě Jazd.
Autor: Karel Černý
S tradičními kroji a životem se lze stále setkat na íránské periferii. Íránská společnost se přesto převrátila vzhůru nohama a z téměř čistě zemědělské země se proměnila v zemi velkoměst.
Autor: Karel Černý
Na začátku 20. století žilo ve městech jen asi 10 % obyvatel, čtvrtina lidí kočovala a jediným velkým městem byl Teherán s 200 tisíci obyvateli.
Autor: Karel Černý
Dnes nikdo nekočuje, ve městech žijí tři čtvrtiny obyvatel a v Teheránu i s aglomerací žije 17 milionů lidí.
Autor: Karel Černý
Režimní propaganda je v Íránu po řemeslné stránce dobře zvládnutá. Pracuje se znalostí západní estetiky a západních reálií.
Autor: Karel Černý
Íránská zahraniční politika se orientuje na podporu Palestiny, protože věří, že jde potenciálně o kauzu celého islámského světa, do jehož čela se Írán chce postavit.
Autor: Karel Černý
Íránská propaganda dále pracuje i se západními koncepty rasismu a kolonialismu, když poukazuje na to, že USA v zahraniční politice používají dvojí rasistický metr.
Autor: Karel Černý
Íránská propaganda dále pracuje i se západními koncepty rasismu a kolonialismu, když poukazuje na to, že USA v zahraniční politice používají dvojí rasistický metr.
Autor: Karel Černý
Sunnitský islám, stejně tak jako ten šíitský, převažující v Íránu, klade důraz na povinnou almužnu. Často je pak muslimy vyzdvihováno, že islám podporuje sociální cítění a solidaritu. Zároveň má jít o jeden ze způsobů, jak potlačit své ego a přiblížit se Bohu. Druhá věc pak je, jak s takovými příjmy naloží náboženské nadace, potažmo stát. Zde kasičky na dobrovolnou almužnu, se kterými se lze ve veřejném prostoru setkat po celém Íránu.
Autor: Karel Černý
Na jednom z mnoha náboženských učilišť ve městě Qom se lze setkat s podrobným návodem na to, jak v údajném souladu s islámem správně vykonat potřebu na toaletě. Doporučuje se na toaletu vstoupit levou nohou a naopak odcházet nohou pravou. Při vyměšování není radno s někým hovořit, údajně též pomůže pokrývka hlavy a od věci též není nasměrování dané osoby tváří v Mekce (modlitební směr qibla).
Autor: Karel Černý
Režimní propaganda jakou součást výstavky v náboženském učilišti ve městě Qom. Propaganda je mimo jiné účinná, protože je založena na reálné zkušenosti Íránců se Spojenými státy, které před rokem 1979 podporovaly diktaturu dynastie Pahlaví. Poslední šáh Pahlaví utrácel ropné zisky za americké zbraně a z Íránu toužil vybudovat regionální velmoc, úplně stejně jako se o to po islámské revoluci z roku 1979 snaží režim ovládaný šíitským duchovenstvem. Zde jako zástupce nenáviděného Velkého Satana vidíme amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera.
Autor: Karel Černý
Zoroastrijský strážce svatyně. Írán je pestrou mozaikou náboženských a etnických skupin. Početně nejsilněji jsou sice zastoupeni šíitský islám vyznávají Peršané, v zemi ale žijí také židé a křesťanští Arméni. Obě skupiny mají dokonce spolu se zoroastrijci kvótou zajištěna místa v parlamentu. Dále v zemi najdeme sunnitské Araby, Balúče, Kurdy a Tádžiky, ale také množství Afghánců, kteří utekli před náboženským režimem Tálibánu.
Autor: Karel Černý
Vše se točí kolem bazaru. Zde pomocníci na trhu, kteří mají na starost zásobování v úzkých uličkách, o polední pauze. Poslední masové protesty proti režimu z prosince 2025 začaly tím, že trhovci na protest proti obrovské inflaci a bezútěšné ekonomické situaci způsobené sankcemi a nákladnou zahraniční politikou zavřeli bazar. Inflace je v zemi tak vysoká, že se každý okamžitě po obdržení výplaty snaží hotovost směnit na nějaké zboží, které poté do příští výplaty postupně rozprodává.
Autor: Karel Černý
Branci íránské armády ochotně pózují během Dne mučedníků ve městě Qom. Írán je jednou z mála zemí, která disponuje dvěma ozbrojenými silami. Nový režim zřídil Islámské revoluční gardy, které disponují pozemními, vzdušnými, raketovými i vodními silami. Poté, co během letošní války Američané spolu s Izraelci zabili nejvyššího vůdce Mohameda Alí Chámeneího, mocenská pozice revolučních gard ještě posílila a naděje na demokratizaci Íránu tak dále oslabily.
Autor: Karel Černý
Den mučedníků se každoročně slaví 12. března a podle oficiálních stránek íránského ministerstva zahraničí jde o připomínku a uctění památky všech Íránců, kteří svůj život obětovali své zemi. Zde vidíme figurínu amerického prezidenta Donalda Trumpa, která bude záhy stejně jako americká vlajka zapálena jako symbol Velkého Satana.
Autor: Karel Černý
Na Den mučedníků se skandují hesla jako Smrt Americe!, Smrt Izraeli!, ale také Smrt saúdskoarabské monarchii! Vyjadřuje se tak touha režimu po hegemonii nad oblastí Perského zálivu a také oficiální zahraniční politika hovořící o vývozu islámské revoluce do okolních zemí. Saúdská Arábie je přitom vnímána jako soupeř a vykreslována jako kolaborant se Spojenými státy a Izraelem.
Autor: Karel Černý
Na Den mučedníků nad davy lidí přelétávají vojenské helikoptéry a shazují kvítky růží. Hraje hlasitá revoluční hudba. A do ulic se kromě žen a dětí vydávají také zmrzačení veteráni irácko-íránské války (1980-1988). Irácký diktátor Saddám Husajn tehdy s podporou Západu i arabských monarchií Perského zálivu napadl Írán, který se zmítal v porevolučním chaosu, ale přitom vyhrožoval, že svou revoluci hodlá vyvážet do svého okolí. Válka se změnila v opotřebovávací válku, kdy se fronta na dlouhé roky téměř zastavila.
Autor: Karel Černý
Irák Saddáma Husajna začal ostřelovat města a civilní infrastrukturu, aby podlomil íránskou morálku. Obě země si navzájem začaly potápět lodi v Hormuzském průplavu s cílem dosáhnout blokády a hospodářského vyčerpání soupeře. Írán se přitom opakovaně pokoušel o ofenzívy, kdy do minových polí posílal neozbrojené mladé muže, vybavené pouze plastovými klíčky od Ráje na krku. To podpořilo oficiální státní kult mučednictví.
Autor: Karel Černý
Mauzoleum Imáma Ruholláha Chomejního na jižním okraji Teheránu je monumentální stavbou, do které proudí zástupy návštěvníků, aby uctili památku vůdce islámské revoluce z roku 1979. Chomejní přišel s inovací, která do té doby neměla v šíitském islámu místo, totiž s konceptem vlády islámského právníka (rahbar). Je obdobou Platónova konceptu vlády krále-filozofa, kdy jde o to, jak vybrat do čela lidu toho nejlepšího z dané komunity.
Autor: Karel Černý
Památník Azadí geniálně kombinuje sasánovskou architekturu předislámské Persie (spodní oblouk), islámské architektury (horní část a mřížkování) a modernistické prvky (vnitřek stavby). Revolucionáři z roku 1979 ho chtěli svrhnout, protože ho postavil šáh Mohamed Rezá Pahlaví. Nakonec si ale nový režim památník přejmenoval z Věže šáhů na Věž svobody, aby se tak stal symbolem revoluce, která svrhla monarchii.
Autor: Karel Černý
Kupole mešity v Esfahánu patří k nejkrásnějším v celém Íránu.
Autor: Karel Černý
Důležitým segmentem íránského turismu je turismus náboženský. Miliony šíitských poutníků z Iráku, Libanonu, Pákistánu a dalších zemí proto proudí do Íránu a poutní města jako Mašhad nebo Qom praskají ve švech.
Autor: Karel Černý
Důležitým segmentem íránského turismu je turismus náboženský. Miliony šíitských poutníků z Iráku, Libanonu, Pákistánu a dalších zemí proto proudí do Íránu a poutní města jako Mašhad nebo Qom praskají ve švech.
Autor: Karel Černý
Ve stínu geopolitiky a souboje o hegemonii nad Hormuzským průlivem se pozapomíná na to, že v Íránu žijí mimořádně kultivovaní, hrdí a pohostinní lidé, kteří jsou nám v mnoha ohledech blízcí.
Autor: Karel Černý
Ve stínu geopolitiky a souboje o hegemonii nad Hormuzským průlivem se pozapomíná na to, že v Íránu žijí mimořádně kultivovaní, hrdí a pohostinní lidé, kteří jsou nám v mnoha ohledech blízcí.
Autor: Karel Černý
Ve stínu geopolitiky a souboje o hegemonii nad Hormuzským průlivem se pozapomíná na to, že v Íránu žijí mimořádně kultivovaní, hrdí a pohostinní lidé, kteří jsou nám v mnoha ohledech blízcí.
Autor: Karel Černý