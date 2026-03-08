Země krve a protestů. Íránci jsou také národem s dlouhou tradicí protestů a revolucí

Lidé v německém Mnichově protestují proti íránskému režimu. (14. února 2026) | foto: Reuters

Karel Černý
V sobotu začaly americké a izraelské jednotky ostřelovat Írán, celá řada jeho vůdčích představitelů včetně ajatolláha Chameneího zahynula. Donald Trump následně Íránce vyzval, aby dokončili revoluci a svrhli tamní režim. Ti sice mají revoltu v krvi, ale jestli něco nesnášejí, tak jsou to zásahy zvenčí.

