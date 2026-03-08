Země krve a protestů. Íránci jsou také národem s dlouhou tradicí protestů a revolucí

Íránská historie je na protesty skutečně bohatá. Íránci vyšli do ulic již během ústavní revoluce (1906), aby si vydobyli parlamentní monarchii. Celonárodní generální stávku si pak úspěšně vyzkoušeli v polovině 40. let 20. století. Podepisovali petice a demonstrovali též zkraje 50. let 20. století, aby podpořili premiéra Muhammada Mosaddeka, který je svolával rozhlasem, když chtěl omezit absolutismus šáha a znárodnit britské ropné firmy.
V sobotu začaly americké a izraelské jednotky ostřelovat Írán, celá řada jeho vůdčích představitelů včetně ajatolláha Chameneího zahynula. Donald Trump následně Íránce vyzval, aby dokončili revoluci a svrhli tamní režim. Ti sice mají revoltu v krvi, ale jestli něco nesnášejí, tak jsou to zásahy zvenčí.