Dosud pokračující ozbrojený konflikt na Blízkém východě se ve světě projevil hlavně prudkým nárůstem ceny nafty a dalších ropných produktů. Měl však ještě další méně očekávatelné následky. Způsobil rozsáhlé znečištění ovzduší. Ovlivnilo životní prostředí v zemích vzdálených od vlastního bojiště tisíce kilometrů. Sedmého března se Izrael a Spojené státy zaměřily na íránské zásobníky ropy a rafinerie.
Část těchto zařízení hořela několik dnů. V Íránu pak padaly saze z jejich požárů na zem v podobě tzv. černého deště. Způsoboval podráždění očí, kůže i plic. Kromě něj se do vzduchu uvolnily i lehčí částice.
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Skupina vědců vedená Čen-pching Jinem z univerzity ve Wu-chanu se zaměřila na mimořádně škodlivý oxid siřičitý (SO2). Využili k tomu síť meteorologických družic Fengyun 3. Znečištění jedovatou sloučeninou síry podle jejich dat zasáhlo plochu 300 tisíc čtverečních kilometrů. Mezi postiženými zeměmi byly Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Kazachstán a Čína.
Podle výpočtu vědců po zásazích ropných zařízení uvolnilo do vzduchu 29 800 tun oxidu siřičitého. Toto množství je srovnatelné s erupcí islandské sopky Eyjafjallajökull, která v roce 2010 ochromila evropskou leteckou dopravu. Vulkán tehdy chrlil do vzduchu dvacet tisíc tun SO2 denně.
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Koncentrace oxidu siřičitého naměřené po izraelsko-americkém útoku ve třetích zemích dosahovaly úrovně, která způsobuje problémy astmatikům a dalším citlivým jedincům. Oxid siřičitý se navíc ve vzduchu mění na kyselinu sírovou. Ta pak spadne na zem v podobě kyselého deště.
Kromě SO2 hrozí i uvolňování dalších škodlivin. Příklad jsou třeba těžké kovy. Ty mohou v lidském těle nastartovat různé druhy rakoviny. Jejich částice se udrží ve vzduchu několik dní.