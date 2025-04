Irsko nikdy nebylo irštější. Novinka Claire Keeganové se jmenuje Antarktida, ale celá je o smaragdovém ostrově

Je to nemilá zpráva především pro irskou literaturu a Bookerovu cenu. Toto svého času prestižní ocenění pro anglicky psané romány totiž přede dvěma lety získala Píseň proroka irského prozaika Paula Lynche (1977), jež se nyní objevila v českém překladu, a téměř souběžně vychází i debutová povídková kniha Antarktida (1999) irské prozaičky Claire Keeganové (1968), kterou již dobře známe, jelikož do češtiny byly převedeny veškeré její následující knihy. Takže teď máme autorku přeloženou komplet, což je chvályhodné, neboť mezi současnými spisovateli bezesporu patří k těm zásadním.

Antarktida Claire Keeganová V překladu Hany Ulmanové vydalo nakladatelství Prostor, Praha 2025. 264 stran.

Když se vrátíme k Bookerově ceně, o rok dříve, než získala vavříny Píseň proroka, byla nominována rovněž novela Claire Keeganové Takové maličkosti (2021), příznačně nejkratší text v historii ocenění. Ovšem možnost zvýšit svou prestiž tím, že by za vítěze vyvolila tuto novelu, Bookerova cena nevyužila. Z druhé strany si dokážeme představit, co asi pro irské literáty znamená uspět v konkurenci celého bývalého britského společenství a nyní už i USA. Je to, dejme tomu, jako kdyby se Češi kdysi podvolili a převládla zde němčina a teď by si tuzemský literát jel pro cenu do Berlína, kde by uspěl v konkurenci německých, rakouských či švýcarských spisovatelů.

Stačí si vzpomenout, jaké zadostiučinění to v roce 2005 bylo, když John Banville (1945) získal Bookerovu cenu za román Moře. I proto, že ze starší generace irských prozaiků byl jediný. Sehrál v tom jistě roli fakt, že William Trevor (1928–2016) a John McGahern (1934–2006) jsou vnímáni spíše jako povídkáři, každopádně William Trevor byl na Bookerovu cenu nominován pětkrát a John McGahern se dočkal nominace za román Mezi ženami (1990), jejž máme přeložený do češtiny.

Co bude dál?

Nutno dodat, že dva roky po Johnu Banvillovi získala Bookerovu cenu Anne Enrightová za román Shledání, nabízející typické irské téma svíravosti početné rodiny, ovšem není to již ta výjimečná irská literatura, jakou máme v paměti. Je ale třeba vidět, že se měnilo i samotné Irsko, které se stalo keltským tygrem. Od roku 1996 je tak v Dublinu taktéž udělována literární cena, jejíž vítěz si odnáší šek na sto tisíc eur.

K jejím nositelům patří Herta Müllerová, Orhan Pamuk či Michel Houellebecq, mezi laureáty se však poměrně často vyskytují domácí literáti, což můžeme vnímat jako nepatrnou úlitbu. Když vezmeme jen romány přeložené do češtiny, někdy je to volba šťastnější – Kevin Barry: U nás v Bohane –, jindy usedlejší – Colm Tóibín: Čaroděj – či s časovým odstupem problematičtější, jako v případě románu Co svět světem stojí Columa McCanna. A letos se mezi nominovanými objevila taky… ano, Píseň proroka Paula Lynche.

Jedním z důsledků naší překotné doby je to, že většina literátů bývá překládána od té chvíle, kdy se stanou slavnými, a následně se překládají jejich novinky. Avšak jít proti proudu času, nabídnout starší knihy, to se zdá příliš riskantní a může se to ekonomicky vymstít. Případně jde o důsledek našeho seriálového vnímání, kde je podstatná pouze otázka: Co bude dál? Tento způsob dosáhl v současnosti tak absurdního rozměru, že někdo, kdo přizná, že od tvůrce dosud nic nečetl, se ho neváhá klidně zeptat, kdy přijde s něčím novým. Tedy jako by říkal: Co jsi napsal dosud, je už pro mě passé.

V případě Claire Keeganové vyšla povídková kniha Modrá pole (2007) a novela Třetí světlo (2010) česky již v letech 2009 a 2010, přičemž dlouhá časová proluka tu byla důsledkem autorčina odmlčení. Novela Takové maličkosti (2021) se objevila až po více než deseti letech, následována knihou Na konci dne (2023).

A jelikož titulní novela Na konci dne bylaještě kratší než Třetí světlo, nakladatel vytvořil produkt, který měl podpořit věhlas a úspěch Claire Keeganové: ve svazku je doplněna jednou z povídek z Modrých polí a taky titulní povídkou Antarktidy. Teď se k nám ale díky nakladatelství Prostor a překladatelce Haně Ulmanové konečně dostává i kompletní prvotina.

Předstírání ztráty

Vzhledem k Na konci dne může člověk na chvíli propadnout obavě, zda nepůjde o povídkový soubor podobný tomu, jak se kdysi sestavovaly dlouhohrající desky: na začátku jeden hit a pak už stačí vata. Jistě, titulní Antarktida je vynikající povídka, nicméně těch nabízí prvotina Claire Keeganové celou řadu. Vůbec se dá říct, že v díle irské prozaičky není žádný kvalitativní propad. A tak i kdyby třeba někdo chtěl vychválit její povídky na úkor novel, není to možné. Protože Takové maličkosti jsou výborné a Třetí světlo ještě lepší, přičemž obě už mají též filmovou podobu.

Stejně tak nemá cenu porovnávat Antarktidu a Modrá pole. Nanejvýš lze říct, že zatímco druhá kniha nabízí jedinou povídku umístěnou do Ameriky, kde Claire Keeganová svého času studovala, v prvotině jich najdeme hned několik. Nikoho asi nepřekvapí, že se jedná o Ameriku jižanskou, takže můžeme vnímat návaznost na Eudoru Weltyovou, Flannery O’Connorovou či Carson McCullersovou.

O Písni proroka jsme se dřív vůbec nezmínili náhodou. Román Paula Lynche je reprezentantem rozmyté irské literatury – stejně jako třeba výplody tamní hvězdičky Sally Rooneyové. Irská výjimečnost je pryč, nahradila ji globální přijatelnost. S ní ale přichází ještě něco podstatnějšího: a to především v příběhu náhle zatčeného odboráře a jeho rodiny v nově ustavované irské totalitě, jak ji konstruuje Píseň proroka. Je to literatura ztráty paměti, případně předstírání ztráty paměti.

Při čtení Písně proroka Paula Lynche, jenž se důsledně, avšak zdlouhavě a předvídatelně snaží rozprostřít svůj románový koberec, si totiž říkáme: Chlapče, ty jsi neslyšel nic o dějinách 20. století? O uměleckých dílech, která na ně reagovala? Násilí, strach, zneužívání moci, to tu přece bylo tolikrát. Stačí si pustit znovu jenom Kachyňův snímek Ucho, aby bylo jasné, že Píseň proroka nestojí za řeč. A taky že vůbec nebylo nutné si vymýšlet, že cosi hrozí do budoucna, když toho máme tolik za sebou. Jako slizkou ozvěnu navíc slyšíme autorské pokrytectví: Je ale přece třeba upozorňovat, že zde hrozí nebezpečí… Nepleťme si ovšem román s dopravní značkou!

Ostatně není ani nutné vytahovat autoritářské režimy, stačí připomenout, o čem pojednávají Takové maličkosti, totiž Irsko v 80. letech, kdy tamní církev měla nemilosrdnou sílu. Stejně dobrým příkladem je román Mlíkař (2018) Anny Burnsové, v němž severoirská spisovatelka dokázala s úžasnou jazykovou vynalézavostí, a dokonce s vtipem popsat náboženské potýkání na život a na smrt v Belfastu. Mimochodem, Mlíkař je krásnou výjimkou ze všeho, co bylo řečeno výše. Nevšední dílo bylo oceněno jak Bookerovou, tak o dva roky později i Dublinskou literární cenou. Tady nelze ani namítnout, že to bylo jistě proto, že se dnes v literatuře upřednostňují ženy, to by byl naprostý renonc. Přesně tito laureáti prestiž ceny zvyšují, zatímco takoví jako Paul Lynch a jeho Píseň proroka naopak.

Kam s tou hrůzou?

Pokud jsme zmínili trio jižanských prozaiček, musíme dodat, že Claire Keeganová je rovněž pokračovatelkou takových veličin světové povídky, jakými byly kanadská nobelistka Alice Munroová či Američanka Lucia Berlinová. Vedle toho je ale pořád silně spjata s Irskem a irskou literaturou, včetně již jmenovaných Williama Trevora a Johna McGaherna, kteří tak často psali o venkovanech ze zeleného ostrova. Jak čteme v povídce Muži a ženy: „I když jsem celé auto umyla, cítím ovčí hovínka, slabounký pronikavý pach, který nás vždycky stáhne tam, odkud pocházíme.“

A když v Lásce ve vysoké trávě sledujeme smutný příběh odkvetlých milenců, poznámka o „zlatých hodinkách“ nás ihned odkáže ke stejnojmenné slavné povídce Johna McGaherna: „Kordélie si pokaždé uvědomovala, jak jim neúprosně odtikávají čas jeho zlaté hodinky: tik, tik, tik. Už brzy, zdálo se jí, že říkají. Už brzy. Nenáviděla je; chtěla se zvednout a hodit je do moře.“ To otec, jejž syn obdaruje zlatými hodinkami v povídce Johna McGaherna, neváhá a tento dar neúprosně zničí.

Despotičtí otcové či obecněji muži jsou kůlem, kolem nějž se točí veškeré boží dopuštění i v Antarktidě. Jsou tím, co omezuje životy mnohých, nejčastěji dcer, a s čím svádějí většinou marný boj. Vůbec nejkrásněji to Claire Keeganová zachytila v povídce Sestry – mimochodem stejně se jmenuje úvodní text z Dubliňanů (1914) Jamese Joyce. V případě Claire Keeganové jde o tichý souboj, v němž nevyřízené účty léty pořádně nabobtnaly: „Kam si myslíš, že s tou hrůzou jdeš?“

Jedna je hezká a vdala se do Anglie, lituje, že táta zemřel, a domů se vrací s dětmi na letní byt, přičemž má za normální, že sestra bude jejich hospodyně a sponzorka, a ještě bude ráda, že má společnost. Druhá postrádá sestřinu atraktivitu, dávno prošvihla možnost se vdát a odejít, otec si z ní dělal služku, takže vypadá jako nelida, neboť je ráda, že už leží na hřbitově: „Minulou zimu se otec odebral na lože a tři dny před smrtí jenom ležel, kopal nohama, řval a vyžadoval: ,Podmáslí! Podmáslí!’“ Tato bitva je fantasticky vyprávěná, vygradovaná. Jelikož jedna ze sester náhle – podobně jako Kašpar Lén mstitel Karla Matěje Čapka-Choda – udělá rázným činem „z dlouhého krátký proces“.

Promarnili deset let

Opakovaně se v Antarktidě farmářská rodina vydává na oslavu a tancovačku, a i když tam všichni hojně pijí a potom trdlují, nakonec z toho stejně vznikne mrak smutku. I proto, že člověku zpětně dojde, že tam většinou rodinní příslušníci tančili spolu, předstírali společnost, případně při návratu z toho krátkého vytržení se do mysli natlačí léta zasuté výčitky. Povídky jsou vůbec plné domácích poranění – jizev, které máme od těch nejbližších. Někdy vám manželka uvaří polévka, v níž plavou fotky dcerky, jež se ztratila, což vám dává za vinu. Jindy vztah dojde ke konci: „Stačil mu jediný pohled a pochopil, že ho opustí. Byl si tím jistý. A ona věděla, že on to ví. Den, kdy vám dojde, že jste promarnili deset let, stojí za starou belu.“

V již zmíněné Lásce ve vysoké trávě jako by pak Claire Keeganová ukazovala, že jsou dvě možnosti. Buďto jste nešťastní ze samoty jako Kordélie: „Občas, když bylo teplo a na rododendronech praskaly pupeny, chodila kolem zabarikádovaného domu nahá, otírala se o hladké, vlhké listy a naběhlé květy a k nohám jí padaly okvětní lístky. Nikdo ji nikdy neviděl.“

Nebo jako Kordéliin milenec prcháte z dosahu rodiny: „V hloubi noci, zatímco žena a děti spaly, šplhal doktor po žebříku ke stropu obýváku, nadzvedával poklop do podkroví a věci od Kordélie cpal do azbestové izolace mezi trámy. Věděl, že tam budou v bezpečí, protože manželka se bála výšek.“ Jako by nevěděl, že nakonec budou nutně nešťastní všichni: „Všichni tři tam zkrátka jen sedí a vyčkávají: Kordélie, doktor a jeho žena, tři smrtelníci, co čekají a čekají, až někdo odejde.“

Claire Keeganová píše v Antarktidě o Irsku a vy se při jejím čtení cítíte, jako byste konečně byli doma. Přičemž vás zpětně vyděsí, že Antarktida a Píseň proroka mají být údajně totéž, tedy literatura. Jsou to ovšem zcela odlišné disciplíny: první je uměním psát o tom podstatném v lidském životě, druhé uměním předstírat závažnost.