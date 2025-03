Due, ty vole! Velmi osobní vyznání lásky k Itálii

Itálii jsme doma milovali odjakživa. Už můj pradědeček si psal deník italsky, hlavně choulostivé pasáže, kde si zapisoval své vcelku počestné milostné výboje. Čekala bych sice francouzštinu, jelikož ta se ke galantním dobrodružstvím hodí lépe, ale pradědečkovi přišla zřejmě italština originálnější. Na fotografiích z doby, kdy si namlouval prababičku Luisu, na mě hledí urostlý muž s jiskrným okem a fešáckým knírem.

To už provozoval lékařskou praxi v pátém pražském obvodě, na rychle průmyslově se rozvíjejícím Smíchově. Dotáhl to až na zdravotního radu, mj. se přátelil s rodinou Švandovou a do jejich divadla docházel pravidelně i jako lékař. Dlouhá léta si držel předplatné.

Jeho snacha, moje babička, vzpomínala, jak ještě ve dvacátých letech zhlédla díky tradičnímu docházení do smíchovského divadla v krátké epizodě Intimního divadla tehdy celkem skandální Wedekindovu Lulu a byla upřímně nadšená. Pradědeček byl navzdory měšťanskému vychování bez předsudků, vší vahou své autority se zasazoval proti zrušení veřejných domů, jelikož správně soudil, že tím prostituce nezmizí, pouze se nekontrolovatelně rozbují pohlavní choroby. Tehdy v roce 1888 se ale nejspíš o nevěstince nezajímal, a když prababičku poprvé políbil, rozechvěle si zapsal „il primo baccio con Luisa“ – a pak pokaždé, kdykoli se dělo něco podobného.

Česká výprava

Itálie byla velkou láskou i jeho syna, kterému se za první republiky jako advokátovi dobře dařilo a po praktikování ve známé pražské advokátní kanceláři doktora Schauera si mohl otevřít kancelář vlastní. U Schauera se také seznámil s mojí babičkou, která tam nastoupila jako sekretářka po dvouleté obchodní škole. Dědeček byl považován za solidního a čestného advokáta, což ani za první republiky nebylo samozřejmé, takže se mu klienti hrnuli. V těchto šťastných dobách vydělával velké peníze, což mu komunisti po osmačtyřicátém spočítali.

S babičkou milovali „výlety“ a za dvacet let první republiky se spolu stihli podívat do celé západní Evropy. Cestovalo se dobře, koruna byla silná měna, a když „panstvo vyjelo“, mohlo si dovolit dobré i luxusnější hotely. Mimochodem, i dědečkova neuvěřitelně výkonná sekretářka, která pro mě celé dětství byla milovanou tetou Janou, si také mohla dovolit jezdit k moři a nevozila si konzervy ani nespala pod stanem.

Naše modrá fiatka šestistovka měla na střeše obrovský kufr. Já byla vmáčknutá vzadu, vedle mě trůnil vařič, propan-butanová lahev a krabice s konzervami.

Vyprávěla mi, jak s kamarádkami jezdívaly do Itálie i Chorvatska, na fotografiích mi ukazovala na pláži pózující rozhihňané trio v šatech nad kolena a s mikádem. Nikdy se neprovdala a myslím, že byla do dědečka celý život zamilovaná. On ji ale platil královsky. Měl za co – když se babička v70. letech konečně rozhoupala, že se celá spisová agenda dědečkovy kanceláře, uklizená do sklepa, může vyhodit do sběru, vynášeli jsme to tři dny a já pak ve sběrných surovinách nečekaně zbohatla. A všechno to na stroji napsala teta Jana.

Dědeček s babičkou celá třicátá léta pravidelně jezdili do Itálie, na benátské Lido. Bydleli v tamějším Grandu a signore avvocato s rodinou byl váženým hostem. Musela to být úžasná výprava, kromě prarodičů jel samozřejmě jejich syn, můj táta, babiččina nevlastní a svobodná sestra Tonča, případně dědečkova sestra Lula, služka Karla a řidič Doubek. Karla byla součástí rodiny a za mojí vykořisťovatelskou babičkou chodívala do své smrti (a nejenom ona), aby si společně zavzpomínaly na staré dobré časy.

Jelo se pohodlnou tatrou, která zdolávala Brennerský průsmyk, kde se tou dobou o nějaké dálnici nikomu ani nezdálo. Vesele předjížděla do kopce všechny dýchavičné vozy známých značek, jelikož měla vzduchem chlazený motor. Ostatní stáli a vařili a obdivně hleděli na práci českých rukou. Traduje se, že jeden z italských řidičů už to nevydržel a šel se pozeptat, kolik má to skvělé vozidlo válců. Dotaz byl přeložen Doubkovi, který již tlumočníka nepotřeboval, a ten Italovi odpověděl: Due, ty vole, kteroužto odpovědí se navždy zapsal do rodinné kroniky.

V Grandu měli komfortní apartmá a samozřejmě řidič i Karla měli samostatné pokoje. Bohatě se snídalo, pak se šlo na pláž nebo jelo na výlet. Oběd zpravidla byl lehký, ale siesta se dodržovala. Večer se šlo na korzo nebo jelo vaporettem do města na promenádu anebo se sedělo doma, četlo, hrály karty – žádné vzrušující zábavy se nekonaly. Hojně se fotografovalo. Mladý pán si chodíval ke zmrzlináři pro zmrzlinu s kouzelnou formulkou due lire gelati. Ve 30. letech stála zmrzlina dvě liry, o třicet let později dva tisíce. Jen ten lev náměstí sv. Marka má pořád stejně oblýskaný čumák a musela jsem se na něj posadit a nechat se vyfotografovat, stejně jako můj táta, aby kontinuita nebyla přetržená. A v roce 1990 jsme k tomu donutili i šestiletého syna.

Poprvé přes Brennerský průsmyk

Já jsem po staré brennerské silnici jela poprvé v létě roku 1968, jakmile se otevřely hranice, které se ale za pár měsíců zase zavřely, jelikož Gustáv Husák usoudil, že nejsou žádné korzo. Tehdy to vypadalo, že teď už takhle budeme jezdit každé prázdniny, i když můj otec byl jako vždy skeptický a naděje pražského jara vůbec nebral vážně. Měl samozřejmě pravdu, jelikož jakmile se soudruzi znovu opevnili, vše se vrátilo do starých kolejí.

Na Brenneru byla tehdy ještě stará celnice, takový malý budník, odkud vyšli karabiníci a celníci a vtipkovali s mojí hezkou maminkou, která upadla do hrozných rozpaků, protože na to, aby s ní kdokoli v uniformě laškoval, nebyla zvyklá. Tím spíš, že čeští kolegové z Rozvadova ani v této době na vtipkování nebyli a prošťourali nám celé auto. Přejezd hranic byl za bolševika vždycky dobrodružný i do NDR, ale na Západ to byla akce špionážních rozměrů. Otec velel, že nesmíme mluvit, smát se, natož dělat nevhodné poznámky a že jedině tak unikneme podrobnější pozornosti.

Naše modrá fiatka šestistovka měla na střeše obrovský kufr. Já byla vmáčknutá vzadu, vedle mě trůnil vařič, propan-butanová lahev a dvě obrovské krabice s konzervami. Přesně jak později zpíval Petr Skoumal o těch závažích v kufru, kdo chtěl něco vidět, neměl šanci ochutnávat skvělou kuchyni ani v nejlevnějším bistru, natož ve vyhlášených restauracích. V kempu se vařič postavil na zem a v pokleku se vařilo. Matka uměla z konzerv hotové divy, ale vrcholem její manželské oddanosti bylo, když v Benátkách vařila skutečné houskové knedlíky.

Přejezd hranic byl za bolševika vždycky dobrodružný i do NDR, ale na Západ to byla akce špionážních rozměrů.

Když jsme nechali za sebou celnici a pokračovali do nitra Apeninského poloostrova, pozorovali jsme impozantní pilíře nové dálnice A22 – Autostrady del Brennero, jejíž první úsek se otevíral v prosinci 1968. Byla a je to úžasná stavba, která odvážně překlenula horská údolí. V té době ovšem už byla na světě hlavní dopravní tepna spojující Milán a Neapol, tahle dálnice se dostavěla v roce 1964 a 755 kilometrů vzniklo za osm let, což dnes zní neuvěřitelně, zvlášť když si uvědomíme, jaké výškové rozdíly překonává trasa v Apeninách nebo jak složité bylo přemostit Pád.

Pro nás byla v roce 1968 dálnice drahá a nemohli jsme ji využít. I tak jsme táhli dva kanystry s levným socialistickým benzinem, což byla děsivá přítěž, ale jinak to nešlo. Cestovatelé do kapitalistické ciziny se také museli modlit, aby jejich vozidlo vydrželo. Závadu buď museli dokázat opravit sami, anebo jim nezbylo nic jiného než se odevzdat do vůle příslušného servisu za ceny často vysoce převyšující možnosti.

To nejdůležitější z Itálie

V každém případě první cesta do Itálie byla nádherná. Nikdy nezapomenu, když jsem poprvé uviděla úchvatnou scenerii Gardského jezera – klesání serpentinou do Torbole kolem staré elektrárenské propusti, kdy se najednou před užaslýma očima otevře výhled na čistě modrou plochu jezera, do něhož kolmo padá horský masiv. Gardské jezero pro mě navždy zůstane to nejkrásnější, i když mě později hodně nadchlo Lago di Orta v Piemontu. Krásné je i Lago Misurina nad Cortinou nebo Como, jež je ze všech italských jezer nejvíc obklopené honosnými vilami. Ale i menší jezera v kopcích kolem, třeba Lago di Cee.

Procházku kolem něj mám navždy spojenou s dovádivým labradorem, který do něj opakovaně skákal ze břehu a plaval mezi lekníny. Byli jsme tam s mužem sami, jen nedaleko od nás stál přísný zachmuřený mladík. Po chvilce k nám přistoupil a anglicky řekl, že si máme psa zavolat, jelikož ničí vzácnou květenu. Bylo vidět, že si svůj proslov celou dobu sumíroval, byl rozčilený a trochu se zakoktával. Italsky jsme mu odvětili, že pes není náš, takže by nás nejspíš neposlechl. Byl znechucen, že nás nemůže dál kárat, a nejspíš byl přesvědčený, že jsme vlastního psa zapřeli.

Gardské jezero pro mě navždy zůstane to nejkrásnější, i když mě později hodně nadchlo Lago di Orta v Piemontu.

Tehdy v roce 1968 mě jako holku zajímaly úplné nesmysly a v mé paměti uvázly jen útržky. Třeba umělohmotné hlavičky, v nichž se prodávala zmrzlina, reklamní autíčko, které mi nějaký pumpař vtiskl do ruky, když jsme brali benzin. Připadalo mi také legrační, že se obchodní dům jmenuje Standa. Můj systematický otec sestavil na tři neděle geniální itinerář, který vycházel z toho, že ve vyměřeném čase se nelze detailně oddávat krásám Toskánska a Umbrie, ale abychom viděli nejdůležitější památky a přírodní divy od severu až po Salerno.

V paměti mi zůstaly Florencie, Pisa a Řím. Ten mi připadal hlučný a napěchovaný auty i lidmi a kočkami. Mámě, která byla v cizině vždy nervózní, se z toho roztřásla kolena na Piazza del Popolo, kde stojí dva kostely dvojčata, a odmítla pokračovat dál. Také se nám nepodařilo najít cestu na via Apia Antica, což dnes zní neuvěřitelně. Dvakrát jsme se o to pokusili, ale nakonec se vydali za dosažitelnými památkami. Na starou římskou cestu jsem si musela počkat ještě čtvrtstoletí.

Nejkrásnější auto na světě

V plánu byl i kratší pobyt u moře v Terracině, městě ležícím u moře, asi sto km od Říma. Vlastně by se tam dalo dojít po pláži z Ostie přes Monte Circeo čili horu kouzelnice Kirké, která zde oblažovala Odyssea. I do Terraciny vede via Appia, je to další město, v němž se neuvěřitelným způsobem prolíná římská doba a středověk. Via Appia zde končí na zbytcích tamějšího Kapitolu, který je uprostřed středověkého centra města. O kus dál je další římské fórum, jemuž vévodí románská katedrála San Cesario. A ještě zbytky mohutného valu z doby Volsků.

Do Terraciny jsem se také vrátila po letech, ale do mé dětské paměti se zapsala dlouhou písečnou pláží a kempem u moře. Na pláži bylo relativně dost Čechoslováků, kterým vévodila korpulentní řeznice s italským příjmením po předcích. Seděla u moře pod obrovským černým pánským slunečníkem. Byla mluvná a přátelská a my jsme za ní pak léta jezdili do Střešovic, takže na Vánoce vždy mohla babička počítat s nedostatkovými vepřovými nožičkami.

Vedle nás v kempu bydlel mladý manželský pár s ukázkovým italským bambinem Paolem. Jeho tatínek pracoval jako mistr v automobilce a byl zřejmě kapitalistickými fabrikanty tak velice vykořisťován, že měl nejkrásnější auto na světě, Alfu Romeo. Pompeje a jejich příběh mě uhranuly a z Neapole si pamatuju jen strážníky v bílém a šílenou dopravu. Cestu zpátky jsme tuším absolvovali po adriatickém pobřeží přes Rimini. A pak ještě v mé paměti uvázla Cortina a zapadající slunce na skalních masivech Dolomitů, které je ozářilo dočervena.

Na dalších dvacet let jsem mohla na Itálii zapomenout, ale zastoupil mi ji docela hutně Italský kulturní institut, kam jsem chodila řadu let na italštinu. V té době byl profízlovaný, a když o tom po letech přemýšlím, nedá takovou práci zjistit, kdo asi tehdy podával zprávy vyšším místům. Bizarních figurek tam bylo dost, zaplnily by určitě jeden Felliniho film. Neopakovatelný byl místní zaměstnanec signor K., Čech, vždy perfektně upraven, s jednou vadu: pleš si mazal krémem na boty, takže to zdálky vypadalo, že má vlasy. Několikrát jsme se s mužem marně pokoušeli o devizový příslib, nakonec ho získal jen on, neboť „nikdy do nesocialistické ciziny necestoval“.

Já už devizák jednou dostala a v Československé státní bance, kde jsem pokorně žádala, zda by nám ho nerozdělili, mi arogantní zaměstnanec oznámil, že mám nárok jednou za dvacet let, dodnes si pamatuji jeho jméno. Načež otevřel dveře a naznačil, že mám vypadnout. Za tři roky už bylo všechno jinak, my mohli do Itálie bez devizáku a soudruh inženýr v bance povýšil do vedení.

Toto vyznání je úryvkem z autorčiny připravované knihy.