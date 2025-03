Gentlemani došli, zbyli nám jen mani, říká slovenská expremiérka Radičová. „A tak si optimismus vyrábím sama“

Lidovky.cz: Z politiky jste se vrátila do akademického světa. Cítíte zpětně, že vaše angažmá mělo smysl?

Můj reálný začátek politické aktivity byl už v listopadu 1989. Jsem socioložka, sociologie o politice pořád přemýšlí, ale to je málo! Skutečná sociologie se i snaží produkovat řešení. Po revoluci jsem v týmu, který vedl pan Klaus, pomáhala připravit politickou a sociální reformu. Pak jsem se odjela dovzdělat na univerzitu do Oxfordu, ale naše koncepce se zrealizovala.

Třeba kombinace přídavků na děti a daňového bonusu, zrovnoprávnění adopcí náhradní rodinou a profesionální rodinou nebo třeba docela zásadní změny v důchodech. Dokonce tato vláda realizuje některé z mých návrhů změn v důchodovém systému.

Lidovky.cz: Proč mám pocit, že spousta politiků dnes přistupuje ke své práci jinak?

Od chvíle, kdy se lidstvo dělí na ovládající a ovládané, tady máme dva základní proudy, jak k tomu ti ovládající přistupují. Jeden můžeme nazvat jako hodnotový, druhý jako pragmatický. Každý z nich má výhody i rizika. Hodnotově zaměřený způsob vládnutí se může snadno zvrtnout v prázdné žvanění, nabubřelou rétoriku a nesplnitelné sliby.

Můžete tím vyvolat nereálná očekávání a po nich nevyhnutelné zklamání. A také se můžete zvrtnout směrem k jalovému moralizování. Podívejte se na kanadského premiéra Trudeaua, jemu se to přesně stalo a nakonec musel odstoupit. Nabízelo by se říct, že právě takto motivovaná politika je ta správná, ale bohužel to nefunguje – trocha pragmatismu je třeba.

Lidovky.cz: Ale nesmí se to přehnat do opačného extrému.