Hamás, Hizballáh ani Írán. Pro Izrael je největší hrozbou, že se rozkládá zevnitř

Židovská anekdota říká, že pokud na opuštěném ostrově ztroskotá žid, postaví dvě synagogy, aby mohl prohlašovat, že do té druhé zásadně nechodí. Moje zkušenost z cest do Izraele zase říká, že co Izraelec, to originální názor. Izraelská společnost je etnicky a ideově daleko pestřejší, než na co jsme zvyklí z Evropy.

Útok Hamásu ze 7. října 2023 hluboce rozdělenou izraelskou společnost dočasně sjednotil, nicméně vleklá válka v Gaze Izraelce zase rozděluje podle zavedených štěpných linií. Neshodnou se ani na příčinách války, ani na tom, jak ji ukončit. V tomto světle je ovšem mimořádně problematické, co to znamená, být proizraelský. Nebo naopak protiizraelský.