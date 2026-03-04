Tahle havěť, to je havlovská závěť! Napsal Jáchym Topol nejlepší knihu roku?

Literární událost je těžká disciplína. Samozřejmě prvotně by literární událostí mělo být vydání nějaké zásadní knihy. Ale v to jsme v českém prostředí asi přestali věřit. Dále je tu vyrábění literární události: ovšem v tomto ohledu jsme na tom velmi podobně, protože veškeří ti knižní markeťáci a píáristi jsou schopni vyrobit bestseller jenom z dalších zbytečných počinů známých bestselleristů.
A když člověk vidí, jak se hodnotitelé právě teď vlažně přehrabují v loňské knižní žni, neboť jsou na řadě všechny ty bilance a ceny, potom je evidentní, že ani z tohoto počínání literární událost nepovstane.
KNIHA TÝDNE
Peklo neexistuje
Jáchym Topol
Vydalo nakladatelství Torst, Praha 2026. 336 stran.
Literární událost jsme tedy téměř přestali čekat. A už vůbec nikdo nečekal, že by ji mohl stvořit starý muž, chtělo by se dokonce říct starý bílý heterosexuál. V novém románu Jáchyma Topola to totiž věčně čpí alkoholem a sexem, přičemž postarší chlápci tady mívají mladé milenky. Především zde ale nacházíme příjemnou bezohlednost vůči čtenáři, u něhož se předpokládá určitá encyklopedie, nevodí se za ručičku, nic se nevysvětluje: Copak jsi takový blb, že nevíš, kdo byl F. L. Věk či Jan Palach?
Umlčený kontinent géniů
Zdá se tedy, že se po letech jaksi uzavírá kruh. Zaprvé, Jáchym Topol vlastně píše pořád o tomtéž, jako by byl posedlý ruským obrem a nelidskými podmínkami, které tato země vytváří. Ovšem co v jeho předchozích románech už mohlo znít jako bezzubé chřestění osmašedesátkovými tanky, má nyní jiný náboj, jelikož kruh se uzavřel i v tomto směru. Sovětští vojáci sice na začátku devadesátých let z Československa s velkou slávou odjeli, nicméně tím to zdaleka neskončilo, jak o tom svědčí nynější válka na Ukrajině.
Jáchym Topol ani v nejmenším dosud nemusel čelit žádnému feministickému tlaku, který by ho jako starého prasáka posílal kamsi do komory literárního zapomnění.
Přičemž nesmíme opomenout zdůraznit, že tvorba – připomeňme, že původně básníka – Jáchyma Topola se vyvíjí též v tom směru, že nynější román postrádá to, co bohužel sráželo ty předchozí, totiž že se původní energie tak po stovce stran vyčerpala a sám autor jako by tápal, jak v příběhu pokračovat a hlavně jak jej uzavřít.
Hlavním trumfem románu Peklo neexistuje je jazyk. Bylo by zajímavé porovnat jeho lexikální bohatost s jinými současnými českými romány. Člověk si nad jeho stránkami uvědomuje, že ne nadarmo se neustále opakuje, že literát by měl být především sečtělý. To je neefektní dřina, kterou v současnosti mnozí adepti spisovatelské slávy přeskakují. A dalším trumfem Jáchyma Topola je humor, zde jako by navazoval nejen na undergroundovou větev české literatury (včetně vlastních začátků), ale i na několikrát zmíněného Bohumila Hrabala.
Přitom Peklo neexistuje rozhodně není humoristický román, je to text, jenž humor využívá nečekaně, jakoby do protisměru celkového vyznění románu a pouze v těch pravých chvílích. Jde o politickou angažovanost svého druhu, nezaťatou, daleko spíše se vysmívající. Otřásá se náš svět, nebo je spíš otřesný?
Peklo neexistuje je rovněž takto mimochodem skvělým komentářem k naší nedávné minulosti. Jako by Jáchym Topol rekapituloval a hořce se vysmíval i svému bývalému já – co mu taky zbývá, vždyť žijeme ve střední Evropě: „Tehdy před dekádami nás vítali jako umělce z Východu, trh čekal, že se tam zdvihne dekl senkrovny a místo hoven se objeví dosud umlčený kontinent géniů a mudrců. Ale hovno z toho. Nabídli jsme jen trosky, znetvořený mutanty jejich západní situace, kteří touží po tom, co tam už mají.“ A ještě nahlédnuto z opačného břehu: „Umění, které jsme zpoza drátů železný opony obdivovali, zmizelo, vyšeptalo nebo padlo do jámy popkultury. A to byl, kurva, šok!“
Nejedná se o humoristický román. A ani o satiru. Přestože se tu mezi řádky najde spousta vzkazů. Další kruh, jenž se zde uzavírá, je například naznačen ve scéně, kdy je hlavnímu hrdinovi Tomášovi nabídnuto, aby doplnil tým v jakési kvazistředověké krčmě, malostranském lapači turistů, a to od člověka, jenž mu říká: „Víte, za bolševika jsem dělal v kotelně. Tak jsem zvyklý si vydělávat jinak a vědeckou práci brát jako koníček… To víte, humanitní vzdělanci se holt musejí otáčet.“ Ostatně nikdy to snad od listopadu 1989 nebylo dokonaleji vidět než teď: zatímco naši vzdělanci živoří, nevzdělanci nám (opět) vládnou.
Ruští agenti K. a Z.
Jáchym Topol se tak ve svém románu nevyhýbá ani současnosti. Někdy zavdává možnost číst Peklo neexistuje jakožto hru „kdo je kdo“, ovšem často při tom používá úhybný manévr: když popisovaný užuž kohosi reálného připomíná, ten je následně zmíněn plným jménem jako další postava, aby tak byla odvedena stopa.
Jindy je ale autor rovnou konkrétní a opět se tu nesmlouvavost účtování s celou polistopadovou dobou mísí – to když už se zdá, že je to moc vážné – s humorem: „,Sotva Havel umřel, šupem je z Čech bezvýznamná zemička. V čele s ruskýma agentama Klausem a Zemanem, co nás cpou zpátky do východního chřtánu.’ ,Hele, nejsou tu jen oni!’ ,A Babiš? Byl jsem toho mínění, že jako práskanej agent a šikovnej ganstřík bude šťastnej, když se v Čechách stane ganstříkem číslo jedna. Pak bude všem sakra odolávat, aby jím zůstal. Ale ono mu časem dojde, že je lepší být ganstříkem třeba číslo sedm tisíc a silnějším mafiozům, teda Rusům, lízat boty. Než být nikým.’ ,Orloji, to ne! Tohle občanská společnost nedopustí!’“
|
O trápení méně: literatura končí. Alespoň se to tak může zdát z nového románu Eliho Beneše
Připomeňme, že mladý Jáchym Topol patřil k onomu posametovému kulturnímu exportu, jímž dozníval prvotní havlovský věhlas. Z té doby tento literát taky mnohým tehdy mladým utkvěl v povědomí a dodnes rádi vzpomínají, jak se ho tenkrát pokoušeli číst, neboť jim to dodává punc alternativnosti a divokosti. Z pohledu předchůdců jako Bohumil Hrabal či Milan Kundera se jistě polistopadové literární prostředí musí jevit jako ne moc úspěšné, ovšem ze současného pohledu je naopak pořád veleúspěšné.
Je taktéž otázka, zda Václav Havel byl tím posledním, kdo dokázal ve světě upoutat pozornost k českému písemnictví, či naopak tím, kdo reflektor namířil výhradně na sebe. Uvědomme si, že sametová revoluce nepatřila spisovatelům, nýbrž hercům, z čehož se dá o jejím charakteru leccos odvodit. Václav Havel má dnes výsadní postavení. Je neustále vnímán nostalgicky jako nedostižný morální pilíř, a to včetně mladých feministek, které dokážou v jeho případě – na rozdíl třeba od Milana Kundery – přimhouřit oko i nad jeho přelétavostí, co se týče žen. Jistě v tom hraje roli fakt, že Václav Havel se projevoval s plebejskou lidskostí, což odtažitá, mlčící socha Milana Kundery postrádala.
Jáchym Topol de facto navazuje. Hlavní hrdina románu Peklo neexistuje novinář Tomáš je nespolehlivý sukničkář a opilec, jenž nicméně životem jaksi neodolatelně proplouvá. Možná též díky podobnému „havlovskému pardonu“ Jáchym Topol ani v nejmenším dosud nemusel čelit žádnému feministickému tlaku, který by ho jako starého prasáka posílal kamsi do komory literárního zapomnění. Navíc ho můžeme běžně vídat při pořadech v Knihovně Václava Havla, kde je zaměstnán. Ne, není bohatý a nemá vilu, jak by se na takového spisovatele slušelo.
Chlapi jsou jak hajzly
Peklo neexistuje přitom obsahuje i řadu šlehů vůči současné genderové horečce. „Možná jim tedy ta třetí světová skutečně dýchá na krk. Dobře ale ví, že tenhle názor patří do starého železa a zavání mužským šovinismem, vždyť dnes ženy tvoří často páteř armád a plně obstojí i v boji muže proti muži…“ Jáchym Topol se však umí vysmát oběma stranám v jediném lapidárním dialogu, kdy Tomáš dostává od dívky pracující v nevěstinci nabídku k sňatku: „,Já jsem ženatej,’ řekne. ,To jsem si myslela!’ ,Hm.’ ,Ale moh bys bejt rozvedenej. Proto jsem se zeptala.’ ,To chápu.’ ,Vy chlapi jste jak hajzly. Obsazený nebo plný sraček.’“
|
Jaký byl rok 2025 v české kultuře? Prachbídný. Fráze o její nenahraditelnosti jsou pokrytectví
Román Jáchyma Topola taktéž není pouhou rekapitulací či soupisem geopolitických černých vyhlídek. Ty se týkají i samotné literatury: „A co dál v těch ošlapaných teniskách, potrhaných džínsách a staré šusťákovce? S básněmi? Divadelními hrami? Kam dál s všemi těmi zbytečnostmi? Těsně před nástupem AI, která vše, co zbylo z literatury, bez jakékoli námahy převezme na svá nekonečná bedra. Brzy si vychová své čtenáře. A ti pak už nebudou chtít, aby psal člověk.“
Avšak to koneckonců není zas tak originální vize. Daleko osobitější je Peklo neexistuje nenápadnými větami, které uhodí plnou silou až chvíli po přečtení. Například charakteristika velmi rozšířeného typu lidí, kteří v sobě aktivují ty nejhorší vlastnosti, jakmile jim k tomu dá režim požehnání: „Život vidí jako krátký, strašný a krutý a jediná radost je zkrátit ho a zničit těm ostatním.“
Případně úžasný postřeh, když se Tomáš v souvislosti s pohřbem otce toulá po kdysi tak důvěrně známých koutech, v němž je opět zachycena nejen minulost, nýbrž rovněž současné developerské eldorádo: „Místa dětství, rozlehlá a tajemná, někdo vždy ukradne. Vždy ale znovu žasne, kolik lidí se dokáže vtěsnat tam, kde nikdo nebyl.“
Znovudobytí centra Prahy
V posledních letech se zdálo, že Jáchym Topol (1962) již má to podstatné za sebou a že zmizí pod silnou vrstvou nyní populární, ba vyzdvihované české literatury. Jako by jeho případ byl vyřízen: slavný román Sestra (1994) vyšel v České knižnici, dále za novelu Chladnou zemí (2009) obdržel Cenu Jaroslava Seiferta a za román Citlivý člověk (2017) potom Státní cenu za literaturu, přestože dotyčná díla jistě nepatří k jeho vrcholům. Publikovány byly dokonce už svazky jeho publicistiky a písňových textů. Jako by se tedy nad Jáchymem Topolem zavírala voda, jako by jeho doba odcházela.
|
Vytěžuje portugalská literatura svou revoluci stejně nestydatě jako my rok 1968?
Avšak teď přišel s románem, jehož děj započíná v den, kdy skončil covid a začala válka na Ukrajině. Přičemž pokud Citlivý člověk mohl v lecčems připomenout román Nicka Cavea Smrt Zajdy Munroa (2009), pak Peklo neexistuje by se zas dalo přibližně charakterizovat jako pražské dostaveníčko Mistra a Markétky s romány Thomase Pynchona. A to přesto, že je tu všechno vlastně důvěrně známé, jde o typické topolovské apokalyptické panoptikum: opět zde je rozevřen východní chřtán a nechybí ani nostalgický obraz ladovského či hrubínovského Posázaví.
Mimochodem, Peklo neexistuje je taky velkým návratem české literatury do samého centra Prahy – po letech, kdy vévodila venkovská tematika. Jako by Jáchym Topol nyní trefil správný okamžik i tón. Pořád je v Peklo neexistuje hodně mytizování – které někdy to bolestné odlehčuje, jindy naopak dokáže elegantně trefit přesně do kotníku –, ale zároveň se jedná o román velmi konkrétní, aniž by ovšem stál o punc žhavé satiričnosti. Jde o jakousi nebojácnou otevřenost, možná též proto, že už o nic nejde. Neboť literatura dneska vlastně příliš neznamená.
Každopádně se Peklo neexistuje zdá být vítaným impulzem nejen v rámci díla Jáchyma Topola. Třeba je tohle ten román pro Frankfurt, kam se česká literatura pojede na letošní knižní veletrh chlubit, i když neví, jestli má s čím. Je na tom česká literatura tak špatně, nebo Jáchym Topol nyní tak dobře? A jak se progresivní čtenářstvo vyrovná s tím, že nás zachránil román takového veterána o nespolehlivém opilci a sukničkáři? Navíc pokud v knize nechybí nějaká informace, ani od autora, ani od nakladatelství Torst nebyla na napsání a vydání tohoto románu čerpána žádná státní podpora…