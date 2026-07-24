Jacobián je zvláštní matice popisující vlastnosti některých funkcí. Jmenuje se podle slavného pruského matematika Carla Gustava Jacoba Jacobiho (1804 – 1851). V roce 1939 si jeho německý kolega Ott-Heinrich Keller všiml, že by se při určitém druhu operací měla chovat určitým způsobem. Nepodařilo se mu to dokázat. Se stejným problémem pak zápasily generace matematiků. Všichni do jednoho si na něm vylámali zuby.
Snaha dokázat nebo vyvrátit domněnku trvala dlouhých 87 let. Letos 19. července skončila. Levent Alpöge zveřejnil příklad, který ji vyvrací. Místo matematického žurnálu to udělal na síti X. Řešení uvedl následujícími slovy:
„ahoj vespolek, domněnka o jacobiánu je nepravdivá. děkuji svému blízkému příteli akhilovi za to, že se na ni zeptal, a svému dalšímu blízkému příteli fableovi za to, že pracoval během finále mistrovství světa.“
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Jelikož se Alpöge rozhodl nezačínat novou větu ani vlastní jména velkými písmeny, nepoužíváme je ani v překladu. Blízkým přítelem Fablem asi myslel velký jazykový model Claude Fable od kalifornské společnosti Anthropic. Časopisu New Scientist potvrdil správnost řešení jiný matematik Abhishek Saha z Univerzity královny Marie v Londýně.
„Existují problémy, které se řeší velmi obtížně, ale jakmile se řešení najde, je relativně snadné ho ověřit. A tohle je přesně takový případ,“ prohlásil Saha. „Nevím, jak to udělal, jaký byl přesně prompt pro Fable, protože kdyby se prohledávalo všechno, nefungovalo by to, takže zjevně šlo i o nějaký vhled, který zatím nebyl zveřejněn.“
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Nový protipříklad vyvrací domněnku pro tři proměnné. Pro dvě by však mohla být stále platná. I tak jde zatím asi o nejkomplikovanější problém, který kdy umělá inteligence zvládla. Je však možné, že podobných objevů bude rychle přibývat. Jen letos v květnu vyřešil model od OpenAI slavnou otázku, kterou položil maďarský matematik Paul Erdős v roce 1946.