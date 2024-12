Jak by vypadala kniha roku 1924? Dominují autoři slavní, ale místo mají i ti zapomenutí

Již za týden se dozvíme výsledky Knihy roku Lidových novin, nejstarší čtenářské ankety, jejíž historii píšeme již od roku 1928. Jak by asi čtenáři hlasovali, kdyby existovala už o čtyři roky dříve, tedy před sto lety? Pojďme si představit knižní produkci mimořádného roku 1924. Je to čtení pro fajnšmekry, ale stojí za to.