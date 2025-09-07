Praha. Pivo. Porno. Česko hledá vlastní příběh. Jak nás vidí svět?

Petr Kamberský
  18:00

Byznysmeni a diplomaté rozjeli nový národní projekt: domyslet a definovat „českou značku“, český brand. Tak, aby si každý na světě uměl s Českem spojit i něco jiného než vychlazený ležák, Karlův most, levný sex a apatickou policii. Nebo lehkovážný přístup ke kryptoměnám.

Česko hledá vlastní příběh. | foto: Lela Geislerová

Švýcarsko znamená luxus, přesnost, špičkovou kvalitu technologií i služeb. Made in Germany je známkou nadprůměrné kvality, pečlivosti a spolehlivosti. Dokonce i maličké Estonsko má své digitální jméno.

Ale co značí Česko? A dá se vůbec něco takového „vymyslet“?

Japonsko se nestalo v 70. a 80. letech mistrem elektronizace proto, že by to nějaká vláda nachystala s pomocí marketérů a prosadila ve světě.

„Pijeme hodně piva a zároveň si děláme legraci z toho že pijeme hodně piva. Ale to nejde moc komunikovat do zahraničí. Humor se nedá vysvětlit někomu třetímu, navíc pivo je neprodatelné v muslimských zemích, kde žijí skoro dvě miliardy lidí.“

Zkušenosti s různými značkami od kampaní Česká klasa po stále existující Country for the future jsou spíše tragické a komické. Nepomohly ničemu a spíše skrze ně jen natekly státní peníze na účty reklamních agentur, které pak mohly zodpovědným ministrům dát naopak velmi hezkou cenu na jejich stranické zakázky.

