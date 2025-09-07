Praha. Pivo. Porno. Česko hledá vlastní příběh. Jak nás vidí svět?

Švýcarsko znamená luxus, přesnost, špičkovou kvalitu technologií i služeb. Made in Germany je známkou nadprůměrné kvality, pečlivosti a spolehlivosti. Dokonce i maličké Estonsko má své digitální jméno.
Ale co značí Česko? A dá se vůbec něco takového „vymyslet“?
Japonsko se nestalo v 70. a 80. letech mistrem elektronizace proto, že by to nějaká vláda nachystala s pomocí marketérů a prosadila ve světě.
„Pijeme hodně piva a zároveň si děláme legraci z toho že pijeme hodně piva. Ale to nejde moc komunikovat do zahraničí. Humor se nedá vysvětlit někomu třetímu, navíc pivo je neprodatelné v muslimských zemích, kde žijí skoro dvě miliardy lidí.“
Zkušenosti s různými značkami od kampaní Česká klasa po stále existující Country for the future jsou spíše tragické a komické. Nepomohly ničemu a spíše skrze ně jen natekly státní peníze na účty reklamních agentur, které pak mohly zodpovědným ministrům dát naopak velmi hezkou cenu na jejich stranické zakázky.