Jak poznáte kvalitního vědce? No přece že publikuje v Listech cukrovarnických a řepařských

A tak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekly dost. Od té doby jsou v přírodních vědách uznávány jen články v časopisech s „impakt faktorem“, tedy zahrnuté do databáze Web of Science (WoS).
Databáze, jako je WoS, jsou užitečné, protože na základě klíčových slov umožňují vyhledávat výsledky ve všech oblastech výzkumu. Kromě toho lze u jednotlivých článků sledovat jejich citační ohlas a tím i propojenost výsledků vědeckého bádání. To se však stalo mocným nástrojem pro byrokraty, kteří se na základě citačních dat z WoS pokoušejí hodnotit a srovnávat jednotlivé časopisy, vědce a instituce.
Ve WoS nalezneme kuriozity jako Listy cukrovarnické a řepařské, ovšem zařadit etablovaný časopis Czech Mycology se opakovaně nepodařilo...
Databáze WoS však není výstupem respektované akademické komise, které by ležela na srdci věda, ale čistě jen komerčním produktem. O tom, co je či není vědeckým výsledkem, tedy vůbec nerozhodují vědci, ale společnost Clarivate, která WoS vlastní. Na zařazení časopisu do databáze neexistuje žádný nárok, a tak mnoho časopisů ve WoS ani není. Sám proto raději používám konkurenční databázi Scopus, která je obsáhlejší.
Jeden příklad z praxe: v loňském roce jsem se podílel na popisu nového druhu žampionu. Článek mezinárodního týmu autorů vyšel ve Fungal Systematics and Evolution, což je víc než slušný časopis, ale protože není ve WoS, bylo to stejné jak vylít výsledky do kanálu. Přitom ve WoS nalezneme i tzv. predátorské časopisy nebo takovou kuriozitu jako Listy cukrovarnické a řepařské, vydávající články v češtině, ovšem zařadit etablovaný časopis Czech Mycology společnost Clarivate opakovaně odmítla. Aktuálně byly z WoS vyřazeny některé prestižní časopisy, například Chemosphere nebo Environmental Science and Pollution Research. Autoři, jejichž články byly v dotčených žurnálech náhodou publikovány v osudnou dobu, tedy ostrouhali.
Absolutní důraz na databázi WoS znemožňuje svobodnou soutěž mezi vědci a odbornými periodiky; nové časopisy prakticky nemají možnost vznikat mimo velké vydavatelské domy typu Springer nebo Elsevier, které jediné mají sílu je do WoS protlačit.
Můžeme se ptát, zda je lpění na databázi WoS důsledkem nekompetence, pohodlnosti, anebo lhostejnosti. Tím ale podivnosti v systému hodnocení nekončí. V přírodních vědách se jako uznatelný výsledek nepovažují ani knižní publikace, přestože třeba v mykologii jsou běžné. A problémy přináší i spolupráce mezi archeology a chemiky: archeologům knižní publikace jako uznatelný výsledek projde, ale spoluautorům, kteří analyzovali chemické složení historických artefaktů, už kniha uznána není.
Při nastavování parametrů pro hodnocení vědy v Česku zjevně nebyl čas ptát se, kdo je kdo.