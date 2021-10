Jak přemýšlí náš teenager? Proč je důležité volit slova podle věku a jak na to

Všichni máme v živé paměti roky, kdy jsme byli teenagery. Jsou to velmi důležité vzpomínky: od prvního polibku až po první jízdu v autě s řidičským průkazem. Naše děti jsou ale jiné než my, a abychom dnes obstáli jako rodiče, musíme nejprve pochopit vlastní minulost.



JAK PŘEMÝŠLÍ NÁŠ TEENAGER? Praktický rádce pro rodiče dospívajících na základě vědeckých poznatků přináší tipy, jak zvládnout výchovu teenagera. Kniha vyšla v nakladatelství Slovart (2021).



Pokud ve vás určité chování dospívajících děti vyvolává iracionální reakce, určitě nebude na škodu vědět, proč se to děje, a přizpůsobit tomu své chování. Například všichni teenageři někdy neposlouchají – je to součást procesu osamostatnění se. Jestliže vás rodiče vychovávali autoritativním stylem „uděláš, co ti řekneme“, možná budete přesvědčeni, že dospělí se mají poslouchat, nebo naopak dospějete k opačnému závěru a budete děti vychovávat volnějším způsobem.