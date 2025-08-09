100 DNŮ PRO ASII: Jak se Korea rozdělila na dvě. O hranici rozhodli dva nižší důstojníci

Tento poloostrov byl prvním místem, kde se studená válka přetavila ve válku horkou. Cesta k jednomu z nejkrvavějších konfliktů studené války začala již v srpnu 1945, když si zemi místo sjednocení a samostatnosti rozdělily USA a SSSR.Další díl seriálu o vzniku moderní Asie nás zavede do Koreje.
Kim Ir-Sen na návštěvě Moskvy v roce 1949.

Jako ministr zahraničí dvou demokratických prezidentů, Johna F. Kennedyho a Lyndona B. Johnsona, byl Dean Rusk v letech 1961–1969 jedním z architektů války ve Vietnamu. Méně se už ví, že ještě jako plukovník americké armády nevědomky stál u zrodu dalšího klíčového asijského konfliktu, války korejské (1950–1953). Před osmdesáti lety byl totiž 10. srpna 1945 společně s dalším plukovníkem, Charlesem Bonesteelem, pověřen, aby urychleně vypracoval pro Sověty přijatelné podmínky přijetí japonské kapitulace.

Rusk s Bonesteelem se intuitivně trefili, neboť svoji demarkační linii narýsovali podél té samé rovnoběžky, nad níž již čtyřicet let předtím při dělení Koreje uvažovali Japonci a Rusové (a možná i proto ji sovětští nástupci v roce 1945 přijali).

Na konferenci v Postupimi se totiž Spojenci dohodli pouze na operačních sférách v Tichomoří, poválečnou okupaci například Korejského poloostrova ale neřešili, neboť očekávali, že válka potrvá ještě dlouho. Jenže poté, co Američané svrhli atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki a Sověti zaútočili na Japonsko, se 9. srpna 1945 konec války přiblížil nečekaně rychle. Američané se začali bát, aby Sověti neobsadili celou Koreu dřív, než tam jejich jednotky ze vzdálené Okinawy dorazí.

