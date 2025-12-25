Jak se vám otčím dostane do hlavy? Literární zpověď oběti sexuálního zneužívání

Pokud si chcete přečíst o řetězci proher, potom otevřte svazek se Smutným tygrem. Protože jeho vypravěčka prohrává skutečně na všech frontách. Zaprvé a především v kruhu vlastní rodiny. Prohrála už jen tím, že byla holčička, že byla nejstarší z dětí, že se její rodiče rozvedli a že si její maminka našla nového manžela, s nímž měla následně další děti. Otčím ale znásilňoval pouze ji, což Neige vnímá mimo jiné jako svou zásluhu – poté, co ty otřesné činy konečně nahlásí.
Kdybyste nadhodili, že oběť sexuálního násilí se má stát automaticky vítězem v běhu na sto metrů, budete vypadat jako blázen. Tak proč je těžké to přijmout v literárním světě?
Avšak od mladší sestry se žádného vděku nedočká: „U čaje na zahrádce mi sestra řekla, že její otec ze všeho nejvíc lituje toho, že s ní nebyl během jejího dospívání, že musela vyrůstat bez otce, co víc, s otcem ve vězení. Ale to bylo nutné, řeknu, možná by vás znásilnil. Je přesvědčená, že ne. Nikdy by to neudělal. To tvrdí on a ona mu věří. Proč? Protože byli jeho vlastní děti, z jeho krve, na ně by nikdy nesáhl.“
A co matka? Ta poté, co jí Neige vše řekla – sama si ničeho po celá léta nevšimla –, dceru podpořila, i když: „Strašně mě zraňovalo a dodnes zraňuje, že v něm matka viděla především lháře.“ Tady už je těžké nezaznamenat, že každý vnímá situaci z vlastního, sobeckého pohledu. K témuž se ostatně přiznává samotná Neige, jež měla ve vší té mizerii dojem exkluzivní blízkosti: „I já si připadala zrazená, z trochu jiného důvodu, když jsem se během soudního řízení dozvěděla, že měl milenky (…) Panovala mezi námi extrémní důvěrnost, jakou poznají jen oběti a jejich trýznitelé. A tak mě překvapilo, když jsem zjistila, že mi s těmi milenkami lhal.“
Otčím se sice u soudu přiznal, ovšem následně se začal litovat, obhajovat – v knize čteme, že mnozí agresoři byli sami v dětství sexuálně zneužíváni – a taky přijde řada lidí, kteří ho až na tento ojedinělý poklesek vidí jako výborného člověka. Nakonec jde o trest spíše pro Neigeinu matku, jež do vězení musí vozit mladší sourozence: „Navštěvovat ho museli. Ze zákona. Matka se je toho snažila ušetřit, ale soudce jí pohrozil, že ji zbaví rodičovských práv, pokud nebude plnit své povinnosti. Byli nezletilí, jejich otec měl právo je vídat, ať chtěla, či ne.“
I ve vězení se otčím chová vzorně a je propuštěn předčasně. Následně si s mladou ženou založí další rodinu, jako by se nechumelilo.
Cukety a mrkve
Taktéž u tohoto netvora, jenž se tváří jako rodinný typ, je zdůrazňováno, že nikdy nemluví konkrétně o tom, co se stalo, a nikdy nelituje druhé, včetně té, které tak nevratně ublížil. Pokaždé se dojímá výhradně nad sebou samým. Čteme zde i tuto děsivou poznámku: „Tohle vězení ostatně obývají hlavně pedofilové, chlápci, co znásilňovali děti, protože mezi sexuálními delikventy většinou patří k těm méně agresivním, neohrožují personál ani ostatní vězně a umí se nenápadně znovu začlenit do společnosti.“
Smutný tygr
Tady máme jeho psychologický portrét od té, jež ho bohužel byla nucena poznat velmi zblízka: „Vždycky by si našel způsob, jak se obhájit. Díky němu jsem pochopila tuto vlastnost mocných, diktátorů nebo zkrátka lidí, kteří chtějí větší moc. Použijí všechno, co se jim naskytne. Nepotřebují si vymýšlet příznivé kontexty, je jim dobrá každá krize, i absence krize, všechno dokážou obrátit ve svůj prospěch.“ Protože jak se tu opakovaně říká, nejde o sex, nýbrž o moc.
To, že Neige Sinno (1977) napsala Smutného tygra, jen potvrzuje, že prohrála. Zatímco ten, kdo by si zasloužil doživotní trest, si klidně vytvořil nový život, ona si dávné poškození neustále nese v sobě. Jedinou výhodou tak je, že nyní dostává svůj hlas. Může říct to, o čem ty zrůdy nikdy mluvit nechtějí. A otčím se sice u soudu přizná, avšak když přijde na určité věci, ze všech sil naopak zapírá. Neige nám to ale může povědět aspoň ex post: „Postaví mě na všechny čtyři a pokouší se o anální sex. Nejde to. Pro něco zajde, ponechá mi chvíli oddechu, ve tmě, a pak se vrátí. Natře mi konečník vazelínou a strčí mi dovnitř něco tvrdého. To aby mi neublížil, vysvětluje, protože se mu tam nevejde. Celé to trvá dost dlouho, strká mi, jak druhý den uvidím v koši, do zadku mrkve a cukety, aby ho roztáhl pro svůj penis, na jehož velikost je tak pyšný.“
Nobelistka vrací poklonu
Vypravěčka Smutného tygra rovněž vyvrací dva tradované mýty. Zaprvé že když oběť znásilnění dosáhne orgasmu, neznamená to, že se jí to líbí. A zadruhé: byl-li někdo sexuálně zneužíván, neznamená to, že bude do smrti nenávidět sex.
Jsou tady i pasáže, kdy se děsivá minulost prolíná s „normální“ současností: „Tak jako mnoho pachatelů incestu po mně otčím často chtěl orální sex. Dá se vykonávat snadno, v tichosti, nezanechává stopy. Má dobrý poměr ceny a kvality, řeklo by se. Navíc se v něm zračí potěšení z naprostého ovládnutí. Strčit úd dítěti do pusy znamená neproniknout mu jen do těla, ale i do hlavy. Jistě, i jiné agrese dokážou zasáhnout hlavu, dokonce i srdce, ale pohlaví v ústech znamená konkrétně i symbolicky silnou podřízenost a nutí oběť ke spolupráci. Nejenže člověk nemůže ignorovat, co se děje, nebo se úplně odpojit jako v případě jiných praktik, kdy jsou zapojeny například pohlavní orgány, jelikož musí sát, dávat pozor, aby zuby nezranily jemnou kůži penisu apod., ale navíc se musí snažit, není pasivní, nemůže prostě jen čekat, až bude po všem. No, možná si ten častý výskyt felace mezi sexuálními akty vyžadovanými po dětech vysvětluju trochu jednoduše, jistě má další hluboké důvody. Každopádně jsem se za ty roky proti své vůli stala odbornicí na kuřbu.“
|
Namíchejte mi to znovu, Franku, aneb obsluhoval jsem anglického krále po francouzsku
Takže Neige Sinno je poraženou v životě, zatímco její otčím se může cítit jako vítěz. A jak je to na poli literatury? Francouzská autorka píše, že by byla nerada, aby byly zdůrazňovány mimoliterární aspekty Smutného tygra, a že předtím napsala i jiné texty. Jenže víme – a vidíme –, jak to funguje v praxi. Nakladatelství Paseka v překladu Sáry Vybíralové ne náhodou nyní vydalo Smutného tygra (2023) a můžeme si vsadit na to, že další tituly od této tvůrkyně se v českém prostoru jen tak neobjeví.
Na přední obálce Smutného tygra najdeme označení román, na zadní se pro změnu mluví o románové eseji, taktéž vypravěčka se snaží dělat jakési matoucí pohyby uvnitř textu. Víme ale, že tuto knihu nečteme proto, že by byla literárním klenotem, nýbrž pro to, o čem pojednává. Stejně příznačné se potom zdá to, že Neige Sinno obdivně zmiňuje nositelku Nobelovy ceny Annie Ernaux – a na obálce Annie Ernaux zas na oplátku vychvaluje Smutného tygra.
V druhém plánu je tak Smutný tygr velmi typickým současným knižním počinem. Je tu naprostý důraz na téma. Tento přístup už léta literaturu zplošťuje tím, že sugeruje, že to ostatní není nijak podstatné. Napsat o takovém typu knihy, že je esteticky nedostatečná, rovná se dnes téměř zločinu proti lidskosti, neboť nebude vnímán jakožto výkon literární kritiky, nýbrž jako nepřípustná bagatelizace oběti či přeživší. Což je mimochodem výrazná příčina skutečnosti, že literatura ztrácí svou pozici, že čím dál víc mají navrch dokumentární či reportážní tituly, a v neposlední řadě toho, že se literární kritika vnímá jako cosi nepatřičného, respektive nadbytečného.
Napište o Osvětimi
Ano, četli jsme už například Klub – sexuální skandál ve Švédské akademii (2019) Matildy Voss Gustavsson či Svolení (2020) Vanessy Springory, nicméně do ranku těchto obžalob Smutný tygr přece jen cosi pozoruhodného přináší. Vypravěčka zmiňuje (ne)možnost psaní o Osvětimi po Osvětimi a dále též Eichmannův proces. Což je velmi dobrá paralela.
Román Philipa Rotha Operace Shylock (1993) pro změnu tematizuje proces s Ivanem Demjanjukem, jenž byl v Treblince a Sobiboru znám pod přezdívkou „Ivan Hrozný“. Americký romanopisec si mohl jakožto Žid dovolit přesný postřeh skrze vtip – tady se mimo jiné ukazuje nezastupitelnost humoru: „Na světě je tolik lidí, co ,přežili’ Osvětim. Nikdo samozřejmě nepoloží otázku, jestli jste nepřežil třeba proto, že jste prásknul svýho přítele. Všichni ti, co ,přežili’, o tom napsali knihu. Všimli jste si někdy, že ty knihy jsou jedna jako druhá? Poněvadž je všichni opisujou z nějaký jiný knížky. Jsou jedna jako druhá, poněvadž Židovský kontrolní ústředí řeklo: ,Tady máte, jak to chodilo v Osvětimi, tak to tak napište!’“
|
Přejdi Dněstr a hned ztratíš naději. Jak to chodí v separatistických republikách
Dodejme ale důležitý detail, že žádná oběť holokaustu nikdy nedosáhla „věhlasu“ jeho původce. Řečeno současnou mluvou: Adolf Hitler má nepoměrně více sledujících než Anne Franková.
Sama vypravěčka Smutného tygra píše o tom, jaká kvanta knih o sexuálním zneužívání bývají na policích knihkupectví. Proto by se dalo po rothovsku zavtipkovat i o nich, ovšem musela by to udělat jedna z postižených, aby to znělo přijatelně, respektive přijatelněji. Již bylo v souvislosti s šancemi na překlad dalších děl Neige Sinno naznačeno, že v případě Smutného tygra nejde o nějakou literární výjimečnost, nýbrž především o módní, výnosné téma, jehož frekvence sekundárně může na první pohled možná vytvářet dojem, že kdo nebyl sexuálně zneužíván, či aspoň obtěžován, je jaksi neúplný. A deklarovaná slabost se mění v sílu, být obětí jako by nyní dávalo přednostní právo.
Aby bylo jasno: předchozími větami se nezlehčují oběti ani jejich možnost se vyslovit, pouze jde o to, že síla jejich utrpení se zkrátka automaticky nerovná estetické hodnotě jejich zpovědí. Kdybyste nadhodili, že někdo, kdo byl obětí sexuálního násilí, se má stát automaticky vítězem v běhu na sto metrů, budete vypadat jako blázen. Tak proč je tak těžké totéž přijmout v literárním světě?
Křehkostí k moci
Ku cti Neige Sinno je nutno podotknout, že nepatří k autorkám, které by se snažily urputně zakrýt, že cosi bylo již před její knihou. Najdeme tu citáty z Williama Blakea, Virginie Woolf či Toni Morrison. Nejdetailněji je ale pitvána Nabokovova Lolita (1955), neboť to je ústřední soupeř na literárním poli a také nedostižný vrchol, co se týče této látky. Což francouzská prozaička rozumně uznává, i když i ze Smutného tygra cítíme, že je Lolita vnímána jako cosi archaického, spekulativního, mužského a efektního. Nabokovův román se zde tak stává obětí marginalizace estetické hodnoty.
|
Ti cizí vojáci, co vraždili, jsme my? Palestinka připomíná, že bolest a nebezpečí přetrvávají i dnes
Není nijak plodné se nad pohyby v současné společnosti ošklíbat, účinnější je pečlivé sledování. Taková podivná, až zvrhlá dvojlomnost mezi estetickým a morálním hodnocením totiž nepanuje pouze v literatuře. Když člověk sleduje filmové dokumenty jako V síti (2020) či Virtuální přítelkyně (2025), musí mu na mysl rovněž přijít, zda se nejedná o erotiku, či dokonce pornografii zabalenou do intelektuálního mudrování: jsme dráždiví, ale zároveň stojíme na správné straně, a ještě vypadáme jako umělci.
Nebo když jsme byli nedávno svědky pohoršení nad nešikovným vtipkováním Karla Šípa ohledně znásilnění a následné omluvy a vysvětlování ze strany České televize, přičemž o pár dní později bez mrknutí oka reprízovala film Svatba jako řemen (1967), jejž může nyní z módního hlediska leckdo stejně tak hystericky odmítat… Nelze se však ubránit podezření, že tímto způsobem se někdo snaží zdiskreditovat díla, jež nedosažitelně umělecky trčí, a přinášejí tak nepříjemná srovnání. Zkrátka že se tu někdo, kdo neustále odkazuje na vlastní křehkost, bezostyšně dere k moci.