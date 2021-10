Jak správně změřit nadání? S testováním inteligence u dětí není kam spěchat, říká psycholog

Psycholog Hynek Cígler, který se věnuje psychometrii, tedy měření psychických jevů, říká, že konkrétně s IQ testy u dětí není kam spěchat a také že intelektový výkon není vše.



Lidovky.cz: Jste administrátorem facebookové skupiny Nadané děti, kde mezi sebou diskutují rodiče, ale založili ji akademici z Masarykovy univerzity. S jakým cílem?

Zdálo se nám užitečné podpořit rodiče nadaných dětí tím, že vytvoříme svépomocnou skupinu, kde by mohli sdílet své potíže nebo pochybnosti. Našim vedlejším záměrem bylo získat kontakty na rodiče za účelem výzkumů a komunikovat s cílovou skupinou našich šetření. Ale popravdě, nečekali jsme, že se skupina stane tak populární a navštěvovanou. Skoro bych řekl, že nám trochu přerostla přes hlavu.

Lidovky.cz: V jakém smyslu?

Obecně platí, že mnoho psychologických témat je ve veřejném prostoru dezinterpretovaných. Ostatně nejen psychologických. Ke kvantové fyzice si také laici vytvářejí určitý vztah a vyjadřují přesvědčení, které nemusí odpovídat daným vědeckým zjištěním. U společenských věd, kde se exaktnost definuje hůř, je demarkační linie mezi tím, co je nějak podložené, a sugestivními „řečmi“, ještě méně jasná. Existuje široké hraniční pásmo. Ve skupině se zkrátka objevují různá tvrzení, za která neručíme. Druhá věc je samozřejmě to, že nemáme čas, abychom diskusi moderovali, jak by bylo potřeba.