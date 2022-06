Od zvídavosti ke tlumočení císaři. První, co mi dali, byla brožura císařské japonštiny, vzpomíná Jan Sýkora

V pátek 27. května bylo v pražské rezidenci japonského velvyslance dosti rušno. Koncentrace japanologů či přátel Japonska na metr čtvereční byla enormní. Pozvaní hosté se tam přišli podívat na slavnostní akt: udělení Řádu vycházejícího slunce se zlatými paprsky a rozetou, jímž Japonsko ocenilo Jana Sýkoru z Filozofické fakulty UK.

Připnutím řádu se totiž docent japonských studií zařadil nejen mezi naše dekorované japanology (Zdenku Švarcovou nebo Vlastu Winkelhöferovou), ale též olympioničku Věru Čáslavskou či herce Clinta Eastwooda.

Ale málem se to nestalo! Jak to? „Proces bývá takový, že vám nejprve Japonci oznámí, že jste na řád navržen. A první dotaz zní, zda jej přijmete, nebo ne. Když mě oslovila má bývalá studentka, která dnes pracuje na velvyslanectví, nejprve jsem si myslel, že si dělá legraci; a i kdyby to byla pravda, takové ocenění nemohu přijmout... Opravdu jsem byl odhodlán, že řád nepřevezmu, poněvadž jsem pochyboval, za co bych ho měl dostat. Pak jsem si ale uvědomil, že je to ocenění určené nejen mně osobně, ale i mým učitelům, kolegům, univerzitě. Takže nakonec jsem se rozhodl, že řád s pokorou přijmu,“ říká skromně Jan Sýkora, jenž ocenění obdržel zároveň i s císařskou pečetí (tennó gjodži) a podpisem premiéra. Jednu z nejvyšších poct Nipponu získal Sýkora již v roce 2020, ale kvůli covidu se nezbytný obřad konal až nyní.