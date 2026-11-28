Zahraniční politika nestojí jen na „tvrdé“ vojenské moci či ekonomické síle, ale i na obrazech a emocích. V únoru 1945 na zasedání protihitlerovské Velké trojky na krymské Jaltě zachytil třicetiletý sovětský fotoreportér Samarij Gurarij britského premiéra Winstona Churchilla s jeho neodmyslitelným doutníkem vedle lehce se usmívajícího Josifa Stalina a již viditelně těžce nemocného prezidenta F. D. Roosevelta.
Nebyla to obyčejná reportážní fotografie. Gurarij zachytil tři staré a značně churavé muže, kteří ale v daný moment třímali ve svých rukou mimořádnou vojenskou sílu a geopolitickou moc. Jejich rozhodnutí likvidovala divize, přesouvala národy, překreslovala hranice.
Jaltský mýtus zmutoval do podoby syndromu a trvalé obavy, že velmoci si vždy najdou cestu, aby suverenitu menších států vyměnily za svůj vlastní geopolitický klid.