Lidé vždycky ničí to, co nechápou. „Dvoubarevnost“ v Baldwinových povídkách má hned několik odstínů

Pokud by někdo nevěděl, co dělá literaturu literaturou, pak je to její dráždivá nejednoznačnost. To je to, co většina dnešní produkce postrádá, jelikož žijeme v době, kdy se leckdo domnívá, že ví, co je správné. Proto se jeví jako dobrý tah překlad povídkového souboru Až jednou potkám svého Pána (1965) Jamese Baldwina. Po dlouhých letech je tento prozaik připomenut, a tak můžeme vidět, že jeho texty právě onu dráždivou nejednoznačnost nepostrádají.
Na jediné dvoustraně povídky Předchozí stav tak nejprve čteme: „Mám jen jednu hlavu a ta se dá snadno rozbít. Když jsem stál před policistou, choval jsem se, jako bych vůbec nic nevěděl. Nechal jsem klesnout čelist a vykulil jsem oči. Při odpovídání jsem nedělal chytráka, nezmiňoval jsem svá práva. Odhadl jsem, jaké odpovědi chce slyšet, a ty jsem mu poskytl. Dopřával jsem mu pocit, že je král.“
Zdá se krásně bláznivé dnes překládat něco tak moderního, ale rozhodně ne módního, jako je tato kniha. Navíc když jde o povídky, které se prodávají ještě méně.
Ale následně i přiznání: „V některých situacích a na některých místech může černoch použít svoji barvu jako štít. Může těžit z utajovaného anglosaského pocitu viny a touto cestou získat, co potřebuje; nebo něco z toho, co chce. Může těžit ze své schopnosti působit obtíže, ze své hodnoty jakožto zakázaného ovoce; může ji použít jako nůž, může jí kroutit a touto cestou dosáhnout pomsty. Věděl jsem tyhle věci dlouho předtím, než jsem si uvědomil, že je vím, a na začátku jsem je používal, aniž jsem věděl, co dělám. Když jsem to pak prokoukl, připadal jsem si zrazený. Jako jedinec jsem si připadal poražený. Pro mou poctivost nebylo nikde místo.“
Bůh má tvou adresu
O něco později se však tentýž vypravěč dostane do nepříjemné situace, na niž už neumí zareagovat jinak než absurdním humorem: „,Vypadněte z mýho domu!’ zaječela. ,Mám právo vědět, kdo v mým domě bydlí! Tohle je bílá čtvrť, nepronajímám barevným. Proč nejdete do čtvrti, kam patříte?’ ,Nemůžu vystát negry,’ řekl jsem jí.“ A poté si příteli, jenž mu byt nezištně postoupil, ještě postěžuje: „No jo, já vím, ty jsi Žid, taky s tebou zametají, ale můžeš nakráčet do hospody a nikdo neví, že jsi Žid, a když si jdeš hledat práci, dostaneš lepší než já!“
Uvědomme si, že je po druhé světové válce… Američané na jednu stranu byli zděšeni z toho, co objevili v Evropě – koncentrační tábory –, nicméně to nijak nebránilo tomu, aby potomci afrických otroků museli dál jezdit v autobuse na vyhrazeném místě.
Nejděsivější je v tomto směru závěrečná, titulní povídka inspirovaná vraždou mladého černocha, bělošskými spoluobčany pojatá jako piknik pro celé rodiny: „Jesse koná pouze svou povinnost: chrání bílé lidi před negry a negry před nimi samotnými. A pořád je ještě všude kolem spousta hodných negrů – na to nesmí zapomínat; nejsou jako ten kluk dnes odpoledne; a hodní negři musí být hodně smutní, když vidí, co se s jejich lidmi děje. Až tohle skončí, poděkují mu.“
Pokud byste měli dojem, že to je archaický obrázek, vzpomeňte si na nedávný billboard na Václavském náměstí, který tam rozprostřel veleúspěšný kšeftař se strachem a nenávistí, jež rozsévá mezi omezence... Vůbec nejúčinnější pilulkou proti rasismu je ale v knize Jamese Baldwina nenápadný detail. Když černošský mladík onoho vykonavatele pořádku bez okolků osloví: „Bělochu.“
Co se týká afroamerické literatury, přečtěme si tohle: „Když v roce 1965 dvě stě vybraných amerických spisovatelů, kritiků a vydavatelů hodnotilo současnou literární produkci, označili za nejvýznamnější román vydaný v USA od konce druhé světové války Neviditelného z pera černošského autora Ralpha Ellisona.“ To najdeme na obálce českého vydání tohoto románu, jenž byl v originále publikován v roce 1952, ale dnes o něm neslyšíme zmínku.
Kdyby došlo na otázku afroamerické literatury, potom by nyní jistě byla řeč především o Toni Morrisonové, nositelce Nobelovy ceny, a jejích prózách počínaje Velmi modrýma očima (1970) či o Pulitzerovou cenou ověnčené Barvě nachu (1982) Alice Walkerové. To byla doba, kdy se afroamerická literatura – vnímaná jakožto vítané doplnění slavné jižanské literatury psané bělochy – prosazovala čím dál víc, včetně žen.
Mám na tebe vzít řemen?
James Baldwin (1924–1987) se k nám nyní vrací po dlouhých letech. V roce 1988 se objevil překlad románu Jiná země (1962), o devět let dřív vyšly romány Jdi a hlásej to z vrchů (1953) a Beale Street blues (1974). Od té doby nic. Přičemž dodejme, že nejvíc se v současnosti, jež klade v literatuře důraz na téma, a to ještě na téma správné, v souvislosti s Jamesem Baldwinem mluví o románu Giovanniho pokoj (1956), točícím se kolem lásky mezi muži.
Autorův debut Jdi a hlásej to z vrchů se vrací k dětství a dospívání v rodině, kde přísně vládl nábožensky založený otčím. Najdeme tu děsivou strohost: „Mezi nimi byl hřích.“ Nebo pasáž: „Slzy jí stékaly jako pálivý déšť. A ruce smrti hladily její ramena a hlas jí šeptal a šeptal do ucha: ,Bůh má tvou adresu, ví, kde bydlíš, a smrt na tebe má zatykač.’“
Ve stejném období jako dva jmenované romány z padesátých let vznikaly i povídky, které následně byly sebrány do svazku Až jednou potkám svého Pána. To vidíme hned na úvodní povídce Skála, kde otčím viní ze zranění svého vlastního synka staršího nevlastního syna, jenž ho měl údajně hlídat: „,Slyšíš mě, kluku? Chceš, abych na tebe vzal řemen?’ ,Ne, to teda nevezmeš,’ řekla matka. ,Na tohohle kluka řemen brát nebudeš, rozhodně ne dnes. To, že tam Roy nahoře leží, je pouze tvoje vina – tvoje, protože tys ho tak rozmazlil, že si myslí, že může dělat úplně všechno a že mu to projde.“
Kromě toho, že hrdinové povídek musejí rozlámat spoustu obručí, jimiž je obklíčila rodina, církev a také dobové prostředí, najdeme zde rovněž cosi univerzálního, totiž dospívání a s ním spojené „blbé poznání“. Tak třeba Erik ze stejnojmenné povídky zůstává ještě ušetřen: „Nechápal, o čem tihle dospělí, které zná celý život, dnes odpoledne hovoří; tím, že nechával oči zavřené, nepouštěl si ten jejich rozhovor k sobě. Mámina dlaň mu ležela na hlavě jako požehnání, jako ochrana.“
V Sonnyho blues jsme ovšem o krok blíž nebezpečnému srázu: „Ale něco hlubokého a vnímavého v tom klukovi ví, že tohle jednou skončí, že to končí už teď. Za chvíli se někdo zvedne a rozsvítí. Pak si starší uvědomí, že jsou tu děti, a ten večer už dál povídat nebudou. A když pokoj zalije světlo, toho kluka naplní tma. Ví, že se pokaždé, když se tohle stane, posune o kus blíž k temnotě venku. Právě o temnotě venku ti starší mluví. Odtud oni přišli. To je to, čemu se podvolují. Kluk ví, že už nebudou dál mluvit, protože kdyby toho věděl příliš mnoho o tom, co se přihodilo jim, věděl by příliš brzy příliš mnoho o tom, co se přihodí jemu.“
Jako temný světadíl
James Baldwin díky tomu, odkud vzešel, byl též velmi obezřetný, ba skeptický, co se týče světské slávy, jak čteme v povídce Když jsi vyšla z pouště. Jako by šlo o zkoušku, která člověka, pokud bude slabý, může snadno naprosto rozežrat: „Neměla jméno pro cosi slepého, krutého, chlípného, ztraceného, nesnesitelně zranitelného v jeho očích a ústech. Věděla, že bez ohledu na všechno, jeho barvu, jeho moc nebo nadcházející slávu, je ztracený. Nechápe, co se s jeho životem stalo. A nikdy to nepochopí.“
Jako by šlo o test, jenž má oddělit skutečné umělce od vymetačů kultovních míst, jak ukazuje „pařížská“ povídka Dnes ráno, dnes večer, tak brzy: „Takže jsou tady američtí hoši, všichni vousatí, co pátrají po Hemingwayovi; americké dívenky, které vzrušují Francouzi a existencialismus a mezitím čekají, až si američtí hoši oholí vousy; francouzští malíři horečně plánující revoluci, která skončila před třiceti lety; a mladí, znudění, zvrhlí američtí arrivistes, kteří si kupují cestu do uměleckého světa lichotkami, tvrdým pitím a výrobou obrazů, stejně vyprahlých jako jejich lačné tvářičky.“
Povídka Výlet pro změnu naznačuje, že by psaní „černocha“ Jamese Baldwina mohlo ladit s povídkami „bělošky“ Flannery O’Connorové v tom, že i on nejprve vytvoří komicky pokřivenou náboženskou idylu, kterou následně prudce srazí do prachu životní cesty cosi děsivě lidského. Ovšem je to jen „přechodný stav“. Z této prózy nakonec utkví nejvíc autorova schopnost zachytit prudké změny nálady a (ne)ochotu přizpůsobit se konvencím: „Ale Johnniemu se nechtělo jít zpátky, uvědomil si, že nemá žádný zájem na dárku k narozeninám, že nemá vůbec žádný zájem o Sylvii – že vlastně už od počátku o ni žádný zájem neměl.“
A stejně tak schopnost zachytit neartikulované pocity odcizení mezi nejbližšími: „Po chvíli se Johnnie pohnul a položil si hlavu na Davidovo rameno. David ho objal. Ale tam, kde předtím byl klid a mír, se nyní usadila panika, a kde předtím bylo bezpečí, tam se nyní jako květ rozevřelo nebezpečí.“
„Dvoubarevnost“ potom má v Baldwinových povídkách hned několik odstínů. Nejde jenom o to, jak se barva kůže jednotlivých postav projevuje navenek, nýbrž taktéž o to, jak ji kdo prožívá uvnitř. Například mladé ženě z Když jsi vyšla z pouště neustále něco nesedí na tom, že ona je černá a chodí do kanceláře, zatímco její milý je běloch a hraje si celé dny na umělce: „Políbil ji. Oba vzdychli. A ona se mu zvolna vzdala, rozvírala se před ním jako temný světadíl, který postihlo šílenství, extáze a slepota, když do něho vstupuje smrtelník zářivý jako jitro a bílý jako mléko.“
Ostatně i „vzorný“ dozorce pořádku z titulní povídky si při sexu se svou bílou manželkou představuje ztepilou černou klisničku. To Peter z Předchozího stavu si zase ze stereotypů dělá před svou bílou milenkou šprťouchlata: „Neměj obavy, děvče, jsem v pohodě. Už vím, co udělám. Vrátím se zpátky ke svým lidem, kam patřím, a najdu si milou, černou negerskou holku a budeme mít hejno dětí.“
Krásně bláznivě nemoderní
Nicméně aby to nevypadalo, že James Baldwin pouze skvěle popsal tehdejší svět, tedy svět, který už není, dodejme dva detaily ukazující, že jeho povídky mají co říct i k dnešku: „Nic se nezmění, hochu, lidi jsou příliš tupí, příliš necitelní – vždycky to tak bylo, lidi vždycky ničí to, co nechápou – a nenávidí skoro všechno, protože skoro nic nechápou –“
Anebo je tu také užitečná poznámka pro současné rádobyexperty na partnerské vztahy ohledně rozmáhající se epidemie osamělosti: „A ve stejném okamžiku objevila, že to, co se tak často nazývá ,rošťácký’ úsměv, je ve skutečnosti pouze úsměv, který se už objevuje jen zřídka, úsměv muže, který se nebojí žen.“
Zdá se krásně bláznivé dnes překládat něco tak moderního, ale rozhodně ne módního. Navíc ke všemu když jde o povídky, které se prodávají ještě méně! Zároveň však jako by české vydání knihy Až jednou potkám svého Pána potvrzovalo, že zažíváme v knižním světě hubená léta a nemůžeme čekat standardní práci. V tiráži je napsán jako ten, kdo překlad redigoval, známý český spisovatel a anglista a jako odpovědný redaktor šéfredaktor Odeonu. Podle všeho ale rukopis nečetli, neboť je tam tolik nedostatků, jako kdyby šlo o test „Najdi co nejvíc chyb“. Působí to tak jako naprostá neúcta k autorovi, jemuž měla být vzdána pocta.