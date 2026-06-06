Dne 2. července 1951 zazněly ve večerních hodinách na chodbě školy v Babicích výstřely. Byli zde zavražděni tři funkcionáři MNV. Bezprostředně poté zahájil komunistický režim rozsáhlé represe proti všem nepohodlným osobám, zejména proti sedlákům a římskokatolické církvi.
Popravy, věznění, vysídlení a deportace celých rodin, propadnutí majetku. Jižní Moravu a Vysočinu zachvátil strach. A Babice, obec poblíž Moravských Budějovic, se stala symbolem třídního boje, který proti vlastnímu národu rozpoutala KSČ. Jednou z nevinných obětí, která skončila na popravišti, byl i farář P. Jan Bula.
Výslech vedl jeden z nejsurovějších vyšetřovatelů jihlavské StB Antonín Achylis. Kovovým boxerem vyrazil faráři přední zuby, zkopal ho a zmlátil gumovým obuškem.