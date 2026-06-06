Popravili ho v kauze Babice, dnes bude blahořečen. Jak se Jan Bula stal obětí tajných služeb

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Památník kněze Jana Buly | foto: Profimedia, Tomáš Blažek,  MAFRA

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Dne 20. května 1952 dospěla v jihlavské věznici ke svému konci tragédie nevinného mladého faráře Jana Buly z Rokytnice nad Rokytnou. Stal se obětí justiční vraždy v rámci známého případu v Babicích. Právě dnes, v sobotu 6. června, bude Jan Bula v Brně blahořečen.

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Dne 2. července 1951 zazněly ve večerních hodinách na chodbě školy v Babicích výstřely. Byli zde zavražděni tři funkcionáři MNV. Bezprostředně poté zahájil komunistický režim rozsáhlé represe proti všem nepohodlným osobám, zejména proti sedlákům a římskokatolické církvi.

Popravy, věznění, vysídlení a deportace celých rodin, propadnutí majetku. Jižní Moravu a Vysočinu zachvátil strach. A Babice, obec poblíž Moravských Budějovic, se stala symbolem třídního boje, který proti vlastnímu národu rozpoutala KSČ. Jednou z nevinných obětí, která skončila na popravišti, byl i farář P. Jan Bula.

Výslech vedl jeden z nejsurovějších vyšetřovatelů jihlavské StB Antonín Achylis. Kovovým boxerem vyrazil faráři přední zuby, zkopal ho a zmlátil gumovým obuškem.

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Popravili ho v kauze Babice, dnes bude blahořečen. Jak se Jan Bula stal obětí tajných služeb

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