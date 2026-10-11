Prahou i Drážďanami se rozezní baroko. Začíná festival věnovaný Janu Dismasi Zelenkovi

Festival založil v roce 2014 dirigent, varhaník a zapálený propagátor díla barokního skladatele Jana Dismase Zelenky Adam Viktora. Se svým Ensemble Inégal provedl a nahrál mnoho novodobých premiér Zelenkových děl. „Cítím velkou vděčnost, že nám bylo popřáno sejmout roušku neznáma z velké části díla Jana Dismase Zelenky. V nahrávacích a koncertních premiérách jsme uvedli v život více než padesát jeho skladeb. Zelenkovo dílo má jako celek mimořádnou kvalitu a posluchačům i nám interpretům imponuje skladatelským uměním, invencí a neobyčejně silným emocionálním nábojem,“ popsal hudebník serveru Opera plus své neúnavné počínání.
Cyklus sonát Jana Dismase Zelenky zkomponovaných v Drážďanech zhruba v letech 1720 a 1722 se vyznačuje invencí, virtuozitou a expresivitou.
Letošní, dvanáctý ročník podniku Zelenka festival Praha–Drážďany začne ve čtvrtek 15. října v kostele Panny Marie pod řetězem na pražské Malé Straně a o den později v drážďanském chrámu Dreikönigskirche. Na programu budou dvě zpracování kajícného žalmu Miserere. Allegriho Miserere zazní v Zelenkově úpravě obohacené o doprovod bassa continua. Zelenkovu Miserere d moll z roku 1722 bude patřit závěr koncertu. V Praze i Drážďanech se o interpretaci podělí soubory Ensemble Inégal a německý Dresdner Kammerchor.
V sobotu se odehraje slavnostní zádušní mše na skladatelovu památku, ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta ji bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Během bohoslužby zazní Kerllovo Requiem v podání souboru Ensemble Inégal.
Zelenka festival Praha–Drážďany ‚26, od 15. do 20. října; Gabriela Eibenová (CZ), Veronika Vojířová (CZ), Jonathan Mayenschein (DE), Tobias Hunger (DE), Martin Schicketanz (DE), Musica Aeterna (SK), La Chapitre (FR), Dresdner Kammerchor (DE), Ensemble Inégal (CZ), Adam Viktora (CZ).
Pražský druhý koncert, 18. října, bude věnován Zelenkově světské vokální sbírce. Operní čísla z drážďanského repertoáru z doby Zelenkova působení v roli učitele italských pěvců představí slovenský soubor Musica Aeterna spolu se sólistkami Gabrielou Eibenovou, Lenkou Cafourkovou a uměleckým vedoucím souboru Petrem Zajíčkem.
Výběr ze Zelenkovy soukromé vokální sbírky obsahuje árie a dueta jeho drážďanských i evropských současníků (například J. A. Hasseho či A. Vivaldiho), které sloužily k výuce mladých pěvců i pro slavnou operní divu Faustinu Bordoni.
V úterý 20. října čeká posluchače závěrečný koncert, na kterém se budou moci potěšit jedním z nejznámějších a zároveň vrcholných skladatelových děl. Francouzský soubor Le Chapitre, podpořený houslistkou Lenkou Torgersen a theorbistou Janem Čižmářem, přednese druhou část cyklu Zelenkových triových sonát. Soubor Le Chapitre dorazí na festival, aby navázal na program minulého ročníku, kdy uvedl první část tohoto výjimečného sonátového cyklu.
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Cyklus sonát zkomponovaných v Drážďanech zhruba v letech 1720 a 1722 se vyznačuje invencí, virtuozitou a expresivitou. Jejich novodobé vydání v polovině 20. století prakticky odstartovalo vlnu zájmu o Jana Dismase Zelenku a jeho hudbu. Dílo patří k nejpopulárnějším a také nejnahrávanějším.